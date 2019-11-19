“Попытка революции” в Тбилиси

В Тбилиси очередной недомайдан.Оппозиция, включая мишистов, пытается блокировать парламент и добивается ухода очередного правительство подконтрольного олигарху Иванишвили.Формальным поводом для старта очередных протестов послужил отказ парламента поддержать законопроект о проведении следующих выборов на пропорциональной основе. Но это конечно только повод – ключевым является вопрос о власти.В парламент нагнали полиции, которая силой (щитами, дубинками и водометами) отодвигала оппозицию от парламента, у которого начали ставить палатки для "длительной осады".Вице-спикер парламента Грузии назвал происходящее "попыткой революции", а полиция считает действия оппозиции незаконными. Арестовано несколько десятков человек.В целом, пока что все достаточно вяло.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5436084.html