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Кто готовит российский Майдан в декабре?

13:22. 19 ноября 2019 503 просмотра 24 коммент. Опубликовал:

Российские силовые структуры спешно ищут организаторов одной из самых мощных политических провокаций за последние годы.

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По целому ряду СМИ прокатилась информация об идущей на всех парах подготовке мощнейшего политического кризиса в России за весь период после Болотной площади в 2012 году. Речь идёт о запланированной на декабрь акции протеста таксистов, которая по планам организаторов будет проводиться в Москве и сопровождаться активными погромами и столкновениями с Росгвардией. В идеале запланированы даже сакральные жертвы, что немедленно переведёт конфликт из экономической в политическую плоскость.

Кто-то целенаправленно готовит российских таксистов занять несколько московских площадей и на них устроить жёсткие забастовочные акции. Забастовка планируется как всеобщая, с применением избиений и поджогов машин тех, кто в период забастовки выйдет на подмену бастующих таксистов. Если в столице остановятся такси, это грозит стать детонатором сильнейшего социального взрыва.

В соцсетях, где таксисты обсуждают условия работы и планы на забастовку, уже сложилось руководящее агрессивное ядро, пока неясно из кого состоящее. Однако специалисты отмечают высокую компетентность активистов в деле организации уличных войн и майданных технологий. Кроме того – и это самое главное – протестное движение таксистов получает очень серьёзное финансирование, и эти деньги идут точечно не от профсоюзов. Спонсорами таких радикальных политический постановок являются, прежде всего, российские бизнес-структуры, преследующие свои политические интересы в процессе передела власти, связанного с президентскими выборами 2024 года.

Для подобных флеш-мобов необходим колоссальный ресурс – интеллектуальный, технологический, финансовый, административный. Таким ресурсом обладают те, кто стоит близко к власти и способен преследовать значительные политические цели. Системная раскачка бунта молодых и сильных мужчин стала не пиаром, а угрозой переворота.

Специалисты отмечают, что таксисты – это категория населения, радикально отличающаяся от гламурных столичных студентов, заполняющих собой митинги либеральной оппозиции. Таксисты не станут при виде ОМОНА убегать и сдаваться. Им привычно попадать с ситуации опасных конфликтов, которые они разрешают с помощью монтировок и бейсбольных бит.

Кроме того, у таксистов отработан механизм мгновенной взаимопомощи в случаях нападений или драк с неадекватными пассажирами. В приложениях программ есть тревожные кнопки, при нажатии на которые все ближайшие машины устремляются в обозначенный район на помощь коллеге. Солидарность таксистов – их цеховая черта, и если их как следует настроить, они способны наделать много бед в столкновениях с полицией.

Спецслужбы сейчас активно ищут организаторов нового российского майдана, но их конспирация пока находится на высоком уровне. Отмечена серьёзная подготовительная работа: созданы соцсети с активным костяком и жёстким управлением, выделены деньги на революцию. И на эти деньги закупаются спецсредства для борьбы с полицией и даже для вербовки молодых и спортивных мужчин, своеобразной пехоты, которые будут драться с силовиками.

Подготовка идёт очень серьёзно. Много лет жалобы таксистов на низкие заработки не имели никакого результата, но именно накануне выборов кто-то решил превратить это в повод для ультиматумов и политического торга. Самое обидное, что как всегда, вовлекаемые в такие провокации участники являются не более чем чьим-то пушечным мясом для преследования чужих целей, о которых они даже не догадываются.

Сейчас руками таксистов опять кто-то собирается таскать каштаны из огня, причём, искалеченные судьбы будут у одних, а подсчитанные барыши у других. Но для того, чтобы отключить рассудок участников, в соцсетях применяются агрессивные эмоциональные накачки. Неужели история кровавых политических провокаций так ничему и не учит потомков тех, кто в этих провокациях потерял жизнь и здоровье?   

