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Сводки от ополчения Новороссии 18 ноября 2019

09:41. 18 ноября 2019 120 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Презрение к «жовто-блакытному»: Командиры карателей на Донбассе показали мастер-класс (ФОТО)

Презрение к «жовто-блакытному»: Командиры карателей на Донбассе показали мастер-класс (ФОТО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко. 

За прошедшие сутки ВСУ один раз обстреляли территорию Республики.

На славяносербском направлении военнослужащие 14-й бригады ВСУ по приказу военного преступника Войченко из 82-мм минометов и БМП-1 обстреляли район населённого пункта Красный Лиман, выпустив шесть мин и десять гранат.

Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

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Украинские вооруженные формирования продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для размещения вооружения и военной техники.

Нашей разведкой отмечается наличие одной противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» калибра 100 мм, принадлежащей 14-й бригаде ВСУ, возле н. п. Приволье.

Данная информация также подтверждается наблюдателями спецмиссии ОБСЕ. Мы не исключаем, что указанное вооружение будет использовано украинскими боевиками для обстрелов населенных пунктов Республики.

На фоне продолжающихся противоречий в США между президентом и политическими силами в решении вопроса, касающегося возобновления военной помощи Украине, особо одаренные командиры бригад ВСУ не придумали ничего умнее, как вывесить американские флаги на своих позициях.

Так, 16 ноября, «патриоты Украины» командиры 14-й и 59-й бригад Войченко и Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе н. п. Крымское и Мироновский. Такими действиями недальновидные украинские полководцы пытаются всеми правдами и неправдами обратить внимание своих покровителей и дать им понять, что целиком и полностью готовы на все, ради подачки с барской руки.

Но если бы хотя бы немного эти горе-командиры помнили из школьной программы такой предмет, как история, то знали бы, что вывешенный флаг того или иного государства на участке местности или объекте символизирует их принадлежность именно тому государству, флаг которого развевается над ними…

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Такими действиями украинские командиры открыто демонстрируют, под чьим руководством и при чьей всесторонней поддержке ведется война на Донбассе, а также кому именно выгоден вооруженный конфликт на востоке европейского континента.

Также стоит обратить внимание на тот факт, что флаги были вывешены накануне приезда американского журналиста Хоффмана Вэйна из авторитетного американского издания «New York Times», который прибыл для работы в бригадах, входящих в оперативно-тактическую группировку «Север» украинских вооруженных формирований.

Тем самым Войченко и Шаповалов надеялись, что их старания не останутся незамеченными американским корреспондентом и широкая общественность Америки узнает, насколько ее любят и ждут на Украине.

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Презрение к «жовто-блакытному»: Командиры карателей на Донбассе показали мастер-класс (ФОТО) | Русская весна

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“Мы Украине не нужны, вот они и стреляют”: жительница Горловки об обстреле


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