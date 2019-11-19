Либеральные СМИ бросились «отмазывать» программу биологического оружия США

18.11.2019

Вытащив из большого доклада Секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева «Безопасность России в современном мире» всего одну строчку, сначала Лента.ру, а затем и ряд других изданий внезапно бросились рассказывать, что американские военные биолаборатории, которых вокруг России становится все больше – это ничего страшного и чуть ли не полезно, а главная опасность у нас идет от глобального потепления.

Интересная информационная кампания у нас пошла в сети Ряд изданий, среди которых популярные Лента.ру, Лайф24 и даже респектабельное «ЕвразияЭксперт» начали обсуждение американских военных биологических лабораторий, в один голос говоря, что ничего страшного в их деятельности нет, располагаясь у границ России и постоянно увеличиваясь в количестве и финансировании они направлены только на защиту, а главной проблемой страны являются санкции и глобальное потепление.

Сам доклад, который был опубликован в канун саммита БРИКС и явно предназначался не столько для внутреннего, сколько для международного пользования, опубликован в Российской газете и весь сыр-бор начался из-за слов Патрушева, что в России «особую озабоченность вызывает деятельность Пентагона по созданию по всему миру, прежде всего в странах СНГ, биологических лабораторий, где проводятся исследования инфекционных заболеваний и может создаваться биологическое оружие».

По мнению СМИ, более 200 существующих американских биологических лабораторий по всему миру, в том числе на территории Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Молдовы, Узбекистана и Украины никакой угрозы для русских, украинцев, славян и прочих этноязыковых общностей не представляют, поскольку , якобы, невозможно исключительно биологическими методами уничтожить отдельно взятый народ на конкретной территории, одновременно оставив другой там же в живых. «Действительно имеющая место опасность — глобальное потепление, в результате которого распространенные в экваториальных и тропических регионах вирусы и бактерии проникают в северные широты. Успешным противодействие подобным угрозам может быть лишь при условии надлежащей профилактики, которая невозможна без предварительного исследования возбудителей потенциальной эпидемии — как раз того, чем занимаются американцы. Чтобы оценить настоящие масштабы проблемы, достаточно посмотреть на относительно популярные вакцины и лекарственные препараты, предлагаемые в настоящее время в России», - сообщает Лента.ру.

Правда в этих словах есть и немалая. Как бы никто не спорит, что нужен как минимум контроль за производством и применением вакцин и лекарств, как и ответственность производителей. Как никто не спорит и о важности исследований возбудителей потенциальных эпидемий. Вот только здесь путается холодное с зеленым по принципу, если у нас мэр вор, то танки НАТО в полутора сотнях км от Санкт-Петербурга никому не угрожают. Плохой чиновник для горожан, конечно, актуальней, но танки там стоят точно не для их защиты от коррупции.

Вот и тут, говоря о внутренних проблемах, автор не отвечает на главный вопрос – если американцы такие добрые, то почему растут как грибы после дождя именно военные лаборатории Пентагона, а не лаборатории министерства здравоохранения США, как в странах Африки, Латинской Америки и Азии, которые осуществляют там санитарно-эпидемиологический мониторинг. Притом финансирование данных программ по мониторингу каждый раз проходит с боем, даже когда лютовала лихорадка Эбола, а здесь тратится свыше миллиарда долларов. Уж не потому ли, что борьба с эпидемиями в Африке для США важна исключительно чтобы не допустить подобного у себя?

Собственно, в самом материале Ленты говорится, что в подчинении Министерства обороны Соединенных Штатов находится Управление перспективных исследовательских проектов (Defense Advanced Research Projects Agency, или DARPA) — организация, занимающаяся поиском, разработкой и внедрением наиболее современных и многообещающих технологий в военную сферу, а не для борьбы с эпидемиями. Это как раз то, что в российской традиции должно отвечать «не имеющим аналогов» и «прорывным» разработкам. Основная работа DARPA строится вокруг нескольких подразделений, среди которых в данном случае представляет интерес Отделение биологических технологий(биотехнологий). Это подразделение занимается разработкой перспективных средств защиты от спланированных биологических угроз. Прежде всего усилением иммунной системы человека, позволяющим активизировать производство антител, и биохимической блокировкой попыток редактирования генома. Применять подобные средства защиты по мере их готовности планируется до биологической атаки. Притом в Пентагоне признают, что такие технологии имеют двойное назначение, однако добавляют, что речь идет прежде всего о защите и восстановлении здоровья человека, а не даже незначительном его изменении. Одна из приоритетных программ DARPA посвящена созданию метода производства вакцины за чрезвычайно короткий период времени, например, в течение трех недель. США уверены, что в конфликтах будущего будут задействованы неизвестные современной науке естественные или полученные в искусственных условиях штаммы бактерий и вирусов, против которых действующие в настоящее время средства не работают. Для оперативной разработки вакцин американские военные хотят получить образцы как можно большего числа встречающихся в природе микроорганизмов — в значительной степени именно сбором и изучением последних как раз и занимаются разбросанные по всей планете американские военные биологические лаборатории.

