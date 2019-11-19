Новости Украины и Новороссии 19 ноября 2019

Министр образования Украины заявила об избыточном количестве учителей в школах

Министр образования Украины Анна Новосад сообщила об избыточном количестве школьных учителей в стране. Об этом чиновница заявила в эфире украинского телеканала.

Количество учителей на Украине сейчас больше, чем нужно для того контингента учащихся, который есть в настоящий момент, и это действительно проблема, по словам главы министерства образования. Новосад отметила, что учителям, работающим в украинских поселках, придется пройти повышение квалификации и переквалификацию, несмотря на то, что это довольно непопулярная инициатива. Пилотный проект сертификации педагогов на Украине начнется уже в этом году. Процедура подразумевает добровольный характер. Сертификацию смогут пройти 1 тыс. учителей, преподающих в начальных классах. После прохождения сертификации в следующем году им обещано повышение зарплаты на 20%, передает RT. Ранее Новосад заявляла, что со следующего года все русскоязычные школы на Украине должны будут перейти на государственный язык обучения.

Петр Норилов

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Саммит нормандской четверки: проблеск надежды?

«Нормандский формат» переговорного процесса по урегулированию ситуации в Донбассе возник в июне 2014 г. в ходе обсуждения ситуации лидерами России, Украины, Германии и Франции во время празднования 70-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Ориентировочно 9 декабря 2019 г. запланировано провести в Париже очередную встречу лидеров «нормандской четверки». На встрече предварительно предполагается разработать новую последовательность соблюдения Минских соглашений. Переговоры стали возможными после достижения летом этого года лидерами четверки ряда договорённостей по урегулированию конфликта на востоке Украины.

До начала Парижского саммита РФ должна была передать Украине малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», задержанные российскими пограничниками после инцидента в Керченском заливе 25 ноября 2018 г. Тогда три украинских судна при прохождении из Одессы в Мариуполь (на Азовском море) вошли в территориальные воды РФ, не уведомив в установленном порядке соответствующие российские службы. Суда были блокированы пограничной службой РФ с применением оружия (в ходе операции были ранены трое украинских моряков) и отбуксированы в Керчь. Официальные российские лица рассматривают инцидент как провокацию с украинской стороны, которая со своей стороны настаивает на том, что никакие разрешения для прохождения кораблей не требовались.

Международным трибуналом ООН по морскому праву в мае 2019 г. было принято решение о том, что РФ надлежит вернуть данные плавсредства Украине, а их экипажи должны быть освобождены в полном составе. В соответствии с этим постановлением в сентябре этого года члены экипажей «Бердянска», «Никополя» и «Яны Капу» были возвращены на родину в рамках обмена задержанными лицами между Россией и Украиной. Процедура фактической передачи судов (со всем штатным вооружением, но без боеприпасов) началась 17 ноября, на следующий день МИД РФ подтвердил, что суда были переданы украинской стороне. При этом российские дипломаты подчеркнули, что указанные суда являются вещественными доказательствами в уголовном процессе о незаконном пересечении границы РФ. Однако в связи с завершением необходимых следственных действий в отношении кораблей в их дальнейшем пребывании на территории России нет необходимости.

По требованию российской стороны в качестве условия проведения саммита «нормандской четверки» было осуществлено разведение сил и средств конфликтующих сторон в трех секторах (станица Луганская, населенные пункты Петровский и Золотой) на участках соприкосновения сторон. Также в октябре 2019 г. участниками нормандского формата, наконец, была согласована так называемая формула Штайнмайера (предложенная нынешним президентом ФРГ Ф.-В. Штайнмайером в бытность его главой МИД Германии на саммите в Париже в октябре 2015 г.). До этого момента последняя вообще не была официально зафиксирована в письменном виде и вследствие этого в разной, наиболее удобной для каждой из сторон редакции интерпретировалась всеми участниками переговорного процесса. Единая редакция была утверждена 1 октября в Минске на переговорах контактной группы по Донбассу. Интересно, что при этом единая редакция формулы была зафиксирована в письменном виде, но не подписана, а подтверждена письмами в адрес представителя действующего председателя ОБСЕ Мартина Сайдика. В этих письмах, подписанных представителем ОБСЕ, российской стороной, представителем Трехсторонней контактной группы от Украины и представителями непризнанных республик ДНР и ЛНР использована формулировка «сторона принимает текст этой формулы». Единая редакция формулы Штайнмайера предполагает механизм поэтапной реализации отдельных положений второго Минского соглашения, согласно которому после проведения выборов в органы местного самоуправления на территории некоторых районов Донецкой и Луганской областей, в случае признания ОБСЕ таковых свободными и честными, Донбасс получает особый статус. Предусматривается вступление в силу в день голосования на местных выборах временного закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а после признания ОБСЕ таковых свободными и честными — вступление этого закона в силу на постоянной основе.

