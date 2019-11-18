Туманный Нормандский формат
19:59. 18 ноября 2019 68 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
К очередной серии разговоров про то, что Нормандский формат что-то решит.
Туманный Нормандский формат
Анонсирована новая встреча в Нормандском формате с ориентировочной датой – 9 декабря 2019. Данной дате предшествовали попытки провести такую встречу в сентябре, октября и ноябре, но все они закончились неудачно. Ныне же, ссылаясь на то, развод войск в Станице Луганской, Петровском и Золотом формально осуществлен, предполагается новая встреча в Нормандском формате, но снова без участия США.
Если таковые переговоры произойдут, то на них предполагается снова обсуждать пункты Минских соглашений, из которых на середину ноября 2019 года, спустя почти 5 лет после заключения Минска-2, не выполнен ни один пункт.
В военном отношении война так и не была прекращена – боевые действия как шли, так и идут, и разводы войск в 3 оговоренных пунктах никак на общий характер боевых действий не повлияли – обстрелы и боестолкновения продолжаются, обе стороны несут потери.
Отвода тяжелого вооружения калибром свыше 100 мм также не произошло, и обе стороны периодически применяют не только 120 мм минометы, но и 122-152 мм артиллерию (в основном, на фронте в ДНР), а также изредка «Грады».
Полного обмена пленными по принципу «всех на всех» также не произошло, все ограничилось очередным частичным обменом оговоренных лиц.
Таким образом, спустя несколько месяцев формального «правления» Зеленского можно отметить, что в целом ситуация на фронте и с выполнением военных пунктов минских соглашений не слишком изменилась. Замена руководства ВСУ, Генштаба, СБУ принципиально на ход боевых действий не повлияла, наоборот, ощущается определенная преемственность с деятельностью Порошенко и его подельников.
Соответственно, очередные переговоры будут выглядит попыткой перейти к политическим пунктам Минских соглашений, в то время как до сих пор не выполнены даже военные пункты.
Россия требует, чтобы Украина до конца 2019 года приняла закон об особом статусе Донбасса и при этом провела прямые переговоры с ДНР и ЛНР, что означает для Киева фактическое признание легитимности Пушилина и Пасечника. Киев в ответ пугает, что если не произойдет серьезных подвижек в позиции России, а новый закон об особом статусе Донбасса не будет принят до конца 2019 года, то с 1 января 2020 года Украина де-факто выйдет из Минских соглашений. При этом признаков того, что Украина готова согласовывать что-либо с властями ЛНР и ДНР нет. Соответственно, в ДНР и ЛНР продолжают раздавать российские паспорта (к концу года, скорее всего, число новых российских граждан перевалит за 200 тыс.), проводить опросы, где выясняется, что бандеровскую Украину на Донбассе никто особенно не ждет и рассказывать о грядущих тенденциях интеграции с российской экономикой и правовым полем.
За всеми телодвижениями вокруг Нормандского формата, из которого пытаются изобразить как нечто прорывное, забывается, что все предыдущие встречи такого рода принесли околонулевой результат и никак не повлияли на прекращение войны на Донбассе и выполнение Минских соглашений. К новой встречи стороны подходят с багажом все тех же проблем и неустранимых противоречий. Одной из основных является банальный факт отсутствия США в этом переговорном процессе. По сути, участники Нормандского формата пытаются договариваться о судьбе Украины без ее хозяина, который дергает киевский режим за ниточки политического и экономического контроля. Можно ли рассчитывать на серьезный прогресс переговоров без участия главного игрока, который всегда может торпедировать любые соглашения, принятые без его участия, манипулируя киевским режимом в желательном направлении. Например, запретив Зеленскому и Коломойскому проводить любые переговоры с ЛНР и ДНР, чтобы не допустить достижения Кремлем целей, связанных с правовой легитимизацией народных республик.
Разумеется, для политики США есть определенные сложности, связанные с внутриполитическим конфликтом в Вашингтоне и Украиногейтом, которые делают украинский вопрос весьма токсичным и для Республиканской, и для Демократической партии, а утечки и рассекреченные документы системно подрывают мифологию евромайдана про «восставший народ». Но это пока что контролируемые проблемы, которые не ведут к утрате операционного контроля над выгодным для США управляемым конфликтом.
Столкнувшись с невозможностью выполнения своих обещаний, уже сейчас заметно, что «Слуга народа», заметно сблизился с блоком Порошенко, что уже проявляется в кооперации старой и новой власти по целому ряду вопросов. Как обычно, проявляются олигархические междусобойчики, где демарши Коломойского про желание получить 100 млрд. компенсации от России выглядят не как «смена курса», а как банальный торг с представителями Вашингтонского истеблишмента за признание и неприкосновенность. Поведение нового кабинета министров, набитого русофобами во главе с поклонником неонацистской музыки, также не дает возможности говорить о существенных отличиях от кабинета Гройсмана. В итоге, если отбросить предвыборные заявления Зеленского и усталость самого украинского общества от войны, внутри правящих украинских элит – как олигархов, так и их марионеток, не прослеживается большого желания к прекращению войны на адекватных условиях, которые должны формироваться прежде всего кардинальными изменениями на Украине, а не пустой риторикой а-ля Минск-2.
Поэтому, несмотря на все «разводы войск», «рождественские перемирия», «нормандские форматы», с очень большой долей вероятности и к 5-й годовщине Минска-2 из него не будет выполнен ни один пункт.
Специально для "Аналитической Службы Донбасса"
https://asd.news/articles/voyna/tumannyy-normandskiy-format/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5434902.html
Да какая разница война или не война…..
Это сборище чтоб отобрать ТРУБУ у хохлов.
А война то такое……
Хочется им воевать пусть воюют.
Никому не мешают.