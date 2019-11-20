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Американцам не досталось мест на «Союзах» — впервые за 19 лет

07:40. 20 ноября 2019 194 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Американцам не досталось мест на «Союзах» — впервые за 19 лет | Русская весна

Зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей «Союз», в октябре 2020 года и весной 2021-го, возможно, в космос отправятся трое россиян. При этом впервые планируется запустить сразу трех Сергеев в одном корабле, следует из данных, опубликованных на сайте Центра подготовки космонавтов.

При этом ранее глава НАСА Джим Брайденстайн направил письмо главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, в котором попросил предоставить по одному месту в этих кораблях американским астронавтам. Просьба была связана с тем, что полеты новых американских космических кораблей задерживаются. Сообщалось, что Россия и США ведут переговоры на этот счет.

Однако пока, согласно утвержденному списку, опубликованному на сайте Центра подготовки космонавтов, все места в экипаже корабля «Союз МС-17» закреплены за россиянами: Анатолием Иванишиным, Иваном Вагнером и Николаем Чубом. Как пояснили РИА Новости в Центре подготовки космонавтов, экипаж утвержден в таком составе межведомственной комиссией.

В случае если «Роскосмос» в итоге так и не предоставит одно из мест в корабле НАСА или иному зарубежному агентству, в октябре 2020 года на МКС отправится первый за время эксплуатации станции полностью российский экипаж «Союза».

Ранее в команду из трех человек для полета на МКС всегда входил один или два иностранных астронавта. Последний полностью российский состав полетел в космос в 2000 году во время посещения станции «Мир».

В следующую группу космонавтов, которые должны стартовать весной 2021 года на борту корабля «Союз МС-18», включен Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Корсаков. Это первый случай, когда в космос может отправиться экипаж из трех Сергеев.

В соответствии с действующим контрактом, последний американский астронавт должен полететь на МКС на корабле «Союз» весной 2020 года. Им должен стать Кристофер Кэссиди.

Однако, как сообщил ранее РИА Новости один из участников российско-американских переговоров, в случае выполнения просьбы США о предоставлении места в «Союзах», наиболее вероятным кандидатом на третье место в октябре 2020 года является астронавт НАСА Стивен Боуэн.

Сейчас он входит в дублирующую команду «Союза МС-16» и проходит необходимые тренировки в российском Центре подготовки космонавтов. Кандидат для полета на «Союзе» в 2021 году еще не определен.

Российские «Союзы» пока остаются единственным транспортным средством, способным доставить человека на МКС, учитывая, что в 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon от компании SpaceX и Starliner от компании Boeing. Сейчас они проходят этап испытаний.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1574224849

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5769 4595
    александр 20 ноября 2019 в 12:32

    Какая чушь! Контракт заканчивается вот и нет мест. Американцы теперь будут летать на саоих кораблях, а не на батутах. А если им потребуется место,то Рогозон его даст. Количество коммерчесеих пусков у роскосмоса близиться к нулю. Мы позади всех космических стран. Из за дорогоаизны и не надежности.

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