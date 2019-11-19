Жириновский рассказал, как остановить «школьные бойни»

Российский политик Владимир Жириновский поделился соображениями по поводу случаев стрельбы в учебных заведениях России. Он отметил расширяющуюся географию подобных инцидентов и рассказал, что, по его мнению, поможет остановить эта нарождающуюся эпидемию.

«Снова стрельба в российском учебном заведении — студент колледжа в Благовещенске расстрелял одноклассников. Один из первых подобных случаев у нас произошел в колледже Керчи, потом были рецидивы в городах центральной России, а теперь и на Дальнем Востоке. Школьная бойня прошагала по России от Крыма до Амура.

Чтобы остановить это, можно предпринимать разные меры: повышать уровень безопасности в школах, включать психологов в штат учебных заведений, работать с родителями. Но главная причина в том, что не дорабатывает Минпросвещения.

Школа — это место, где на протяжении 10–11 лет подросток проводит треть всего своего времени. Здесь он каждый день общается с десятками одноклассников, учителей, сотрудников администрации, здесь он получает первый жизненный опыт со всеми его темными и светлыми сторонами.

Мы много раз предлагали, как улучшить климат в российских школах. Нужно привлекать на работу больше мужчин. А пока что мы отдали воспитание новых поколений на откуп женщинам. Это не умаляет заслуг женщин педагогов. Многие учительницы искренне преданы делу, наставили и выпустили во взрослую жизнь сотни ребят. Но женщины при всем желании не могут заменить мужскую часть воспитания.

Для мальчика только другой мужчина может стать авторитетом, заставить испытывать пиетет. Мужчина может лучше почувствовать перемену в поведении мальчиков в переходном возрасте.

Где взять мужчин для работы в школах? Можно привлекать отставных офицеров. Тысячи уходят на пенсию по выслуге лет в 50–55 лет. А после недавней реформы армии в отставку ушли сразу более 200 тысяч офицеров. Большинство из них в возрасте 35–55 лет — это самый расцвет жизни, у них высшее образование, богатый жизненный опыт. И сами они рады были бы вторую часть жизни посвятить передаче опыта новым поколениям.

Но пока что мы не видим, чтобы кто-то приглашал мужчин работать в школах».

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