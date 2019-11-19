План Путина 2024
10:50. 19 ноября 2019 76 просмотров Один комментарий Опубликовал: Владимир
Блогер, политолог Анатолий Несмиян (Эль-Мюрид) о том, что планирует Путин делать в 2024 году, митингах в Иране и заявлениях Лукашенко.
Источник: https://youtu.be/xZlCnAjcEwI
ну чисто русское лицо ,приятное светлое.Демократы, мол привели Россию к падению,разве??, а не коммуняки ли привели к распаду СССР и падению России в руки дерь…кратов.Несмиян и Сталинград за спиной -приемчик известный ,мимикрия называется.Ну что за горе у него -оказывается все вышли в мире на майдан ,а вот Россия не на войну ,не на майдан никак не хочет.Странный выбор героев у вас Владимир,но врага лучше знать в лицо,так и так никто не сомневался в ваших предпочтениях-вас любителей России ,известного происхождения.