Кто готовит российский Майдан в декабре?
Российские силовые структуры спешно ищут организаторов одной из самых мощных политических провокаций за последние годы.
По целому ряду СМИ прокатилась информация об идущей на всех парах подготовке мощнейшего политического кризиса в России за весь период после Болотной площади в 2012 году. Речь идёт о запланированной на декабрь акции протеста таксистов, которая по планам организаторов будет проводиться в Москве и сопровождаться активными погромами и столкновениями с Росгвардией. В идеале запланированы даже сакральные жертвы, что немедленно переведёт конфликт из экономической в политическую плоскость.
Кто-то целенаправленно готовит российских таксистов занять несколько московских площадей и на них устроить жёсткие забастовочные акции. Забастовка планируется как всеобщая, с применением избиений и поджогов машин тех, кто в период забастовки выйдет на подмену бастующих таксистов. Если в столице остановятся такси, это грозит стать детонатором сильнейшего социального взрыва.
В соцсетях, где таксисты обсуждают условия работы и планы на забастовку, уже сложилось руководящее агрессивное ядро, пока неясно из кого состоящее. Однако специалисты отмечают высокую компетентность активистов в деле организации уличных войн и майданных технологий. Кроме того – и это самое главное – протестное движение таксистов получает очень серьёзное финансирование, и эти деньги идут точечно не от профсоюзов. Спонсорами таких радикальных политический постановок являются, прежде всего, российские бизнес-структуры, преследующие свои политические интересы в процессе передела власти, связанного с президентскими выборами 2024 года.
Для подобных флеш-мобов необходим колоссальный ресурс – интеллектуальный, технологический, финансовый, административный. Таким ресурсом обладают те, кто стоит близко к власти и способен преследовать значительные политические цели. Системная раскачка бунта молодых и сильных мужчин стала не пиаром, а угрозой переворота.
Специалисты отмечают, что таксисты – это категория населения, радикально отличающаяся от гламурных столичных студентов, заполняющих собой митинги либеральной оппозиции. Таксисты не станут при виде ОМОНА убегать и сдаваться. Им привычно попадать с ситуации опасных конфликтов, которые они разрешают с помощью монтировок и бейсбольных бит.
Кроме того, у таксистов отработан механизм мгновенной взаимопомощи в случаях нападений или драк с неадекватными пассажирами. В приложениях программ есть тревожные кнопки, при нажатии на которые все ближайшие машины устремляются в обозначенный район на помощь коллеге. Солидарность таксистов – их цеховая черта, и если их как следует настроить, они способны наделать много бед в столкновениях с полицией.
Спецслужбы сейчас активно ищут организаторов нового российского майдана, но их конспирация пока находится на высоком уровне. Отмечена серьёзная подготовительная работа: созданы соцсети с активным костяком и жёстким управлением, выделены деньги на революцию. И на эти деньги закупаются спецсредства для борьбы с полицией и даже для вербовки молодых и спортивных мужчин, своеобразной пехоты, которые будут драться с силовиками.
Подготовка идёт очень серьёзно. Много лет жалобы таксистов на низкие заработки не имели никакого результата, но именно накануне выборов кто-то решил превратить это в повод для ультиматумов и политического торга. Самое обидное, что как всегда, вовлекаемые в такие провокации участники являются не более чем чьим-то пушечным мясом для преследования чужих целей, о которых они даже не догадываются.
Сейчас руками таксистов опять кто-то собирается таскать каштаны из огня, причём, искалеченные судьбы будут у одних, а подсчитанные барыши у других. Но для того, чтобы отключить рассудок участников, в соцсетях применяются агрессивные эмоциональные накачки. Неужели история кровавых политических провокаций так ничему и не учит потомков тех, кто в этих провокациях потерял жизнь и здоровье?
От себя добавлю – таксисты – обманный маневр. Отвлекающий ход. Сыграть попытаются на другом. Нужно искать “предателей” в низших эшелонах власти – и они найдутся. Сейчас же они в режиме ожидания. Это будет хорошим уроком всем – и дурной толпе, и продажным во власти.
Таксисты отвлекут от проблем в Хохланде.
Хохлы будут ЗАМЕРЗАТЬ но и никому это не надо.
Нет до них дела другие проблемы
Сторожей натравят на таксистов и они будут друг-друга уничтожать и ОСВОБОЖДАТЬ место роботам.
И много ещё ПОЛЕЗНОГО.
Но об этом не расскажут.
