Человек и Храм.
Когда человек был ещё ребёнком, бабушка всегда говорила ему: «Внучек, вот вырастешь ты большой, станет тебе на душе плохо — ты иди в храм, тебе всегда там легче будет».
Вырос человек. И стало ему жить как-то совсем невыносимо. Вспомнил он совет бабушки и пошёл в храм. И тут к нему подходит кто-то: «Не так руки держишь!» Вторая подбегает: «Не там стоишь!» Третья ворчит: «Не так одет!» Сзади одёргивают: «Неправильно крестишься!» А тут подошла одна женщина и говорит ему:
— Вы бы вышли из храма, купили себе книжку о том, как себя здесь вести надо, потом бы и заходили.
Вышел человек из храма, сел на скамейку и горько заплакал. И вдруг слышит он голос:
— Что ты, дитя моё, плачешь?
Поднял человек своё заплаканное лицо и увидел Христа. Говорит:
— Господи! Меня в храм не пускают!
Обнял его Иисус:
— Не плачь, они и меня давно туда не пускают.
Если человек разговаривает с Богом – это молитва. А если Бог с человеком – шизофрения
В каждом из нас есть частичка Всевышнего. И каждый из нас по-своему творец. Нужно всего лишь осознать это.
Может и есть. Я видел как мужика гранатой разрвало.
Ну куча овна кишки разбросаны все в кровище вокруг.
Частичку всевышнего в этой до рвоты жуткой картине я не увидел.
Потому думаю человек слеплен из овна костей и крови и без частичек.
А то что ему хочется с богом поговорить от глупости слабости и трусости.
Вы просто не поняли. Гранату тоже кто то создал. Так и человек – что руки создавшего гранату – могут дерево посадить – могут и гранату собрать.
Если ни кто ни с кем не разговаривает, то шизофрении у овна быть не может.
Как там по Иоанну? В начале было Слово?
Не читал. Не знаю. Но слышал что так. Я про другое.
Не могу понять до сих пор что же люди называют шизофренией.
Желаемое за возможное ? или за действительное.
Любое психическое отклонение, не свойственное устоявшемуся мировоззрению и поведенческим реакциям. Характеризуется тем, что человек, уходя в это состояние не может осознать ухода и теряет поведенческие признаки “здорового” человека. В том числе в некоторых случаях с признаками потери контроля за состоянием тела, создание ситуаций, возможно приносящих риск себе и окружающим, при этом без осознавания этого.
Я полагаю,что это великое понимание очень сильно помогает при дизентирии …А истинное понятие “духовно здоровый человек” спасет вас от захоронения в могильнике зараженных сибирской язвой,вместе с парнокопытными”.Потому что вы изначально эзотерически ох..ый.И вас никто не убьет из людей,которые не понимают ваших слов,и не говорят на русском языке…Потому что вы не живой…
Живой, уважаемый Ъ, живой. Но мой плюс в том, что я могу объяснять то, что некоторым не понятно. И объяснить лишь так, что человек неизбежно начнет задаваться вопросами, полезными для саморазвития. Как проводник знаний. И даже жажда знаний в корыстных целях при изучении информации приведет человека к саморазвитию и просветлению.
Какая хорошая, правдивая история!
Праильна!
Неча по храмам свою немоготу распространять. Раз немогота придавила, значит грехи за плечами накопились от дел неправедных. Построил бы храм в душЕ, не грешил бы. А немогота – она такая: стоит один раз подставить щёку и всё, дальше по накатанной… Стоит один раз отвернуться от хамства содеянного, и дальше – больше… Вот и немогота приключилась. Дык хтош тибе дохтур? Религия, известное дело. А должно бы быть – Вера!
Для верности нужно бы сночало сходить в районное отделение полицыи и там исповедаться. Уж ежыли там не отпустют грехи, тогда непременно в храм. И локтями, локтями их… Челядь бесовскую. Так и попустит.
Вам никогда не приходила в голову мысль о том, что для того, чтобы быть истинно добрым нужно быть истинно умным?