Утверждение единой редакции формулы вызвало массовые протесты на Украине, участники которых обвинили Киев в нарушении национальных интересов, называя это шагом к капитуляции страны. Для значительной части украинского общества любые подвижки в сторону компромисса с Россией рассматриваются как проигрыш в антагонистической игре. Бурю «народного гнева вызвал» и тот факт, что официальный Киев, занимаясь отводом вооружений, вроде как вступил в соглашение с «сепаратистами». Сторонники принятия формулы Штайнмайера в свою очередь говорят о том, что это — единственная реальная возможность для прекращения военных действий в Донбассе. Команда украинского президента фактически открытым текстом обозначила согласование формулы Штайнмайера как технический шаг к проведению саммита в «нормандском формате» и старта процесса мирных переговоров. Сам автор формулы при этом с самого начала подчеркивал, что ее следует рассматривать как не более чем возможность разбить процесс мирного урегулирования на отдельные шаги, которые проще согласовать, дабы не загонять переговоры в патовую ситуацию. Сейчас утвержденная редакция формулы Штайнмайера является основой для дискуссий в рамках «нормандского формата» и трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Предварительно предполагается, что на предстоящем саммите в Париже стороны обсудят как раз вопрос особого статуса для нескольких районов Донецкой и Луганской областей, с закреплением его в конституции Украины. Также предполагается рассмотреть вопросы, связанные с разведением сил сторон на новых участках. Вероятно, будет обсуждаться и возможность снятия украинской экономической и транспортной блокады с ДНР и ЛНР — непризнанных Донецкой и Луганской республик. Возможно, в повестку войдет и гуманитарный пакет — обмен военнопленными и необходимость восстановления разрушенный инфраструктуры. Предполагается возможное закрепление в законодательном порядке амнистии, включая запрет на преследование лиц, связанных с конфликтом на территории Донбасса. Принятый Радой еще осенью 2014 г. закон «О недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей» так и не был подписан президентом Украины и, соответственно, до сих пор не вступил в силу.

Одним из самых сложных и запутанных вопросов предстоящего саммита может стать вопрос проведения выборов в Донбассе. За ним скрывается целый букет нерешенных проблем — какие политические силы могут быть допущены к выборам, какие структуры будут ответственны за их проведение, какие органы местного самоуправления в принципе подлежат избранию. По всем этим пунктам мнения Киева и руководства ДНР и ЛНР серьезно расходятся.

В недавнем интервью «Телеканалу новин 24» бывший министр иностранных дел Украины П. Климкин акцентировал внимание на единственно возможном с его точки зрения подходе: «Очень важно понимать, что раньше можно было говорить о Донбассе, о Крыме, то есть вообще о безопасности и энергетической ситуации. Но сейчас это все должно быть решено со стратегической высоты в едином пакете». Это очень показательный момент, — очевидно, что Киев не собирается решать вопрос с урегулированием ситуации в Донбассе в отрыве от проблемы Крыма. Предыдущая попытка разрешения кризиса в «нормандском формате» потерпела неудачу, переговоры были приостановлены осенью 2016 г. Тем не менее, сейчас появился хотя очень неопределенный и весьма призрачный, но все-таки шанс на то, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки и начать хоть какое-то движение.

Татьяна Арзаманова

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В Киеве рассказали, чем Зеленский хуже Порошенко (ВИДЕО)

Бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш рассказала, чем Владимир Зеленский хуже Петра Порошенко на посту президента. «При Порошенко не забирали лицензию у 112 канала, а при Зеленском забрали. При Гройсмане установили постановление о максимальном росте тарифов, а при Зеленском отменили. При правительстве Гройсмана пытались поднять минимальную зарплату до пяти тысяч гривен, а при Зеленском зафиксировали чуть выше четырех тысяч», — заявила она в эфире еще одного телеканала, чьё существование на Украине сегодня под угрозой — NewsOne. При этом, подчеркнула она, сформированный Зеленским Кабмин на 90 процентов состоит из тех же лиц — тех, кто был во власти при Яценюке и том же Гройсмане. «Нас не устраивает кадровый состав, он кажется сомнительным, подозрительным, шокирующим иногда. Смотрим по действиям — действия такие же. Самое главное, что не ушел никуда дискурс войны. Дискурсы: свой — чужой, правильный журналист и не правильный, важно — не важно, ценности революции или антигерои. Это все остается и умножается», — заключила Лукаш. Как сообщала «Русская Весна», ближайший соратник Зеленского оказался гражданином США. На видео с 03:44 Читайте также: «Какой-то он дёрганый» — Порошенко даёт интервью в очень странном состоянии (ВИДЕО)

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Урегулирование конфликта на Донбассе: оптимизм пропал

