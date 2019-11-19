“Попытка революции” в Тбилиси
10:14. 19 ноября 2019 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В Тбилиси очередной недомайдан.
Оппозиция, включая мишистов, пытается блокировать парламент и добивается ухода очередного правительство подконтрольного олигарху Иванишвили.
Формальным поводом для старта очередных протестов послужил отказ парламента поддержать законопроект о проведении следующих выборов на пропорциональной основе. Но это конечно только повод – ключевым является вопрос о власти.
В парламент нагнали полиции, которая силой (щитами, дубинками и водометами) отодвигала оппозицию от парламента, у которого начали ставить палатки для "длительной осады".
Вице-спикер парламента Грузии назвал происходящее "попыткой революции", а полиция считает действия оппозиции незаконными. Арестовано несколько десятков человек.
В целом, пока что все достаточно вяло.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5436084.html