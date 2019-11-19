Аляска на продажу

Лишь в 1741 году берег Аляски обнаружил корабль Алексея Чирикова — верного спутника Беринга. Семнадцатого октября 1741 года "официальные" посланцы Российского государства впервые ступили на землю Аляски и объявили ее российским владением…

В 1725 году, перед самой своей кончиной, Петр Великий отправил датчанина Витуса Беринга разведать и нанести на карту эту полусказочную землю. Пока Беринг добирался через всю Сибирь до Камчатки, да строил там корабли, да разведывал пути через море (позже названное в его честь Беринговым), прошли долгие шестнадцать лет.

О продаже Аляски ходят тысячи мифов . Многие полагают, что ее продала еще Екатерина Вторая, некоторые считают, что ее не продали, а отдали в аренду на 99 лет, и якобы Брежнев отказался забирать ее обратно. О том, как обстояли дела на самом деле, я вам сейчас и расскажу…

Первые русские поселения на Аляске основал сибирский купец Григорий Шелихов, он же в 1794 году пригласил сюда (на алеутский остров Кадьяк) первую Российскую духовную миссию. За первые же два года ее деятельности в православную веру было обращено 12 тысяч алеутов. После смерти Шелихова (1795 год) его дело продолжил его сподвижник Александр Баранов — "честный, способный и безжалостный человек", как характеризуют его американские историки.

Он подавил сопротивление южных соседей алеутов — индейцев-тлинкитов — и основал на их землях русское поселение Ново-Архангельск (с 1867 года — город Ситка), ставшее главным центром российских владений в Америке.

В 1799 году была создана "Российско-американская компания", до 1867 года управлявшая своими владениями, получившими официальное название "Русская Америка". Над северо-западной частью Американского континента взвился бело-сине-красный русский флаг, на расширенной верхней полосе которого император Павел I дал право поместить российский национальный символ — двуглавого орла.

Баранов и прибывший ему "на помощь" Николай Резанов (герой будущего московского мюзикла "Юнона и Авось") установили добрые связи Русской Америки с молодыми Соединенными Штатами (Джоном Астором и другими нью-йоркскими бизнесменами). С помощью посредников-американцев была налажена продажа аляскинских мехов в китайский порт Кантон (Гуанчжоу), закрытый в ту пору для русских.

В Русской Америке ходили свои деньги, выпущенные по распоряжению А.Баранова.

Для снабжения холодной Аляски продовольствием Резанов пытался основать сельскохозяйственные колонии в Калифорнии и даже на Гавайях. Но из этой затеи ничего не вышло. Русские казаки-промышленники, беспокойные люди добирались до Аляски, чтобы разбогатеть на торговле пушниной, а потом в лучшем случае вложить деньги в дело, а в худшем — размашисто прокутить, но и то и другое — в родной Сибири.

Поселяться в Америке, даже "Русской", в ту пору мало кто хотел — слишком далекой она казалась для россиян, дальше самого "Дальнего" Востока. Первым, кто привез из России на Аляску свою жену, был барон Фердинанд Врангель, правитель "Русской Америки" в 1829—1835 годах.

Главными приверженцами и проводниками русской культуры на Аляске стали православные алеуты и дети от браков казаков с алеутками (и гораздо реже — крещеными эскимосками и индианками), которых здесь называли креолами. "Креститель Аляски", священник Иван Вениаминов (после принятия схимы и посмертной канонизации ныне известный как святой Иннокентий) был не только богословом, но и прекрасным лингвистом и этнографом. Он изучил алеутский язык и перевел на него тексты православного богослужения.

Он же и его сподвижники разработали алфавиты для нескольких туземных (эскимосских и индейских) языков, опубликовали серьезные труды по этнографии Аляски, подготовили "кадры" священнослужителей из числа местных жителей.

В 1845 году священник-креол (наполовину алеут) отец Яков построил православную церковь и религиозную миссию на реке Юкон для обращения эскимосов — инуитов и юитов. Русское православие настолько ассоциировалось с алеутами, что многие юиты после крещения стали называть себя "алеутами".