Накануне встречи «нормандской четверки» в Донецке заявили о том, что будущее Республики с братскими народами Русского мира. Обнародование скандального плана по реинтеграции Донбасса, который приписывается Совбезу Украины, — это очередное доказательство того, что ЛДНР сделали правильный выбор, потребовав независимости от фашистского режима. По мнению главы Центрального исполкома движения «Донецкая республика» Алексея Муратова, нынешней украинской власти не нужны Республики, где люди не приветствуют националистическую идеологию. Из документа по реинтеграции мы прекрасно поняли, что команда Зе готова сделать с несогласными — промыть мозги, пересажать или выгнать. Именно против человеконенавистнической политики и фашистского порядка восстал регион в 2014 году. Он хотел перемен и надеялся на благоразумие Зеленского. Но, увы, пришедшая власть оказалась ничем не лучше предыдущей. Однако в Донецке не отчаиваются. Как сказал Муратов, «циничные лжецы и марионетки Запада не смогут заставить Донбасс покориться — ни оружием, ни прессингом». Вполне вероятно, что у Зеленского будут выдумывать очередные байки про нарушение режима прекращения огня и невозможность выполнения Минских соглашений. Кто знает, состоится ли вообще встреча «нормандской четверки» и принесет ли реальные результаты. В нынешней ситуации оптимизм фактически пропал. Читайте также: Украине не стоит рассчитывать на пересмотр Минских соглашений, — Грызлов Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

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Шокирующий приговор: в Харькове 85-летнего учёного посадили в тюрьму на 12 лет

Апеляционный суд в Харькове на заседании в закрытом режиме оставил без изменения приговор (12 лет лишения свободы) для 85-летнего политзаключенного ученого Мехти Логунова. «Коллегия судей постановила апелляционные жалобы защитников и адвокатов Тихоненкова, Шаповалова оставить без удовлетворения, а приговор Орджоникидзевского районного суда города Харькова от 30 июля 2016 года в отношении Логунова Мехти Феофановича — без изменений. Постановление вступает в силу с момента его провозглашения и может быть обжаловано в Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда в течение трех месяцев со дня провозглашения», — сказал председательствующий судья. Логунов был задержан 17 августа 2017 года по обвинению в государственной измене. По информации пресс-службы прокуратуры Харьковской области, мужчина собирал секретные сведения об оборонных заказах Украины для российских спецслужб. «Прокуратура доказала, что это были секретные сведения, принадлежащие научным учреждениям и содержащие государственную тайну. В дальнейшем информацию планировалось передать представителям иностранного государства — России», — говорится в сообщении. 30 июля 2018 года Орджоникидзевский райсуд приговорил Логунова к 12 годам заключения по обвинению в государственной измене. По словам адвоката обвиняемого Максима Шаповалова, сторона защиты не согласна с приговором. Из 15 свидетелей прокуратуры только один указал на Мехти. Защитник Логунова не исключает, что он может быть провокатором от СБУ. В августе 2019 года Логунов публично заявил о пытках в тюрьме. В своем открытом обращении к международным правозащитным организациям Логунов просит обратить внимание на пытки и истязания, которым подвергаются заключенные со стороны правоохранительных органов в Украине. По словам журналиста Дмитрия Васильца, данное решение суда для 85-летнего ученого равносильно смертному приговору. «Пенсионера Мехти Логунова которому 85 лет оставили в тюрьме с приговором в 12 лет! Это смертный приговор, и желание сбушников сдать на обмен человека, так как дело против Мехти сфабриковали. Впереди ещё кассация, но сам факт держания 85-ти летнего пенсионера в тюрьме, приговор всей репрессивной машины Украины. Упоротой и беспощадно идиотской», — написал Василец в Facebook. Читайте также: «Какой-то он дёрганый» — Порошенко даёт интервью в очень странном состоянии (ВИДЕО)

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Украина потребует компенсации за задержание кораблей в Керченском проливе

На поздних этапах Международного трибунала по морскому праву Украина намерена потребовать компенсацию за задержание Россией украинских кораблей и моряков в Керченском проливе. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко. «Это даст нам возможность на более позднем этапе говорить об оплате со стороны Российской Федерации компенсации за причиненные убытки. Впереди у нас очень тщательная экспертиза проверки этих судов. Сначала надо их увидеть, в каком они виде, не была ли из них изъята техника, оборудование, документация. То есть много элементов, которые потом могут составлять вещественные доказательства. И только на основании этого, как будет решение арбитражного трибунала, можем говорить о каких-либо суммы», — сказала Зеленко. Читайте также: «Какой-то он дёрганый» — Порошенко даёт интервью в очень странном состоянии (ВИДЕО)

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Путин обсудил с Макроном Украину и Сирию

