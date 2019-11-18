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Смутное время. Александр Пыжиков

23:22. 18 ноября 2019 64 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Цикл "Россия. Настоящая история". Часть 1

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в первом видео из цикла “Россия. Настоящая история”, посвященном узловым событиям нашего прошлого, рассказывает о ключевых событиях Смутного времени.

Что послужило началом процессов брожения в боярском слое правящего класса Московского государства в конце 16 века? Какие кланы выступили зачинщиками Смуты?

Кто из царей сорвал первые попытки “мирного” перехвата власти изнутри правящего класса? Почему Речь Посполитая пошла по пути реализации сценария проталкивания самозванца на царский престол? Какова была роль представителей дома Романовых в поддержке обоих Лжедмитриев и польского короля Владислава? Что стало причиной крушения Василия Шуйского? Почему именно Романовым удалось в результате всех перипетий Смутного времени стать единоличными правителями Московского государства?

Рекомендуем:

Смута. Русская битва за престол, Дмитрий Григорьев

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Александр Пыжиков

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/smutnoe-vremya-aleksandr-pyzhikov

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4214 1794
    BlackCat 19 ноября 2019 в 0:15

    Говорит быстро, взор бегает, много установок. После такого подхода к роду Романовых не удивительно, что они его с того света достали. Нехорошо.
    Да, через исторический рассказ пытается провести параллели с современной Россией, равно как и намекая на революцию.

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