Источник: https://marafonec.livejournal.com/13012489.html

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24 Комментария » Оставить комментарий


  • 4246 1802
    BlackCat 19 ноября 2019 в 13:25

    От себя добавлю – таксисты – обманный маневр. Отвлекающий ход. Сыграть попытаются на другом. Нужно искать “предателей” в низших эшелонах власти – и они найдутся. Сейчас же они в режиме ожидания. Это будет хорошим уроком всем – и дурной толпе, и продажным во власти.

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  • 4249 3261
    Иванович 19 ноября 2019 в 14:55

    Необходимо смотреть, что создаёт недовольство и озлобленность людей. Устранять эти причины, тогда не будет почвы для возникновения “майданов” не только среди таксистов, но и среди других категорий людей.

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  • 2153 1313
    чужой 19 ноября 2019 в 15:05

    Ни какие майданные таксисты, ни какое мнение про смену власти в Белоруссии, ни какое присутствие Путина в нормандском формате. Главное – деньги. Уплывают денежки, которые награбили на бойне славян.
    Ничего уже не важно.
    Важно невероятная и необъяснимая стойкость донецких.
    Стоять ребята. Стоять вкровь и насмерть. Все уже позади. Только стоять. Месяц остался.

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    1
    • 10289 1135
      ХОХОЛчужой 19 ноября 2019 в 15:25

      Был в Донецке.
      На улицах лексусы и дорогие мерседесы.
      Люди сытые и хорошо одетые.
      Кабаков немеряно. В них пьянствуют до утра.
      В этом стойкость?

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      -1
      • 2153 1313
        чужойХОХОЛ 19 ноября 2019 в 15:38

        Д.Б.

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        • 14486 11012
          Ъчужой 19 ноября 2019 в 15:46

          Не-не…Профессиональный подход к низкокачественному человеческому материалу…Для себя и по-своему он все правильно делает.Ему ставят плюсы…Это-факт.Значит есть вообще …такой мозговой отстой,что диву даешься…Вот это вообще для животных…Но работает.Вот…чем стал ЯП.

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      • 4727 3449
        маринаХОХОЛ 19 ноября 2019 в 16:33

        именно так и мне говорят все,кто там бывает,говорят что я начиталась *ерунды,у сестры подруга ,постоянно к матери в Горловку ездит,единственный минус -неудобно добираться,а так все нормально и многие ездят отдыхать под Одессу-все довольны.Где война и слезы с замерзанием-картинки и политика.Пушилин ,что ли вояка из МММ Ахметова ,который заказывал убийство Захара .Сплошной сюр и личная заинтересованность или принадлежность к неньке видят то ,чего там нет.И прекрасно ,что вообще никто в РФ не заморачивается по-этому поводу ,наверное оттого и шоу везде ,чтобы не дай Бог исчезла картинка.

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        1
        • 10289 1135
          ХОХОЛмарина 19 ноября 2019 в 17:04

          Да из каждого утюга картинка ” подвига” Донбасса.
          Совки ведь уже приучены к подвигами и героизму и считают что Донецк живёт как блокадный Ленинград.
          А когда им показваешь РАЕЛЬНОСТЬ шаблоны рвутся с истерикой и криком.
          -Не может быть.
          И ксати чтоб СМЕНИТЬ катринку без вопросок к СЕБЕ (любимым) власти очень разумен бунт таксистов.
          Заодно и таксистов со сторожами подсократят.
          Так что надеюсь что зима будет не скучной ))
          Может и Липкий с Серым на это поведутся.

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  • 182 80
    кирибеевич 19 ноября 2019 в 15:41

    по телевизору показывают сериал Рюриковичи и можно понять современную Россию всю жизнь люд да и князей имели подлость и предательство ничего не изменилось и не изменится хохляцкий майдан тому пример бей жидов спасай РОССИЮ

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    0
  • 116 84
    Леонид 19 ноября 2019 в 16:34

    Иудейская мафия во власти не сдается. Присущую ей упертость и последовательность никто не отменял. Главная цель – свалить Путина, устроить хаос и всеобщее мордобитие. Просторы России превратить в пустыню и запустить бендеровцев. Но такие планы противоречат законам Мироздания и не будут исполнены.

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