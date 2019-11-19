Разведопрос: Борис Юлин про идеологию. 2016 г.

Вдумайтесь: если ваши глаза плачут – могут ли они что-либо ясно видеть? Хотя бы настолько ясно, чтобы заметить рядом с вами стоящего страдальца? Нет, плачущий – плачет о себе. Он так глубоко занят только самим собой, только своей горестью, что рядом с ним стоящий не пробуждает в нем ни сострадания, ни желания хотя бы на минуту забыть о себе и помочь его печали.

— Антарова Конкордия