Цистерна Базилика: рукотворное чудо-водохранилище IV века

Обычно при упоминании о достопримечательностях у большинства возникают образы помпезных дворцов, старинных крепостей или величественных соборов, но Цистерна Базилика выпадает из общего ряда древних памятников, ведь это особенное рукотворное чудо является …водохранилищем IV века. И расположено это самое загадочное, будоражащее воображение инженерно-архитектурное творение под землей в самом историческом центре современного Стамбула.

Цистерна Базилика – невиданная красота и свидетельство развития научной мысли древних цивилизаций (Стамбул). | Фото: aa.com.tr.

Это, пожалуй, самая загадочная и уникальная достопримечательность, которая досталась Стамбулу от византийских зодчих, создавших необычный подземный резервуар для воды. В далеком 306 году Цистерну Базилику (Basilica Cistern) начали строить по приказу римского императора Константина, который решил обеспечить запасом питьевой воды Византию (Константинополь).

Специальная подсветка колонн делает подземное хранилище мистическим местом (Basilica Cistern, Стамбул). | Фото: istanbul-turkey.ru.

Целых два столетия тысячи рабов создавали невиданную для подземных сооружений красоту, которую действительно можно сравнить с величием королевского дворца. Особенно удивляет то, как удалось под землей устроить систему водоводов, которые доставляли воду из природных источников, находящихся в Белградском лесу, а это почти 20 км от самого города.

Преодолев 52 ступени, посетители попадают в подземный дворец, который служил обычным водохранилищем (Basilica Cistern, Стамбул). | Фото: vladimirdar.livejournal.com.

Интересно: На сегодняшний день известно, что под Стамбулом находится 40 подземных водохранилищ, среди которых Basilica Cistern самое большое. Но исследователи предполагают, что это не окончательная цифра, поэтому поисковые работы продолжаются.

В длину Цистерна Базилика достигает 140 м. и расположена на глубине 10-12 м. | Фото: weekendblitz.com.

Древнее водохранилище удивляет поистине королевским размахом и гигантскими размерами в длину оно достигает 140 м., а ширину 70 м. Общая площадь составляет 9,8 тыс м² с объемом воды 100 тыс. м³. Естественно, такой резервуар без проблем мог обеспечить город питьевой водой в засушливый год или во время длительной осады.

Строительство самой большой подземной цистерны Константинополя началось в IV веке (Basilica Cistern, Стамбул). | Фото: javadfesharaki.blog.ir.

Как стало известно авторам Novate.Ru, свое необычное название «Базилика» подземное водохранилище получило по той причине, что на поверхности, как раз над цистерной находился храм, который имел символическую конструкцию, именуемую базиликой, что в буквальном переводе означает «место поклонения». Это было довольно значимое место для жителей города, ведь в те далекие времена культовые сооружения строились на центральных площадях, да и сами они превращались в культурно-образовательные центры, при которых действовали школы и организовывались библиотеки.

Более 7 тыс. рабов участвовали в строительстве подземного водохранилища, которое длилось почти 200 лет (Basilica Cistern, Стамбул). | Фото: wemp.app.

Особое внимание заслуживает уникальная красота подземного резервуара, ведь его не зря турки называют Йеребатан Сарай (Yerebatan Sarnici) – подземный дворец. Чтобы увидеть эту небывалую красоту собственными глазами, нужно преодолеть 52 каменных ступени и тогда перед взором предстанут 12 рядов величественных колонн, в каждом из которых возвышается 28 мраморных опор высотой 8 метров.

Арочные своды Цистерны Базилики сохранили древнюю кирпичную кладку (Стамбул). | Фото: episodesoftheroad.com.

И самое поразительное, что вы не найдете среди 336 колонн абсолютно одинаковых, они изготовлены из различных сортов мрамора и были свезены из различных храмов и не только византийских. Арочные крестовые своды, выложенные тонким кирпичом (плинфой) удерживают потолок цистерны, а 4-метровой толщины стены, выложенные огнеупорным кирпичом и обработанные уникальным водоизоляционным раствором, уже более 1500 лет поддерживают сооружение, правда, воды в нем практически не осталось.

Колонны для строительства подземного водохранилища были привезены из храмов, разоренных византийцами во время войн (Basilica Cistern, Стамбул). | Фото: wordsofwonders.ru.

Но это немудрено, ведь захватившие город в 1453 г. турки практически не пользовались резервуаром, и он не просто пришел в упадок – о нем забыли. Со временем его снова обнаружили, причем очень интересным способом: французский путешественник заметил, как горожане ловят рыбу у себя в огородах в образовавшихся провалах, под половицами прямо в доме или в обычных колодцах. Он первый предположил, что именно в этом месте находится Цистерна Базилика, о которой упоминалось в древних манускриптах, но власти этот факт полностью проигнорировали и делали это несколько столетий подряд.

