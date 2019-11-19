Крушение СССР: “Новое мышление”, низкопоклонство и бюрократизм
19:35. 19 ноября 2019 129 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Ким Ир Сен о "новом мышлении" Горбачева, низкопоклонстве социалистических государств Восточной Европы и бюрократизме
Ленин, создав партию большевиков, привел революцию в России к победе. Сталин, укрепив основанную Лениным партию, смог победить фашистскую Германию.
Крушение бывшего Советского Союза началось с приходом к власти современных ревизионистов. Забросив принципы партийного строительства, они систематически ослабляли партию. И дело дошло до того, что руководители КПСС, призывая к «новому мышлению», в конце концов, скатились к космополитизму — доктрине империалистов. Космополитизм — это доктрина о «мировом гражданстве». Империалисты США давно начали использовать его в качестве идеологического орудия для реализации своих притязаний на мировое господство. В сталинский период КПСС решительно боролась против космополитизма. Как только империалисты США выдвинули доктрину космополитизма, Сталин, по-видимому, сразу понял его суть — реализовать стратегию «мирных перемен» для установления империалистического господства над миром. Когда в области советской литературы и искусства после второй мировой войны дали о себе знать тенденции к космополитизму, Жданов, один из учеников Сталина, пошел в среду писателей, деятелей искусства, народа и подчеркнул необходимость решительно бороться против этих тенденций.
«Новое мышление», с которым выступили руководители бывшей КПСС, носило капитулянтский характер. Не противоборствовать с империалистами, а сотрудничать и сосуществовать с ними — вот к чему призывало содержание их «нового мышления». Намерение сотрудничать и сосуществовать с империалистами означает в конечном итоге капитуляцию перед ними. Природа империализма никогда не изменится. Империализм есть монополистический капитализм. Это ленинское положение. Если не бороться с империализмом, основанным на монополистическом капитализме, если не трогать его, то он, как правило, идет дальше путем агрессии и грабежа других стран. Несмотря на это, руководители КПСС, питая иллюзии в отношении империалистов, проповедовали сотрудничество с ними — и, наконец, Советский Союз рухнул, не выдержав антисоциалистических вылазок империалистов. Да, трудно даже представить себе, что в один прекрасный день рухнул Советский Союз — страна, строившая социализм более 70 лет. У изменников социализма, приведших Советский Союз к крушению, нет ни капли национальной совести, не говоря уже о престиже коммуниста. Если бы в них тлела хотя бы искорка патриотизма, Советский Союз не скатился бы в такую пропасть. Ренегаты социализма, развалив Союз, теперь действуют по указке американцев.
Россияне намереваются зарабатывать деньги за счет Хонеккера, лидера бывшей демократической Германии, который сейчас лечится в Москве. Слышать это больно. Что можно сказать, видя, как, соблазнясь не столь уж тугим кошельком с долларами, продают товарища? Недавно товарищ Хонеккер обратился к нам с просьбой о лечении у нас в стране. О его просьбе мне как-то доложили на рассвете. К четырем часам утра товарищ Ким Чен Ир позвонил мне и сказал, что у него есть о чем срочно доложить и что Хонеккер письменно сообщил о своем желании лечиться у нас. Я не мог больше думать ни о чем другом, и тут же предложил сообщить Хонеккеру, что мы приветствуем его решение лечиться в нашей стране и создадим все необходимые условия для его лечения. Дав согласие на предложение Хонеккера, мы даже отправили свой самолет в Москву, чтобы привезти больного к нам. Однако россияне не захотели передать его нам, и мы не смогли привезти его к себе. Я давно и хорошо знаком с товарищем Хонеккером. Мы с ним ровесники, отношения у нас хорошие. Беспокоюсь о его судьбе.
Страна погибла — и людям тоже суждена горькая участь. Социалистические страны Восточной Европы потерпели крах, можно считать, по двум причинам.
Первая состоит в том, что руководители этих стран допускали низкопоклонство, преклонение перед большой страной. В прошлом все эти страны поддакивали Советскому Союзу. СССР произносит «а» — и они тоже говорят «а», произносит «б» — и они повторяют такое же «б». В этих странах все делалось по советским штампам. В бывшей демократической Германии, говорят, преклонение перед страной Советов было так сильно, что если в Москве шел дождь, в Берлине люди ходили под зонтами, даже если там и не моросило. Смысл этой шутки — критика со стороны народа той страны в адрес руководства своей партии за низкопоклонство. Социалистические страны Восточной Европы, преклоняясь перед СССР, делали все по советскому образцу и в конце концов потерпели крах. В Советском Союзе идет «перестройка»? Хорошо. Но, спрашивается, зачем же им-то слепо следовать такой же затее с «перестройкой»? То обстоятельство, что бывшие социалистические страны Восточной Европы во всем следовали советскому примеру, связано во многом с тем, что эти страны были освобождены советскими войсками. Народы тех стран не смогли освободить свои страны собственными силами. Освободив их, советские войска собрали так называемых деятелей комдвижения и поставили у власти, и эти люди не могли не преклоняться перед СССР.