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном режиме с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Основное внимание уделено ситуации на Украине — с учётом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в „нормандском формате”. С обеих сторон подчёркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений. В этом контексте отмечена необходимость выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования. Прежде всего речь идёт о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса. Владимир Путин информировал Президента Франции о состоявшейся сегодня в акватории Чёрного моря передаче украинским представителям трёх военных кораблей, которые были задействованы в провокации в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года. В ходе обсуждения положения в Сирии лидеры акцентировали большое значение начавшейся работы Конституционного комитета, а также организации комплексного гуманитарного содействия Сирии. Условлено о дальнейшей координации по линии военных ведомств России и Франции в целях эффективного противодействия террористической угрозе в регионе. Затронуты некоторые актуальные вопросы российско-французского диалога. Достигнута договорённость о продолжении контактов в различных форматах». Читайте также: «Какой-то он дёрганый» — Порошенко даёт интервью в очень странном состоянии (ВИДЕО)

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Глава МИД Германии отменил поездку на Донбасс

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отменил запланированную поездку на Донбасс из-за плохих погодных условий. Об этом сообщили в немецком МИД, передает DW. Как пишет издание, планировалось, что вечером понедельника министр прилетит в Харьков, а утром вторника вертолетом прибудет в район линии разграничения на Донбассе. В немецком МИД сообщили, что Маас должен вылететь сразу в Киев 19 ноября. У него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой украинского МИД Вадимом Пристайко. «Глава МИД Германии планирует обсудить дальнейшие шаги, которые можно было бы воплотить во время саммита „нормандской четверки“, который запланирован на 9 декабря в Париже. В нем примут участие лидеры Украины, России, Германии и Франции. Ранее в понедельник Кремль подтвердил участие Путина в саммите», — говорится в сообщении. Лидеры четырех стран впервые встретились для переговоров по ситуации на Донбассе в 2014 году. Последний раз саммит «нормандской четверки» состоялся осенью 2016 года в Берлине. Читайте также: По Boeing МН17 скрывают сенсационные доказательства, найденные детективом

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Деньги для Байдена и Керри

В сеть попали документы, указывающие на то, что с Украины выводились существенные деньги для выплат сыну Байдена и бывшему главе Госдепа Джону Керри, а также его родственникам. http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/331059-otchet-utechka-dokumentov-pokazyvaet-chto-desyatki-millionov-iz-ukrainy-vyplacheny-v-fondy-kerri-i-baydena/ (по ссылке приведены документы указывающие на данную коррупционную схему). Документы в США опубликованы американских активистом Майклом Кудри (наверняка агент ФСБ) из Лос-Анджелеса https://twitter.com/MichaelCoudrey Документы на тему Бурисмы утекли из Латвии. https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201911181732-F3SmL.html – цинкПо сути, через Бурисму оплачивались услуги Байденов и Керри по оказанию незаконных лоббистских услуг в интересах окружения Порошенко, который под давлением Байдена уволил Шокина и фактиески остановил расследование по Байденам, возобновления которого сейчас как раз и добивается Трамп.Публикация документово очевидно будет использована против демократов в вопросе проведения процедуры импичмента Трампа. Перчатки уже давно сняты, ограничения на применение "грязных бомб" давно отменены, поэтому в ходе ударов всплывает все больше и больше чудесных подробностей о том, как представители американского истеблишмента обогащалась за счет дураков поверивших в "революцию гидности".Стоит отметить, что Пол Манафорт получил срок за куда как меньшие прегрешения. По сути, импичмент Трампу остается для Байдена единственной возможности избежать посадки сына и его подельников по Бурисме.Трам на этом фоне снова обвинил демократов в охоте на ведьм и попытках уничтожить американскую нацию. Предвыборный год будет весьма жарким.

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А зачем Зеленский преследует Шария?

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Как Портнов угрожал журналистам

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«Смех и грех»: в Раде высмеяли состояние украинского военного флота (ФОТО)

Депутат Верховной рады Олег Волошин от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных в Керченском проливе. «Во всей этой истории о „возврате захваченных кораблей“ упускают из виду тот печальный факт, что речь идет о двух маленьких катерах и старом буксире. Причем катерах, сделанных на заводе Порошенко столь некачественно, что их обшивка оказалась пробитой болванками без крупного боевого заряда. На фото видно, что есть пробоина, а следов взрыва нет. Да и задачи обстреливать катера боевыми снарядами никто российским пограничникам не ставил. Они исходили из того, что останутся лишь вмятины от демонстрации серьезности намерений задержать уходившие корабли, ведь номинально катера должны были быть бронированными. А в итоге наших моряков ещё и ранило осколками этой с позволения сказать „брони“. В общем, смех и грех у нас, а не флот. И за прошедшие годы ничего существенного в направлении развития ВМС не сделано». Читайте также: Россия делает специфический «подарок» Украине

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