таксисты очень хитрый народ,чтобы подставиться ,может просто заблокируют движение чем-то.И не змерзнут хохлы ,теплые зимы ,газа закачано много,будут фейковые сообщения,как война в донбасе,картинки,картинки
Поглядим.
Таксисты очень ЖАДНЫЙ и ТУПОЙ народ.
Если им ПРОПЛАТЯТ устроят ШОУ “мама не горюй”.
Хохлы уже мёрзли
Россия поможет украинскому Геническу газом
https://www.politforums.net/ukraine/1478963366.html
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Так что я надеюсь на яркое красочное ШОУ
Предателей чего нужно искать?
А что их искать Об них давно всем известно
Вы имеете ввиду, например, предателей, которые нарушили Воинскую присягу Родине или органов Госбезопасности? Или какие другие критерии предательства за 30 лет появились?
Предателей государства Россия. С учетом того, что здесь и сейчас. Не было и не будет.
Нужно идти по пути Сталина когда он боролся с Троцкистами.
Сталин с троцкистами Путин с таксистами…))
каламбурчик ))
Необходимо смотреть, что создаёт недовольство и озлобленность людей. Устранять эти причины, тогда не будет почвы для возникновения “майданов” не только среди таксистов, но и среди других категорий людей.
Недовольство и озлобленность людей вызывает капиталистический строй и все связанные с этим “прелести”. Тут и “смотреть” нечего.
Иванович,старый,добрый,культурный ты мой оппонент…Придется стереть практически все…И я не думаю,что у тех,кто создал ваше и мое мировоззрение это вызывало хотя бы отчасти сомнение….
Недовольство и озлобленность людей ИМ создаёт их глупость и жадность.
Умные и щедрые НЕ озлоблены.
Ты умный что-ли…И ты-щедрый….Наглость-второе счастье,это ТЫ….С тобой не интересно.Ты быстро ретируешься.
Согласен.
Ни какие майданные таксисты, ни какое мнение про смену власти в Белоруссии, ни какое присутствие Путина в нормандском формате. Главное – деньги. Уплывают денежки, которые награбили на бойне славян.
Ничего уже не важно.
Важно невероятная и необъяснимая стойкость донецких.
Стоять ребята. Стоять вкровь и насмерть. Все уже позади. Только стоять. Месяц остался.
Был в Донецке.
На улицах лексусы и дорогие мерседесы.
Люди сытые и хорошо одетые.
Кабаков немеряно. В них пьянствуют до утра.
В этом стойкость?
Д.Б.
Не-не…Профессиональный подход к низкокачественному человеческому материалу…Для себя и по-своему он все правильно делает.Ему ставят плюсы…Это-факт.Значит есть вообще …такой мозговой отстой,что диву даешься…Вот это вообще для животных…Но работает.Вот…чем стал ЯП.
именно так и мне говорят все,кто там бывает,говорят что я начиталась *ерунды,у сестры подруга ,постоянно к матери в Горловку ездит,единственный минус -неудобно добираться,а так все нормально и многие ездят отдыхать под Одессу-все довольны.Где война и слезы с замерзанием-картинки и политика.Пушилин ,что ли вояка из МММ Ахметова ,который заказывал убийство Захара .Сплошной сюр и личная заинтересованность или принадлежность к неньке видят то ,чего там нет.И прекрасно ,что вообще никто в РФ не заморачивается по-этому поводу ,наверное оттого и шоу везде ,чтобы не дай Бог исчезла картинка.
Да из каждого утюга картинка ” подвига” Донбасса.
Совки ведь уже приучены к подвигами и героизму и считают что Донецк живёт как блокадный Ленинград.
А когда им показваешь РАЕЛЬНОСТЬ шаблоны рвутся с истерикой и криком.
-Не может быть.
И ксати чтоб СМЕНИТЬ катринку без вопросок к СЕБЕ (любимым) власти очень разумен бунт таксистов.
Заодно и таксистов со сторожами подсократят.
Так что надеюсь что зима будет не скучной ))
Может и Липкий с Серым на это поведутся.
по телевизору показывают сериал Рюриковичи и можно понять современную Россию всю жизнь люд да и князей имели подлость и предательство ничего не изменилось и не изменится хохляцкий майдан тому пример бей жидов спасай РОССИЮ
Иудейская мафия во власти не сдается. Присущую ей упертость и последовательность никто не отменял. Главная цель – свалить Путина, устроить хаос и всеобщее мордобитие. Просторы России превратить в пустыню и запустить бендеровцев. Но такие планы противоречат законам Мироздания и не будут исполнены.