Тут как бы все понятно и прекрасно, кроме оговорки про «двойное назначение», то есть, как оборонительное, так и наступательное, а главное – для подобной деятельности не нужно строить сотни лабораторий по миру. Гораздо логичней создание и развитие единого мощного центрального института, который спокойно мог собирать официально, как и Минздрав США или получать от того же Минздрава и проводить все необходимые исследования. Зачем ехать в Харьков, от которого 100 км до России и в менее полутысяче км война на Донбассе, а значит, есть реальная опасность, что образцы могут попасть в руки, например, бандеровцев из Азова? Еще меньше логики в строительстве лабораторий в Средней Азии, учитывая близость Афганистана и распространенность там запрещенного в России террористического движения ИГИЛ. Тем вообще параллельно, где и сколько народа они отправят к Аллаху, главное, чтобы больше. Где же американская рачительность, если только в 2019 году в соответствии с бюджетным запросом администрации США на реализацию научно-исследовательских и военно-технических проектов будет выделено более 197 миллионов долларов.

Не менее интересна и другая программа, над которой работают в DARPA (Safe Genes), она заключается в воспрепятствовании возможности редактирования генома человека с CRISPR/Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats Associated Protein 9). «Военные опасаются, что такая технология, попав в руки противника или террористов, выйдет из-под контроля и спровоцирует тяжелые либо вовсе необратимые для человека последствия. DARPA уверяет, что добилось успехов в этом направлении, используя белки анти-CRISPR, которые препятствуют вставке фрагментов чужеродной ДНК в геном конкретного вида. Пока управление проводит опыты с грызунами», - сообщает нам автор Ленты. Так то оно так, хотя передовые исследования по данной технологии идут как раз в США и только оттуда они и могут попасть в руки террористов. А если они туда попали, то тут спецназ нужен, а не лаборатория. Касательно испытаний на мышах, то в прошлом году, во время пресс-конференции относительно открывшихся данных по лаборатории в Грузии начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Игорь Кириллов рассказал, кого американцы подразумевают под грызунами. По словам начальника войск РХБЗ, экс-министр госбезопасности Грузии представил отчеты о результатах испытаний на грузинских гражданах препарата "Совальди" американской фирмы Gilead Sciences (этот препарат был разработан для лечения гепатита С – тяжелого вирусного заболевания печени). По словам Кириллова, примечательно, что одним из основных акционеров Gilead Sciences является бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд.

Генерал показал на слайде документы, из которых видно, что испытания препарата в Грузии закончились массовыми летальными исходами среди пациентов. "При этом, несмотря на гибель 24 человек только в декабре 2015 года, клинические исследования были продолжены в нарушение международных стандартов и вопреки желанию пациентов. Это привело к гибели еще 49 человек. Даже во время масштабных эпидемий в инфекционных стационарах такое количество смертельных случаев не фиксируется", — отметил Кириллов. Он подчеркнул, что препарат "Совальди" был зарегистрирован в реестре лекарственных средств Российской Федерации, и в ходе его клинического исследования не было зафиксировано ни одного смертельного случая. "Практически одномоментная гибель большого числа добровольцев дает основания полагать, что в Центре Лугара под видом лечения была проведена оценка высокотоксичного химического препарата, либо биологического агента, обладающего высокой летальностью", — заявил Кириллов.

Генерал отметил, что исследования на добровольцах в обход этических требований проводились американцами и ранее. Так, в конце 1940-х годов на территории Гватемалы почти полторы тысячи человек было инфицировано возбудителями сифилиса и гонореи. В ходе опытов американские исследователи преднамеренно заражали указанными инфекциями пациентов местных психиатрических клиник. В результате почти половина больных умерли. Факт проведения этих незаконных экспериментов был признан президентом США Бараком Обамой в 2010 году, напомнил Кириллов. По словам Кириллова, приоритетом работы таких лабораторий является сбор информации об инфекционной заболеваемости и вывоз национальных коллекций, содержащих штаммы патогенных микроорганизмов, в том числе преодолевающих защитное действие вакцин и обладающих устойчивостью к антибиотикам. Финансирование этой деятельности в период с 2017 по 2019 годы составит около одного миллиарда долларов, причем, указал Кириллов. "Выбор мест размещения лабораторий, на наш взгляд, также не случаен – многие из них расположены на сопредельных с Россией и Китаем территориях, являясь постоянным источником биологических угроз для наших государств", — отметил он.