До сих пор на Аляске расположено более 80 алеутских и индейских православных общин. К 1860 году по всей "Русской Америке" (а ее границы, в точности совпадающие с границами нынешней Аляски, были определены договорами 1824 года с США и 1825 года с Великобританией) насчитывалось не более 500 русских; почти все — мужчины.

В Ново-Архангельске (Ситке), который превратился в важнейший культурный центр с церквами, музеем и, главное, школами для "туземцев", проживало всего 2500 человек. Более двух третей его жителей составляли алеуты и креолы, считавшиеся подданными Российской империи.

Русская Америка на карте 1860 года

После неудачной для России Крымской войны 1853—1856 годов, когда британские войска попытались высадиться даже на Камчатке, взошедший на российский трон молодой император-реформатор Александр II Освободитель понял, что малонаселенную и лишенную достаточных собственных источников продовольствия "Русскую Америку" России не удержать. Уж слишком далекой и слишком "дорогостоящей" она была для России: огромные деньги уходили на ее снабжение и содержание.

Дипломатический расчет показал, что лучше было предложить ее не враждебной (в ту пору) Великобритании, а дружественным США.

Мрачным пасмурным днем 16 декабря 1866 года в Санкт-Петербурге состоялось специальное совещание, на котором присутствовали Александр II, великий князь Константин Николаевич, министры финансов и морского министерства, а также российский посланник в Вашингтоне барон Эдуард Андреевич Стекль.

Все участники одобрили идею продажи. По предложению министерства финансов был определен порог суммы — не менее 5 миллионов долларов золотом. 22 декабря 1866 г. Александр II утвердил границу территории. В марте 1867 года Стекль прибыл в Вашингтон и официально обратился к госсекретарю Уильяму Сьюарду.

Подписание договора состоялось 30 марта 1867 года в Вашингтоне. Территория площадью 1 миллион 519 тысяч кв. км была продана за 7,2 миллиона долларов золотом, то есть, 0,0474 доллара за гектар. Много это или мало? Если нынешний доллар стоит 0,0292056 грамма золота, то тогдашний – образца 1861 года – содержал 1,50463 грамма. А это значит, что тогдашний доллар был 370 миллионов 933 тысячи 425 долларов, то есть, 2,43 нынешних доллара за гектар. На эти деньги можно сейчас 4,6 гектара в районе Сочи.

Подписание договора о продаже Аляски 30 марта 1867 года. Слева направо: Роберт С. Чу, Уильям Г. Сьюард, Уильям Хантер, Владимир Бодиско, Эдуард Стекль, Чарльз Самнер, Фредерик Сьюард

Если бы нам сейчас пришлось по таким расценкам продавать Сибирь, то нам дали бы за нее всего-навсего 3 миллиарда 183 миллиона 300 тысяч долларов. Согласитесь, не густо.

За сколько же следовало продавать Русскую Америку? Одна десятина (2,1 гектара) стоила в европейских губерниях 50-100 рублей, в зависимости от качества земли. Бросовые же земли в Сибири продавались по 3 копейки за квадратную сажень (4,5369 кв. м).

Так вот, если поделить все эти 1 миллион 519 тысяч кв. км на число квадратных саженей и умножить всё это на три копейки, то получится сумма в 10 миллиардов и еще 44 миллиона рублей – в 1395 раз больше той суммы, за которую была продана Аляска. Правда, такую сумму Америка вряд ли смогла бы тогда заплатить – ее годовой бюджет равнялся 2,1 миллиарда долларов или 2,72 миллиарда тогдашних рублей.

Кстати, выплатить долг Ротшильдам деньгами, полученными за Аляску, тоже бы не удалось. Тогдашний британский фунт стоил 4,87 доллара. То есть, занятая сумма составляла 73 миллиона долларов. Аляску же продали менее чем за десятую часть этой суммы.

Однако и эти деньги России не достались. Русский посол в САСШ (Северо-Американских Соединенных Штатах) Эдуард Стекль получил чек на сумму 7 миллионов 035 тыс. долларов – из первоначальных 7,2 миллионов 21 тысячу он оставил себе, а 144 тысячи раздал в качестве взяток сенаторам, голосовавшим за ратификацию договора. А эти 7 миллионов он перевел в Лондон банковским переводом, а уже из Лондона в Петербург морским путем повезли купленные на эту сумму золотые слитки.