Нет, пока не приходила. Да и как жэ она могла придти ко мне, если она пришла к вам? Теперь вы – добрый и умный, вам и отдуваться.
Что то в этом есть)
Любой более-менее мало-мальский биолог знает, что если поместить живой объект, не важно какой растение, животное или человек, в экранированное помещение от внешних полей и космического излучения. То такой объект быстро погибает, независимо, от других факторов: улучшенного питания, кормления и содержания.
Т.е. вот Вам один пример доказательства существования Бога-Абсолюта.
Что происходит на Земле?
Некие силы всвозможными способами перекрывают каналы между землянами и Абсолютом, заменив Абсолют на религии, и пр.. Т.о условия созданы для демонов.
Это войны, оружие уничтожения себе подобных, проблема богатых за счёт бедных и т.д.
Перекрытие доступа эл.магнитных полей Абсолюта на Земле ложными ценностями (схема; спираль А – Абсолют):
https://eniology.org/images/kniga-russ/2/Narusheniye-Spirali-Mnogome.jpg
На схеме типичное “закользованное” сознание человека, когда ответы на новые вопросы он ищет в знакомых ему старых знаниях. То есть, притягивая за уши факты, сам “закольцовывает” свое сознание и не развивается. Управлять такими людьми можно подменой установок подсознания – рефлекторно-реакционных признаков информации.
Да, типа этого
Я же писал статью, но потом все удалил за ненадобностью для участников ЯП. Хотя, мои посты с ЯП уже не раз встречал в просторах интернета на других площадках.
Просто пример…Духовное мозг..во было всегда.Всегда были попы,в той или иной ипостаси.А врачей никогда не было…Хотите расскажу про “запекание детей в печи”.Такая статистика началась в Сибири,после ссылки декабристов.Это же откровение от Бабы Яги…Технология такая…Ребенка окутывают в тесто и ложат в русскую печь на угли правильной температуры…Проблема в том,что за этим процессом никто не следил…и не было спецлечебной лопаты.И первые ссыльные врачи сталкивались с ужасающими последствиями.Детская смертность была и так очень высокая…но было очень много смертей от ожогов и удушья угарными газами…Ребенок живой и двигается и падает нежным лицом,даже в “правильную печь”,от просто удушья погибало большинство…и так безнадежных детей.”Столичные ссыльные врачи” ох…ли от такого положения дел.Что-то пытались делать…Выкупали избы для лечения больных.Попы всегда были и под больницы приходы не давали….Это было разумно…Могли сами сдохнуть.Кстати были и шаманы и староверы и старообрядцы…Пох…Приходят эти ссыльные врачи к староверам…720 мертвых с женщинами и детьми…проходят еще 120 км…еще 87,уже малых народов севера…Оспа.Все верующие…У каждого племени свой Бог.Свой учитель…
Темные люди.Вы не поверите…Был в Сибири ссыльный человек(не декабрист),который исследовал труды европейских ученых-медиков,и пришел к выводу,что поголовно всех акушеров нужно заставлять мыть руки…Именно он стал первым санитаром Сибири…По делам этих врачей можно судить по хроникам…Смертность упала кратно…В 19-ые года нас обошла и чума и оспа,в очередной раз…Детская смертность упала кратно…А попы были всегда….Старообрядцы изначально не сьеб…ись так далеко.Они не только от гонений переезжали.
ВЫ,люди,со своей эзотерикой,результат чьих-то знаний и героического труда,на понижение вашей смертности….Вернее наших великих,темных предков…С каждым годом уходим от ужаса того что я читаю в хроникам…С каждым годом мы развиваемся…С каждым годом нас пытаются загнать опять туда…в ужас…называя это славным прошлым.
Я-атеист..С агностизмом покончено.
Да, после таких откровений становится жутко. К слову, не читали про “сворачивание шеи” детям при рождении? А ведь почти всем детям сворачивают шею и сворачивают Атлант, крутя тело вокруг головы.
https://digitall-angell.livejournal.com/689137.html
Насчёт печки жесть