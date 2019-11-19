Разведопрос: Борис Юлин про идеологию. 2016 г.
09:27. 19 ноября 2019 96 просмотров Нет комментариев Опубликовал: Владимир
Источник: https://youtu.be/_J07MnAkJq8
Источник: https://youtu.be/_J07MnAkJq8
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Окт
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Вдумайтесь: если ваши глаза плачут – могут ли они что-либо ясно видеть? Хотя бы настолько ясно, чтобы заметить рядом с вами стоящего страдальца? Нет, плачущий – плачет о себе. Он так глубоко занят только самим собой, только своей горестью, что рядом с ним стоящий не пробуждает в нем ни сострадания, ни желания хотя бы на минуту забыть о себе и помочь его печали.