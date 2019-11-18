Политические репрессии в Австралии
14:58. 18 ноября 2019 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О преследовании в Австралии пенсионера, который помогал Северной Корее. Борьба с инакомыслием в самом разгаре.
Для большинства жителей других стран, Австралия – образец успешности капиталистического развития и осуществления демократических свобод на практике. Наверное, так оно и есть: в стране довольно развитая экономика и с личными свободами, вроде бы, всё в порядке, если, конечно, вы не переходите определённые рамки.
Иммигрант из Южной Кореи Цой Чан Хан, которому недавно исполнился 61 год, вот уже два года содержится в тюрьме строгого режима и ожидает судебного разбирательства, намеченного на февраль следующего года. Цой обвиняется в попытке содействия КНДР в нарушении экономических санкций ООН против этой страны. Впрочем, как отмечают политические активисты, выступающие в защиту мало кому известного иммигранта, бывшего владельца небольшой фирмы по уборке офисов, Цой находится в заключении не только из-за выдвинутого против него обвинения, но и потому, что находясь в заключении, он активно продолжает открыто симпатизировать КНДР. Отказывая Цою в освобождении под залог, австралийская федеральная полиция и гособвинители указывают на «объективную серьёзность» обвинения частично потому, что Цой постоянно делает заявления в поддержку КНДР. Как доказательства, австралийские органы правосудия ссылаются на заявления Цоя, опубликованные на канале Ютуб, которые он делал уже находясь в заключении, и в которых он «перекладывает вину на других за свое заключение и позиционирует себя "политическим заключенным». В своих заявлениях из заключения, Цой осуждает экономические санкции Организации Объединенных Наций в отношении КНДР, называет их "несправедливые” и обвиняет австралийские власти в нарушении «основных прав человека» (см. https://www.youtube.com/watch?v=wTlumqtaguo).
Австралийская полиция признает, что, заключая торговые сделки по оказанию помощи Северной Корее в нарушении санкций, Цой исходил из симпатий к КНДР. В одном из своих заявлений, сделанных в тюрьме, Цой объясняет свое желание поддержать народ Северной Кореи не только по гуманитарными соображениями, но и из-за его любви к «эгалитаризму северокорейского общества». По его словам, в других странах, в которых он жил – например, в Южной Корее, Австралии и Сингапуре – «деньги стоят во главе угла: если у вас есть деньги, вы можете делать все», тогда как в Северной Корее «деньги не важны», важны «люди, гуманизм на первом месте» (см .: https://www.youtube.com/watch?v=ro3RkGojbgY). «Искренность северокорейского народа вызывает во мне тёплые чувства» – отмечает Цой.
Австралийская полиция подробно рассказывает, как до введения санкций, запрещающих торговые сделки с КНДР, Цой провёл несколько довольно крупных сделок по экспорту железной руды и других товаров из Северной Кореи. Полученные суммы Цой переводил обратно в Северную Корею. Полиция утверждает, что Цой продолжал попытки заключать подобные сделки и после того, как санкциями ООН торговля с народной Кореей была объявлены вне международных законов. Все восемь обвинений, выдвинутых против Цоя, связаны с предполагаемым посредничеством в экспорте продукции из Северной Кореи предприятиям в-третьих странах, за исключением одного из обвинений, в котором утверждается, что Цой пытался выступить посредником в сделке по импорту нефтепродуктов из Ирана в КНДР. Нужно отметить, что большинство сделок было связано с экспортом таких товаров, как уголь и железная руда. Однако полиция не исключает возможности того, что Цой пытался «предоставить посреднические услуги в сделках по приобретению оружию массового уничтожения», иными словами, Цой мог пытаться организовать продажу ракет малой дальности негосударственному лицу за рубежом.
Цой считает себя невиновным по всем обвинениям и настаивает на том, что обвинение, связанное с предполагаемой сделкой с ракетами малой дальности, сфабриковано. По мнению Цоя, это обвинение было выдвинуто лишь для того, чтобы произвести сенсацию его дела в средствах массовой информации и отвлечь внимание от основной политической проблемы, имеющей отношение к его делу, – вопроса экономических санкций ООН в отношении КНДР. Действительно, доказательства по этому обвинению кажутся особенно нереальными, ещё и потому, что австралийская полиция была вынуждена даже выдвинуть в качестве возможной улики интернет ссылку, которую однажды отправил Цой, на северокорейское пропагандистское видео с солдатами северокорейской армии и портативными ракетными установками. Полиция рассматривает это видео как «доказательство» причастности Цоя «в продвижении возможностей для продажи». Впрочем, полиция таки признает, что ко времени ареста Цой не смог выступить посредником в предполагаемой ракетной сделке: за два с половиной месяца до его ареста сделка, якобы, была расстроена из-за «махинаций внутри КНДР». В соответствующем «Заявление о фактах» Федеральной полиции Австралии не раскрывается, каким образом австралийские органам стало известно о этих самых «махинациях внутри страны».
