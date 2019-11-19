Кто готовит российский Майдан в декабре?

Российские силовые структуры спешно ищут организаторов одной из самых мощных политических провокаций за последние годы.

По целому ряду СМИ прокатилась информация об идущей на всех парах подготовке мощнейшего политического кризиса в России за весь период после Болотной площади в 2012 году. Речь идёт о запланированной на декабрь акции протеста таксистов, которая по планам организаторов будет проводиться в Москве и сопровождаться активными погромами и столкновениями с Росгвардией. В идеале запланированы даже сакральные жертвы, что немедленно переведёт конфликт из экономической в политическую плоскость.

Кто-то целенаправленно готовит российских таксистов занять несколько московских площадей и на них устроить жёсткие забастовочные акции. Забастовка планируется как всеобщая, с применением избиений и поджогов машин тех, кто в период забастовки выйдет на подмену бастующих таксистов. Если в столице остановятся такси, это грозит стать детонатором сильнейшего социального взрыва.

В соцсетях, где таксисты обсуждают условия работы и планы на забастовку, уже сложилось руководящее агрессивное ядро, пока неясно из кого состоящее. Однако специалисты отмечают высокую компетентность активистов в деле организации уличных войн и майданных технологий. Кроме того – и это самое главное – протестное движение таксистов получает очень серьёзное финансирование, и эти деньги идут точечно не от профсоюзов. Спонсорами таких радикальных политический постановок являются, прежде всего, российские бизнес-структуры, преследующие свои политические интересы в процессе передела власти, связанного с президентскими выборами 2024 года.

Для подобных флеш-мобов необходим колоссальный ресурс – интеллектуальный, технологический, финансовый, административный. Таким ресурсом обладают те, кто стоит близко к власти и способен преследовать значительные политические цели. Системная раскачка бунта молодых и сильных мужчин стала не пиаром, а угрозой переворота.

Специалисты отмечают, что таксисты – это категория населения, радикально отличающаяся от гламурных столичных студентов, заполняющих собой митинги либеральной оппозиции. Таксисты не станут при виде ОМОНА убегать и сдаваться. Им привычно попадать с ситуации опасных конфликтов, которые они разрешают с помощью монтировок и бейсбольных бит.

Кроме того, у таксистов отработан механизм мгновенной взаимопомощи в случаях нападений или драк с неадекватными пассажирами. В приложениях программ есть тревожные кнопки, при нажатии на которые все ближайшие машины устремляются в обозначенный район на помощь коллеге. Солидарность таксистов – их цеховая черта, и если их как следует настроить, они способны наделать много бед в столкновениях с полицией.

Спецслужбы сейчас активно ищут организаторов нового российского майдана, но их конспирация пока находится на высоком уровне. Отмечена серьёзная подготовительная работа: созданы соцсети с активным костяком и жёстким управлением, выделены деньги на революцию. И на эти деньги закупаются спецсредства для борьбы с полицией и даже для вербовки молодых и спортивных мужчин, своеобразной пехоты, которые будут драться с силовиками.

Подготовка идёт очень серьёзно. Много лет жалобы таксистов на низкие заработки не имели никакого результата, но именно накануне выборов кто-то решил превратить это в повод для ультиматумов и политического торга. Самое обидное, что как всегда, вовлекаемые в такие провокации участники являются не более чем чьим-то пушечным мясом для преследования чужих целей, о которых они даже не догадываются.

Сейчас руками таксистов опять кто-то собирается таскать каштаны из огня, причём, искалеченные судьбы будут у одних, а подсчитанные барыши у других. Но для того, чтобы отключить рассудок участников, в соцсетях применяются агрессивные эмоциональные накачки. Неужели история кровавых политических провокаций так ничему и не учит потомков тех, кто в этих провокациях потерял жизнь и здоровье?

Источник: https://marafonec.livejournal.com/13012489.html