При конвертации сначала в фунты, а потом и в золото было потеряно еще 1,5 миллиона, но и это было не последней потерей.

Чек, использовавшийся для покупки Аляски

Барк «Оркни» (Orkney), на борту которого был драгоценный груз, 16 июля 1868 года затонул на подходе к Петербургу. Было ли в нем на тот момент золото, или оно вообще не покидало пределов Туманного Альбиона, неизвестно. Страховая компания, застраховавшая судно и груз, объявила себя банкротом, и ущерб был возмещен лишь частично.

Тайна гибели «Оркни» была раскрыта уже через семь лет: 11 декабря 1875 года при погрузке багажа на пароход «Мозель», отправлявшийся из Бремена в Нью-Йорк произошел мощный взрыв. 80 человек погибли, а еще 120 были ранены. Сопровождавшие груз документы уцелели, и уже к пяти часам вечера следствию стало известно имя владельца взорвавшегося багажа. Им оказался американский подданный Вильям Томсон.

Судя по документам, он плыл до Саутгемптона, а его багаж должен был отправиться в США. Когда Томсона попытались арестовать, он попытался застрелиться, но умер он лишь 17 числа от заражения крови. За это время он успел дать признательные показания. Однако признался он не только в попытке отправить на дно пароход «Мозель» с целью получения страховой выплаты за утраченный багаж. Таким способом он уже отправил на дно почти десяток кораблей.

Выяснилось, что технологии изготовления бомб с часовым механизмом Томсон научился еще во время Гражданской войны в США, в которой в чине капитана воевал на стороне южан.

Но, будучи капитаном, Томсон не командовал ни ротой, ни эскадроном, ни батареей. Служил он в SSC – Secret Service Corps. SSC было первым в мире диверсионным подразделением. Его агенты взрывали склады, поезда и корабли северян, нарушая снабжение армии противника.

Однако война кончилась, и капитан разбитой армии оказался не у дел. В поисках счастья он отплыл в Англию, где на него быстро обратили внимание тогдашние британские спецслужбы – его навыки не являлись для них секретом. Однажды Томсон был арестован за пьяную драку, а в камере к нему подсадили человека, который пообещал ему тысячу фунтов за выполнение одного деликатного поручения.

Эти тысяча фунтов стоили тогда 4866 долларов или 6293 рубля. На эти деньги в России можно было купить имение размером в сто десятин земли, а в Америке – огромное ранчо на тысячу голов скота. В нынешних же деньгах по состоянию на 8 декабря 2010 года это 326 тысяч 338 долларов.

Выйдя через несколько дней на свободу, Томсон, устроился портовым грузчиком и под видом мешка с углем протащил на борт «Оркни» мину с часовым механизмом. Когда до входа в Петербургскую гавань оставалось несколько часов, в угольном трюме прогремел взрыв, и «Оркни» пошел ко дну.

Когда задание было выполнено, Томсон получил от этого же человека тысячу фунтов стерлингов и предписание немедленно покинуть Англию, подписанное самим премьер-министром Бенджамином Дизраэли.

Томсон переехал в Дрезден – столицу тогда еще независимой Саксонии. Там он купил дом, женился, завел детей и мирно жил под именем Вильгельма Томаса пока остатки тех самых тысячи футов не начали подходить к концу. Тогда-то Томсон и решил отправлять застрахованный багаж за океан и пускать на дно пароходы.

В среднем он отправлял на дно по одному пароходу в год, и все они исчезали в районе Бермудского треугольника, и хотя в прессе впервые о «таинственных исчезновениях» в Бермудском треугольнике упомянул корреспондент Associated Press Джонс, лишь 16 сентября 1950 года, байки моряков о заколдованном участке моря начали ходить именно с этого времени.