Цой и его сторонники, указывают на жесткие ограничения, с которыми пожилой человек столкнулся в тюрьме. Цою запрещено общаться со своим взрослым сыном, тюремные власти отклонили ходатайство о посещении заключённого даже его невесткой. Ему запрещено звонить друзьям и адвокатам - хотя ранее он мог звонить обоим. Единственный человек, которому он теперь может звонить, это его жена. Но и тут не обошлось без запрета: тюремные власти запретили Цою разговаривать по телефону на корейском языке, а его жена не говорит по-английски, да и у самого Цоя английский язык не такой уж и свободный. Следовательно контакты с женой сведены на нет. Между тем, те немногие посетители, которых Цой может принимать, должны проходить строгую проверку, им приходится ожидать разрешение на свидание от четырех до пяти месяцев. Что вызывает озабоченность – это доступ адвокатов к Цою. После ареста, лишь через пятьдесят дней, адвокаты и родственники смогли в первый раз навестить Цоя. Затем, лишь назначенный правительством адвокат, который, похоже оказывал давление на Цоя, вынуждая его признать себя виновным, имел свободный доступ к арестанту. После того, как Цой отказался от его услуг, сторонники южнокорейца нашли ему независимых адвокатов, но, как только властям стало ясно, что адвокаты не собираются заставлять его признать себя «виновным», их доступ к Цою стал затруднительным. Таким образом, в течение почти целого года после первоначального посещения арестанта в сентябре прошлого года, группа адвокатов Цоя лишь дважды смогла посетить тюрьму, где содержится арестант, и только в один из этих визитов адвокаты сопровождались переводчиком с корейского. Теперь у юристов сравнительно легкий доступ к заключённому, но переводчики по-прежнему не могут сопровождать юристов, что делает эти «консультации» сомнительными.
Сторонники Цоя указывают на жесткие ограничения в отношении заключённого в тюрьме и отклонение его заявления об освобождении под залог, которое он подал в прошлом месяце. Как указывается, отчасти это происходит на том на основании, что Цой, не скрывая выражает сочувствия КНДР. Друзья Цоя видят в этом доказательства усиления нападок австралийского истеблишмента на сторонников социалистических государств и противников холодной войны в отношении КНДР. За последние месяцы в австралийских сми прокатилась волна публикаций против китайских студентов, обучающихся в австралийских вузах, и выступающих в поддержку социалистической родины, т. е., КНР. Посредством законов об «иностранном вмешательстве», австралийское правительство пригрозило преследованиями студентам, принятых в вузы в прошлом году. Многие в Австралии увидели в этом меры, направленные на сдерживание сторонников дружбы с социалистическим Китаем. В Австралии усилились политические репрессии, в результате которых разоблачители, раскрывшие факты австралийский шпионажа в Восточном Тиморе и военные преступления австралийских сил специального назначения в Афганистане, подверглись преследованиям и приговорены к тюремному заключению. Между тем, даже правительственная телекомпания и другие основные средства массовой информации подвергались угрозам полицейских рейдов за предполагаемые контакты с информаторами.
Австралийские власти были до такой степени потрясены поддержкой Цой Хан Чана, что даже в официальных судебных документах отметили факт поддержки южнокорейского иммигранта (См .: https://www.youtube.com/watch?v=wVA5CHJZRlo). После ареста Цоя в середине декабря 2017 года, австралийские СМИ опубликовали сенсационные и откровенно враждебные материалы. Премьер-министр, Малкольм Тернбулл, признал Цой виновным, угрожая всем, кто думает о помощи Северной Корее в том, что «АФП (Австралийская федеральная полиция) найдет вас», и что «Северная Корея опасна, это безрассудный преступный режим, угрожающий миру в регионе». Тогда правящие круги Австралии ожидали, что тюремное заключение Цоя получит всеобщее одобрение. Таким образом, поддержка Цоя застала их врасплох. Похоже, что в ответ, сторонники Цоя были поставлены на учёт федеральной полицией. В официальных судебных документах, представленных федеральной полицией и прокуратурой, подробно рассказывается о том, как полиция следила за группой сторонников Цоя.
Те, кто борется за освобождение Цоя, видят во всём происходящем нарушение основных гражданских прав, обвинение против Цоя выдвинуты на основании его политических взглядов. Подобные действия властей, как отмечают сторонники Цоя служат доказательством лицемерия австралийского правительства, которое часто обвиняет иностранные государства в нарушениях прав человека и демократических свобод. Сторонники Цоя говорят о двойных стандартах австралийского правительства: с одной стороны, нападая на Китай за то, что он якобы нарушил права австралийского активиста Ян Хэнцзюня, задержанного в Китае по обвинению в шпионаже, а с другой стороны, сами бросили в тюрьму человека за его политические убеждения .
Цой и его сторонники настаивают на том, что, учитывая все политические обвинения против него – от заявлений бывшего премьер-министра, до суровых условий содержания и отказе в освобождении под залог, частично из-за его политических симпатий и заявлений – у Цоя нет никакой возможности добиться справедливого судебного разбирательство. Цой выдвинул ходатайство на так называемое «постоянном пребывании в суде», которое, если его предоставят, приведет к освобождению Цоя из-под стражи, а его судебное разбирательство будет отложено на неопределенное время на том основании, что справедливое судебное разбирательство над Цоем не возможно в принципе. Суд будет рассматривать ходатайство Цоя в конце ноября.
Слушание о постоянном пребывании является возможностью для Цоя и его сторонников в открытую заявить о несправедливости и суровых условий заключения пожилого человека.
Австралия является одним из ближайших союзников США и часто совершает нападки на Китай в связи с предполагаемыми нарушениями «прав человека». За последние тридцать лет Австралия участвовала почти во всех крупных военных действиях под руководством США, многие из которых были начаты, по крайней мере частично, под предлогом «защиты прав человека». Официальная Канберра была неоднократно вмешивалась в дела небольших соседних островных государств в Тихом океане.
(с) материал переслан читателем "Рупора Тоталитарной Пропаганды" от общественных активистов Австралии, которые добиваются огласки этого дела. С удовольствием публикую этот материал, который достаточно наглядно показывает изнанку "свободы слова и демократии".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5434370.html