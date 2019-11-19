Мир стремительно меняется. Глобализация и пресловутый «мультикультурализм», очевидно, зашли в тупик. В Европу уже пришли миллионы беженцев и принятие «Глобального миграционного пакта» приведет к перемещению на старый континент ещё десятков миллионов человек. Причем – в самое ближайшее время.

В Соединенных Штатах Америки демографические изменения не менее основательны: в 2030 году белое население Штатов медленно перейдёт планку ниже 50%. Дальше будет еще интереснее.

И мы в «Изборском клубе» решили: что если объявить конкурс на изображения того, как будут выглядеть столицы главных держав Запада через 30 лет?

Париж, Берлин, Брюссель, Лондон и Нью-Йорк с Лос-Анжелесом.

Как они будут выглядеть через 30 лет с учетом тех изменений, которые с большой скоростью уже начали происходить?

Идея нам понравилась, и мы действительно решили объявить конкурс.

Под названием «Запад 2050: как будут выглядеть США и Европа через 30 лет».

«Источником вдохновения» для нас стало… финансируемое ЦРУ «Радио «Свобода». На днях эта структура начала «размышлять»: «Какую форму обретет страна через 30 лет? ».

Имея ввиду, будущее России.

Будущее для нас у них всегда мрачнее мрачного. О том, что их же прогнозы об этом страшном будущем, распаде России, не сбываются – совестливых цээрушников не смущает.

Вот, к примеру, что публиковалось в 2004 году: «Эксперты ЦРУ прогнозируют, что к 2015 году Россия распадется на части».

«Россию, если верить авторам доклада «Глобальные тенденции-2015», ждет мрачное будущее. Она останется зоной нестабильности… Россия распадется на 6-8 государств. Главная причина этого разделения — экономическая обособленность и закрытость нынешней страны. Процесс централизации власти приведёт к сбою системы управления. Результат — «территориальная фрагментация». https://echo.msk.ru/news/187639.html

Размещая на своей первой странице картину Владимира Манюхина («Красная площадь. Осень»), изображающую невиданную катастрофу России, такую, что вся Москва в невероятном запустении, горе- журналисты перешли, как сейчас говорят, красную черту.

Проще говоря — империалисты окончательно обнаглели.

Нам теперь тоже можно не сдерживаться. Мы же изначально довольно миролюбивы, но когда нам такие «фигвамы» рисуют, русский человек выходит из себя.

Уж точно не этим «коллегам» учить нас жить.

Ведь, что будет с ними через 30 лет это точно такой же «большой вопрос», как и наше будущее.

Итак, «Изборский клуб» объявляет конкурс под названием «Запад 2050: как будут выглядеть США и Европа через 30 лет».

Нужно нарисовать в любой манере (холст-масло, фотошоп, что-то еще) как будут выглядеть столицы Запада через 30 лет – в 2050 году. Прислать вашу работу в срок до 31 декабря 2019 года с пометкой «Конкурс Запад -2050». Почта для связи: mail@nstarikov.ru. Все присланные работы будут опубликованы, а читательское жюри определит победителя.

Мы используем все наши медийные возможности, чтобы имя победителя, его произведение и сама картинка состояния западных столиц в 2050 году стала известна и знакома максимальной аудитории.

Думающие, имеющие фантазию и умеющие рисовать – этот конкурс для вас.

Так, что там будет с Берлином, Парижем, Лондоном и Вашингтоном через 30 лет?

Ждем ваших работ.

Источник: https://nstarikov.ru/zapad-2050-kak-budut-vygljadet-ssha-i-evropa-cherez-30-let-110493