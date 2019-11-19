Часть элиты РФ готова к изменениям курса. Игорь Панарин
22:18. 19 ноября 2019 101 просмотр Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Профессор Игорь Панарин о самом важном и интересном в РФ и в мире.
Каналы Игоря Панарина: https://www.youtube.com/channel/UCXhA…
https://www.youtube.com/channel/UCVM6…
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
#ДеньТВ #экономика #ИгорьПанарин
Притча про воробья.
Прыгал по полю воробей, и на него нагадила корова.
Воробей начал чирикать и выбираться. Подошла кошка, помогла воробью выбраться, и съела.
Мораль басни.
1. не тот тебе враг кто на тебя нагадит.
2. не тот тебе друг кто тебя из оно вытащит.
3. попал в оно – не чирикай.