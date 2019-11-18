«Ситуация созрела»: Путин одобрил новый мегапроект на 83 миллиарда рублей

Президент России одобрил новый масштабный проект — возведение автомобильного моста через сибирскую реку Лену в районе Якутска.

Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо, которое глава республики Саха (Якутии) Айсен Николаев направил главе государства.

Так, сообщается, что на письме Путин поставил резолюцию «Ситуация созрела до реализации» и поручил правительству внести соответствующее предложение.

Цена вопроса

Точной стоимости строительства никто пока назвать не может, но по предварительным оценкам, проект тянет на 82,9 миллиарда рублей.

Протяжённость моста составит 3100 метров, ещё 11 км займут подходы от сухопутных трасс.

Известно, что в письме Николаев просил выделить 47,8 миллиарда из федерального бюджета, еще 6,4 миллиарда покроет региональный бюджет, а 28,6 миллиарда оплатит некий частный инвестор.

Мост должен стать бесплатным для легковых авто, а вот водителям остальных транспортных средств придётся заплатить за проезд — от одной до четырёх тысяч рублей.

Глава Якутии пишет, что строительство будет закончено к 2025 году при условии, что необходимые средства найдутся. Напомним, в декабре прошлого года Путин говорил, что мост через Лену будет построен только в том случае, если это будет экономически целесообразно. В своё время о намерении участвовать в конкурсе на строительство этого моста заявлял владелец компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг. Он же строил Крымский мост.

Кому нужен мост

Дело в том, что у жителей Якутска нет постоянного сухопутного сообщения с федеральными трассами. Летом им приходится пользоваться паромом через Лену, который ходит раз в час, зимой машины едут по льду. А вот в период ледохода горожане фактически отрезаны от «большой дороги» — добраться можно по воздуху.

О намерении участвовать в конкурсе на строительство этого моста говорил владелец компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг.

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