По таким акведукам вода доставлялась в Константинополь (Акведук Гюзелдже Кемери и Эгри). | Фото: moystambul.ru.

Лишь только в середине прошлого века ученые добились того, чтобы этот уникальный памятник архитектуры, который наглядно свидетельствовал о недюжинном таланте не только зодчих, но и инженеров, рассчитавших саму конструкцию цистерны и систему подвода воды по галереям и акведукам Константинополя, начали восстанавливать. Учитывая, что Цистерна Базилика столько лет бездействовала, в ней накопились тонны ила и грязи, поэтому понадобилось очень много времени, чтобы привести все в порядок и организовать безопасную территорию для проведения экскурсий.

В 1987 г. после длительной очистки и реставрации Цистерна Базилика была открыта как музей (Стамбул). | Фото: stroi.mos.ru.

Начиная с 1987 года, после официального открытия Цистерна Базилике стала чуть ли не самой захватывающей и таинственной достопримечательностью Стамбула. Устроители подземного музея особо позаботились об атмосфере, царящей в этом величественно-прекрасном месте. Для этого было организовано приглушенное освещение всех колонн и сводчатого потолка, а умиротворяющая музыка, усиленная превосходной акустикой, создают впечатление нереальности происходящего.

«Колонна слез» украшена античными завитками, напоминающими глаза, с которых медленно стекают капли воды (Basilica Cistern, Стамбул). | Фото: vladimirdar.livejournal.com.

Естественно, в этом подземном царстве среди 336 колонн есть такие, которые пользуются наибольшей популярностью и, как следствие, обрастают легендами. Одной из самых популярных достопримечательностей является «плачущая» колонна, украшенная удивительными резными узорами, похожими то ли на глаза, то ли на павлиний хвост. При этом она является единственной колонной с которой тонким слоем стекает вода и от этого она имеет зеленый цвет. причем очевидцы утверждают, что это выглядит так, будто именно в не миллионы лет назад выросли зеленые растения причудливой формы. Такой необычный вид не просто привлекает туристов, они придумали особый магический ритуал, после исполнения которого исполнялось самое заветное желание.

От желающих загадать самое заветное желание, нет отбоя (Basilica Cistern, Стамбул). | Фото: trip-hub.net.

В доступном месте на этой колонне есть небольшое отверстие, в которое любители всего магического просто вставляют палец и, не отрывая ладони от поверхности опоры, изловчаются так, чтобы прокрутить кисть руки на 360 градусов, а особо рьяные утверждают, что потом нужно попробовать вкус живительной влаги (т.е. облизать палец!).

В подземном музее оформили «бассейн желаний», в котором есть совсем не золотые, но все же рыбки призванные исполнять мечты (Basilica Cistern, Стамбул). | Фото: vladimirdar.livejournal.com.

Есть еще две колонны, которые вызывают интерес, они расположены в дальней части Basilica Cistern. Подходя к ним, посетители столбенеют от того, что на них смотрят Головы Медузы Горгоны, которые служат опорой для двух колонн. Нет, они не пугают современных людей, а удивляют своим положением.

Одна из уникальных колонн Цистерны Базилики украшена головой Медузы Горгоны, которая лежит на боку (Стамбул). | Фото: turplay.ru.

Лик одной повернут на 90 градусов, предположительно она была доставлена из храма Аполлона в Дидиме, расположенного на Эгейском побережье. А вторая и вовсе стоит верх тормашками, но откуда она была доставлена, остается загадкой, ведь выражение ее лица не похоже ни на одно из привычных изображений. Учитывая такое расположение скульптуры, немудрено, что появилось несколько версий того, почему же она оказалась на голове.

Окаменевшая Голова Медузы Горгоны привлекает всеобщее внимание (Basilica Cistern, Стамбул). | Фото: istanbul-turkey.ru.

Одна их них гласит, что строители поставили ее именно так, чтобы нейтрализовать мифические способности Медузы Горгоны превращать людей в камень, по другой версии – таким образом предки пытались проводить профилактико-дезинфицирующие мероприятия, ведь как известно, в те времена такого рода амулет служил защитой от «болезней утробы».

Древняя Цистерна Базилика – уникальная достопримечательность современного Стамбула. | Фото: istanbul-turkey.ru.

Но какие бы мотивы ни были для расположения колонн именно так, все это подземное великолепие вызывает у посетителей неописуемых восторг, ведь столь таинственных и захватывающих мест на планете осталось не так уж много.