Сейчас место затопления «Оркни» находится в территориальных водах Финляндии. В 1975 году совместная советско-финская экспедиция обследовала район его затопления и нашла обломки корабля. Исследование оных подтвердило, что на корабле был мощный взрыв и сильный пожар. Однако золота обнаружить не удалось – скорее всего, оно так и осталось в Англии.

«Но русский флаг не захотел спуститься»

Формальная передача Аляски Соединенным Штатам состоялась 11 ноября 1867 года в Ситхе. Письмо очевидца этого события было опубликовано в «Санкт-Петербургских ведомостях» за 1868 год.

Американские и русские войска выстроились у флагштока, рассказывает безымянный корреспондент. По данному русским комиссаром сигналу два унтер-офицера начали спускать флаг. Публика и офицеры сняли фуражки, солдаты стали на караул. Барабан русских пробил поход, с кораблей было сделано 42 выстрела.

«Но русский флаг не захотел спуститься; он запутался за веревки на самом верху флагштока, и фалинь, за который его стягивали вниз, оборвался. По распоряжению русского комиссара несколько русских матросов бросились лезть наверх, чтобы распутать флаг, который висел на мачте в лохмотьях.

Не успели снизу крикнуть матросу, который первый долез до него, чтоб он не бросал флаг вниз, а слезал бы вместе с ним, как тот бросил его сверху: флаг и угодил упасть прямо на русские штыки». Через несколько дней русские почувствовали, что они уже не дома.

Российские и американские солдаты, матросы, и гражданские лица на церемонии в Ситхе 18 октября 1867 года.

По договору, как уже говорилось, русское правительство продало все правительственные здания. Но на Аляске, пишет житель Ситхи, не было ни одного здания, построенного правительством, — все, кроме нескольких частных домов, были построены компанией.

Комиссары же имели инструкцию: если русский дом — сдать. Поэтому они пошли по улице и какой дом им приглянулся — объявляли казенным. А тех, кто жил в этих «казенных» домах, просто вышвыривали на улицу. Таким образом, было выселено 250 человек. Была осень, шел непрерывный мелкий дождь.

Людям пришлось ютиться в гавани и жить в трюмах кораблей. В эти же дни случилось еще одно несчастье: на город налетел ураган, подобно которому не испытывали многие бывалые моряки.

Два судна выбросило на берег, одному пробило дно, у других переломало реи; с некоторых домов ураган сорвал крыши. В силу договора, все русские подданные, жившие на территории Аляски, могли по своему выбору либо остаться в русском подданстве, либо принять присягу США. «Не случись продажи русских колоний, понадобилось бы прожить пять лет безвыездно в одном из штатов, чтоб получить право гражданства; шутка сказать — пять лет.

А тут нужно для того не больше 5 минут», — не без радости от свалившей на голову удачи говорит рассказчик. И далее сообщает, что вся процедура заключалась в том, чтобы привести двух свидетелей, которые бы под присягой удостоверили, что такой-то действительно находится в этой стране при перемене флага и что они, по крайнему своему разумению, считают N. N. порядочным человеком.

После этого N. N. под присягою отрекался от верности всем другим государствам, и преимущественно российскому, и обещал всеми силами поддерживать конституцию Соединенных Штатов. Клятва заключалась в поднятии правой руки вверх и в произнесении слов «I swear» — «Клянусь». Потом росписи — и все, дело кончено.

Первая страница ратификационной грамоты о ратификации Россией договора о продаже Аляски. составленной 20 июня 1867 года.

В 1867 году «Санкт-Петербургские ведомости», выражая официальную точку зрения по поводу продажи Русской Америки, напишут: «Обыкновенно бывает так, что государства усиливаются всеми мерами расширить свои владения. Это общее правило не применяется, безусловно, только к России.

Ее владения так обширны и растянуты, что ей приходится не присоединять земли, а, напротив, уступать эти земли другим».

P.S. Была, правда, от продажи Аляски всё-таки одна выгода — в качестве бонуса американцы передали России чертежи и технологию производства винтовки Бердана. Это вывело Россию из состояния перманентного перевооружения и позволило в ходе Русско-Турецкой войны взять частичный реванш за поражение в Крымской кампании.

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