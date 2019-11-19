Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Человек и Храм.

18:47. 19 ноября 2019 218 просмотров 22 коммент. Опубликовал:

589039173f828

 

Когда человек был ещё ребёнком, бабушка всегда говорила ему: «Внучек, вот вырастешь ты большой, станет тебе на душе плохо — ты иди в храм, тебе всегда там легче будет».
Вырос человек. И стало ему жить как-то совсем невыносимо. Вспомнил он совет бабушки и пошёл в храм. И тут к нему подходит кто-то: «Не так руки держишь!» Вторая подбегает: «Не там стоишь!» Третья ворчит: «Не так одет!» Сзади одёргивают: «Неправильно крестишься!» А тут подошла одна женщина и говорит ему:
— Вы бы вышли из храма, купили себе книжку о том, как себя здесь вести надо, потом бы и заходили.
Вышел человек из храма, сел на скамейку и горько заплакал. И вдруг слышит он голос:
— Что ты, дитя моё, плачешь?
Поднял человек своё заплаканное лицо и увидел Христа. Говорит:
— Господи! Меня в храм не пускают!
Обнял его Иисус:
— Не плачь, они и меня давно туда не пускают.

 

Источник: https://millionstatusov.ru/pritchi/bog.html

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Я человек неверующий, мне проще говорить
...ты — православный человек, ты должен быть за храм». Я не ...вывести куда-то детей!— Человек 50 местных жителей, которые ...как некрещеный человек. Меня не пугают как таковые храмы. Да, ... подонок, Женька, он нормальный человек, просто выбрал политическую карьеру —...
Анкор-Ват, Камбоджа - самый большой храм в мире
... тысяч человек. Туристическая схема расположения основных храмов Ангкора...показало, что главные храмы Ангкора действительно являются ... как пуповина, соединяющая человека с Господом Богом. В... алтаря!»; Молекула ДНК человека представляет собой вращающийся куб...
Джайнистский Храм Ранакпура
... подвалах храма в прежние времена хранили святые образа. Следуя джайнистской мифологии, человеку... за сон такой увидел этот человек и какое такое celestial transportation... 1 час.Следуя джайнистской мифологии, человеку суждено пройти через 8 400...
Пещерные храмы Эллоры (Ellora Caves)
... этой территории — гаргантюанских размеров храм Кайлаша — поднимается ввысь из ... показан в своем четвертом образе Человека-Льва — Нарасимхи, который он...животными.Большинство основных достопримечательностей самого храма ограничивается его боковыми стенами, ...
Электричество древних храмов. Часть 2
...измерить электромагнитное излучение в самом храме во время схождения Благодатного ... хорошо известную современным физикам. Человек, находящийся внутри заземленной металлической ...очень много:В Казани. Название храма не выяснилЗавидовский храмовый комплекс. ...
Электричество древних храмов
...измерить электромагнитное излучение в самом храме во время схождения Благодатного ...получить заряд на сфере купола храма подобно лейденской банке (конденсатору... хорошо известную современным физикам. Человек, находящийся внутри заземленной металлической клетки...

22 Комментария » Оставить комментарий


  • 10299 1141
    ХОХОЛ 19 ноября 2019 в 18:58

    Если человек разговаривает с Богом – это молитва. А если Бог с человеком – шизофрения

    Ответить
    1
    • 4261 1809
      BlackCatХОХОЛ 19 ноября 2019 в 19:05

      В каждом из нас есть частичка Всевышнего. И каждый из нас по-своему творец. Нужно всего лишь осознать это.

      Ответить
      1
      • 10299 1141
        ХОХОЛBlackCat 19 ноября 2019 в 19:15

        Может и есть. Я видел как мужика гранатой разрвало.
        Ну куча овна кишки разбросаны все в кровище вокруг.
        Частичку всевышнего в этой до рвоты жуткой картине я не увидел.
        Потому думаю человек слеплен из овна костей и крови и без частичек.
        А то что ему хочется с богом поговорить от глупости слабости и трусости.

        Ответить
           
        • 4261 1809
          BlackCatХОХОЛ 19 ноября 2019 в 19:20

          Вы просто не поняли. Гранату тоже кто то создал. Так и человек – что руки создавшего гранату – могут дерево посадить – могут и гранату собрать.

          Ответить
             
          • 2156 1316
            чужойBlackCat 19 ноября 2019 в 20:13

            Если ни кто ни с кем не разговаривает, то шизофрении у овна быть не может.

            Ответить
               
          • 4261 1809
            BlackCatчужой 19 ноября 2019 в 20:56

            Как там по Иоанну? В начале было Слово?

            Ответить
               
          • 2156 1316
            чужойBlackCat 19 ноября 2019 в 21:02

            Не читал. Не знаю. Но слышал что так. Я про другое.
            Не могу понять до сих пор что же люди называют шизофренией.
            Желаемое за возможное ? или за действительное.

            Ответить
               
          • 4261 1809
            BlackCatчужой 19 ноября 2019 в 21:17

            Любое психическое отклонение, не свойственное устоявшемуся мировоззрению и поведенческим реакциям. Характеризуется тем, что человек, уходя в это состояние не может осознать ухода и теряет поведенческие признаки “здорового” человека. В том числе в некоторых случаях с признаками потери контроля за состоянием тела, создание ситуаций, возможно приносящих риск себе и окружающим, при этом без осознавания этого.

