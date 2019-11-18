Политические репрессии в Австралии

О преследовании в Австралии пенсионера, который помогал Северной Корее. Борьба с инакомыслием в самом разгаре.(с) материал переслан читателем "Рупора Тоталитарной Пропаганды" от общественных активистов Австралии, которые добиваются огласки этого дела. С удовольствием публикую этот материал, который достаточно наглядно показывает изнанку "свободы слова и демократии".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5434370.html