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Часть элиты РФ готова к изменениям курса. Игорь Панарин

22:18. 19 ноября 2019 101 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Профессор Игорь Панарин о самом важном и интересном в РФ и в мире.

Каналы Игоря Панарина: https://www.youtube.com/channel/UCXhA…
https://www.youtube.com/channel/UCVM6…
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C2KRxBrgDDw

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2156 1316
    чужой 20 ноября 2019 в 0:04

    Притча про воробья.
    Прыгал по полю воробей, и на него нагадила корова.
    Воробей начал чирикать и выбираться. Подошла кошка, помогла воробью выбраться, и съела.
    Мораль басни.
    1. не тот тебе враг кто на тебя нагадит.
    2. не тот тебе друг кто тебя из оно вытащит.
    3. попал в оно – не чирикай.

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