            Ответить
               
          • 14493 11019
            ЪBlackCat 19 ноября 2019 в 21:36

            Я полагаю,что это великое понимание очень сильно помогает при дизентирии …А истинное понятие “духовно здоровый человек” спасет вас от захоронения в могильнике зараженных сибирской язвой,вместе с парнокопытными”.Потому что вы изначально эзотерически ох..ый.И вас никто не убьет из людей,которые не понимают ваших слов,и не говорят на русском языке…Потому что вы не живой…

            Ответить
               
          • 4261 1809
            BlackCatЪ 19 ноября 2019 в 21:46

            Живой, уважаемый Ъ, живой. Но мой плюс в том, что я могу объяснять то, что некоторым не понятно. И объяснить лишь так, что человек неизбежно начнет задаваться вопросами, полезными для саморазвития. Как проводник знаний. И даже жажда знаний в корыстных целях при изучении информации приведет человека к саморазвитию и просветлению.

            Ответить
               
  • 4959 3672
    Walentin 19 ноября 2019 в 19:01

    Какая хорошая, правдивая история!

    Ответить
       
  • 270 186
    Неохмыримые мстители 19 ноября 2019 в 19:56

    Праильна!
    Неча по храмам свою немоготу распространять. Раз немогота придавила, значит грехи за плечами накопились от дел неправедных. Построил бы храм в душЕ, не грешил бы. А немогота – она такая: стоит один раз подставить щёку и всё, дальше по накатанной… Стоит один раз отвернуться от хамства содеянного, и дальше – больше… Вот и немогота приключилась. Дык хтош тибе дохтур? Религия, известное дело. А должно бы быть – Вера!
    Для верности нужно бы сночало сходить в районное отделение полицыи и там исповедаться. Уж ежыли там не отпустют грехи, тогда непременно в храм. И локтями, локтями их… Челядь бесовскую. Так и попустит.

    Ответить
       
  • 4109 3063
    Oleg 19 ноября 2019 в 21:01

    Любой более-менее мало-мальский биолог знает, что если поместить живой объект, не важно какой растение, животное или человек, в экранированное помещение от внешних полей и космического излучения. То такой объект быстро погибает, независимо, от других факторов: улучшенного питания, кормления и содержания.
    Т.е. вот Вам один пример доказательства существования Бога-Абсолюта.
    Что происходит на Земле?
    Некие силы всвозможными способами перекрывают каналы между землянами и Абсолютом, заменив Абсолют на религии, и пр.. Т.о условия созданы для демонов.
    Это войны, оружие уничтожения себе подобных, проблема богатых за счёт бедных и т.д.
    Перекрытие доступа эл.магнитных полей Абсолюта на Земле ложными ценностями (схема; спираль А – Абсолют):
    https://eniology.org/images/kniga-russ/2/Narusheniye-Spirali-Mnogome.jpg

    Ответить
       
    • 4261 1809
      BlackCatOleg 19 ноября 2019 в 21:21

      На схеме типичное “закользованное” сознание человека, когда ответы на новые вопросы он ищет в знакомых ему старых знаниях. То есть, притягивая за уши факты, сам “закольцовывает” свое сознание и не развивается. Управлять такими людьми можно подменой установок подсознания – рефлекторно-реакционных признаков информации.

      Ответить
         
  • 14493 11019
    Ъ 19 ноября 2019 в 21:17

    Просто пример…Духовное мозг..во было всегда.Всегда были попы,в той или иной ипостаси.А врачей никогда не было…Хотите расскажу про “запекание детей в печи”.Такая статистика началась в Сибири,после ссылки декабристов.Это же откровение от Бабы Яги…Технология такая…Ребенка окутывают в тесто и ложат в русскую печь на угли правильной температуры…Проблема в том,что за этим процессом никто не следил…и не было спецлечебной лопаты.И первые ссыльные врачи сталкивались с ужасающими последствиями.Детская смертность была и так очень высокая…но было очень много смертей от ожогов и удушья угарными газами…Ребенок живой и двигается и падает нежным лицом,даже в “правильную печь”,от просто удушья погибало большинство…и так безнадежных детей.”Столичные ссыльные врачи” ох…ли от такого положения дел.Что-то пытались делать…Выкупали избы для лечения больных.Попы всегда были и под больницы приходы не давали….Это было разумно…Могли сами сдохнуть.Кстати были и шаманы и староверы и старообрядцы…Пох…Приходят эти ссыльные врачи к староверам…720 мертвых с женщинами и детьми…проходят еще 120 км…еще 87,уже малых народов севера…Оспа.Все верующие…У каждого племени свой Бог.Свой учитель…
    Темные люди.Вы не поверите…Был в Сибири ссыльный человек(не декабрист),который исследовал труды европейских ученых-медиков,и пришел к выводу,что поголовно всех акушеров нужно заставлять мыть руки…Именно он стал первым санитаром Сибири…По делам этих врачей можно судить по хроникам…Смертность упала кратно…В 19-ые года нас обошла и чума и оспа,в очередной раз…Детская смертность упала кратно…А попы были всегда….Старообрядцы изначально не сьеб…ись так далеко.Они не только от гонений переезжали.
    ВЫ,люди,со своей эзотерикой,результат чьих-то знаний и героического труда,на понижение вашей смертности….Вернее наших великих,темных предков…С каждым годом уходим от ужаса того что я читаю в хроникам…С каждым годом мы развиваемся…С каждым годом нас пытаются загнать опять туда…в ужас…называя это славным прошлым.
    Я-атеист..С агностизмом покончено.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)