В период с 2005 по 2015 годы испытательным центром сухопутных войск США (на Дагуэйском полигоне) в нарушение требований безопасности проводилась рассылка жизнеспособных спор возбудителя сибирской язвы. "Патогенные биоматериалы были направлены ста девяноста четырем адресатам в десяти странах мира", — добавил генерал. "С учетом опубликованной информации у нас нет уверенности, что США не направляли указанные рецептуры для дальнейших испытаний в Центр Лугара и другие биолаборатории, созданные Пентагоном на территории государств, граничащих с Россией", — сказал начальник войск РХБЗ. Кириллов отметил, что вопреки своим международным обязательствам США сохранили в национальном законодательстве нормы, допускающие возможность проведения работ в области биологического оружия. В частности, ратификацию Женевского протокола 1925 года "О запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств" США сопроводили рядом оговорок, одна из которых допускает ответное применение химического и токсинного оружия, напомнил генерал.

Кроме того, в соответствии с федеральным законом США "О единении и сплочении Америки в борьбе с терроризмом" исследования в области создания биологического оружия допускаются с санкции американского правительства, а на участников подобных исследований не распространяется уголовная ответственность за разработку такого оружия, отметил Кириллов. При этом с 2001 года Соединенные Штаты блокируют любые международные инициативы, которые бы позволили проверить деятельность американских лабораторий, добавил он.

Почему про это «забыли» рассказать наши СМИ? Не потому ли, что это совсем не соответствует их представлению о «империи добра», которая тратит миллиард долларов, чтобы спасти несчастных русских от гриппа и генетических изменений. А все, что не соотвествует – в топку. Впрочем, в материале указано, что проводимые под покровительством Пентагона исследования иногда вызывают вполне определенные опасения. Прежде всего речь идет о программе Insect Allies, реализуемой DARPA, которую немецкие и французские ученые фактически обвинили в потенциальном нарушении «Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении». По мнению экспертов, проект, предполагающий активное использование горизонтального переноса генов — редактирование генома растений при помощи переносимых насекомыми вирусов, является слишком опасным и не оправдывает заявляемых целей. Но это никак не может угрожать России, ибо работает по территории, а не по отдельным народам. И тут, даже оставляя за скобкой прошлогодний скандал со сбором генетических данных россиян для неких целей со стороны США и жесткий запрет делать тоже самое у них, кто сказал, что военным США вообще интересно выбирать между русским, бурятом, осетином или татарином? В большинстве случаев наступательное оружие как раз и работает по площадям, а для солдат главное будет не защита от вирусов, а наличие как раз того самого антидота, о работе по созданию которого говорилось Лентой выше.

Единственно, с чем можно согласиться без оговорок, так это со словами автора Ленты, что в заявлениях российских официальных лиц о том, что США в странах СНГ якобы работают над биологическим оружием против россиян, проскакивает немаловажный нюанс. «Если Соединенные Штаты имеют сеть зарубежных биолабораторий, предназначенных, по предположению Москвы, для создания биологического оружия и угрожающих россиянам (хотя, согласно Вашингтону, эти станции обеспечивают относительно оперативный мониторинг потенциальных источников биологической опасности по всему миру), то что делается в России для безопасности граждан и солдат? Вообще говоря, совсем мало», - сообщает издание. И речь здесь даже не о ответных разработках военных и медиков, во многом данные здесь засекречены и говорить о успехах или провалах говорить сложно.

Главное здесь то, что данные лаборатории работают спокойно уже более 10 лет и даже после того как бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе смог привести в Москву и рассекретил документы по опытам в грузинской лаборатории, включая опыты на людях, со стороны российских дипломатов не было ни нот, ни требований от США немедленно, под угрозой уничтожения, данных о работе остальных лабораторий, ни информационного шума. Просто представьте, что британцы нашли аналогичные лаборатории рядом с собой или США российские на Кубе – это был бы скандал по сравнению с которым Солсбери и рядом не валялся, Россия получила бы вал санкций, а сами лаборатории хорошо если бы просто захватили, а не снесли бомбами с напалмом. Мы же сидим и обсуждаем, а может они хорошие и добрые, просто не хотят рассказывать всего «тупым русским». Помнится, евреи тоже до последнего верили, что немцы такая культурная нация, что никогда не позволит сжигать людей в печах. Ну-ну.

РИА Катюша

Источник: http://katyusha.org/view?id=13119