Бывший Советский Союз, если другие социалистические страны не пели с ним в унисон, начинал оказывать на них давление: это, мол, недостойно, это — отклонение от принципов социализма, принципов интернационализма. Однако нас никаким нажимом не возьмешь. Еще раньше Хрущев предложил мне, чтобы Корея вступила в СЭВ, но мы отказались. Я сказал ему: «Если мы, не состоя в СЭВ, наладим строительство социализма при опоре на собственные силы, то уже это будет означать верность интернационализму, не так ли? Если мы не обратимся к Советскому Союзу с просьбой дать нам займы и обойдемся своими силами, то это, может, настолько же облегчит и бремя Советского Союза».
Именно с того времени советские люди начали отгораживаться от нас. Раньше в Советском Союзе и в первомайские праздники, и в каждую годовщину социалистической Октябрьской революции вывешивали лозунг: «Да здравствует великое социалистическое содружество!» При этом имелось в виду содружество социалистических стран — членов СЭВ. И такие страны социализма, как наша, не вошедшая в состав СЭВ, не могли вызвать возгласов «Ура!» И однажды мы сказали советским товарищам: «Выкрикивать лозунг: „Да здравствует великое социалистическое содружество!“ – недостойно. Хочешь прокричать „Ура!“ — скажи: „Да здравствуют социалистические государства!“ Мы не состоим в СЭВ, а социализм строим успешно». В конечном счете пораженные низкопоклонством социалистические страны Восточной Европы, вступившие в СЭВ, все до единой потерпели крушение, а мы, сохранившие самостоятельность и не состоявшие в СЭВ, здравствуем.
Вторая причина провала социалистических стран Восточной Европы — в жестоком бюрократизме их лидеров. В социалистическом обществе руководящим работникам негоже скатываться к бюрократизму. В капиталистическом же обществе управляющие государством и эксплуатирующие экономику существуют отдельно. Поэтому здесь даже бюрократизм, неверная политика правителей государства не создают значительных помех для тех, кто зарабатывает деньги. Однако в социалистическом обществе дело обстоит иначе. Здесь хозяевами государственной власти и средств производства являются народные массы, так что руководящим работникам следует, постоянно находясь в гуще народных масс, знать об их нуждах, управлять государством и экономикой в соответствии с их мнениями и требованиями. Но раньше руководители социалистических стран Восточной Европы не всегда были с народом и проводили политику, либо, как говорится, взятую с потолка рабочего кабинета, либо заимствованную у Москвы. Если люди не очень благожелательно реагировали на их волюнтаризм, на политику, не соответствующую желанию народных масс и условиям страны, то они начали навязывать ее бюрократическим путем. Оторвавшись таким образом от народа, в конце концов, они вызвали серьезнейшие последствия — поражение социализма.
Именно подобные их ошибки — низкопоклонничество, бюрократизм, привели к поражению социализма в этих странах. Так произошло отнюдь не из-за каких-либо изъянов самого социалистического строя. Сам этот строй социализма отнюдь неплох.
Сейчас в странах, где рухнул социализм и реставрирован капитализм, огромные массы трудящихся потеряли работу, стали безработными и, кроме того, возникает множество других серьезных социально-экономических проблем. Жители стран Восточной Европы думали, что если их страны, отказавшись от социализма, вступят в ЕС и НАТО, то они будут жить зажиточной жизнью. Однако их мечты были развеяны в пух и прах. Жители одной из стран Восточной Европы думали, к примеру, что американцы окажут им большую помощь, если они откажутся от социализма и реставрируют капитализм. Однако до сих пор они получили в виде помощи от США, насколько мне известно, не более 100 миллионов долларов. Жители бывшего Советского Союза и стран Восточной Европы, испившие из горькой чаши капитализма американского образца, теперь раскаиваются в своем отказе от социализма и говорят о готовности возродить социализм.
Только что вы говорили, что мы прилагаем усилия для возрождения и развития международного коммунистического движения, и дали высокую оценку нашей деятельности. Мы делаем все по-нашему. Ничего особенного, ничего другого нет. После поражения социализма в бывшем Советском Союзе и странах Восточной Европы империалисты США прибегают ко всяким гнусным попыткам удушить наш социализм.
https://prorivists.org/doc_kim-il-sung_kowtow/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5437464.html