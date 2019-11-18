Первый полёт российского прототипа электрического самолёта.

Полёт первого в России электрического самолёта запланирован на 2020 год, сообщает Фонд перспективных исследовательских проектов (ФПИП). В пресс-релизе ФПИП отмечается: «Прототип гибридной силовой установки с электродвигателем на основе высокотемпературной сверхпроводимости планируется испытать в летающей лаборатории. Разработанные для него технологии могут быть использованы при создании различных летательных аппаратов, в том числе конструкций, работающих на принципе мультироторности».

В Москве на базе Центрального института авиационного моторостроения уже проведены демонстрационные испытания электродвигателя мощностью 500 кВт с использованием высокотемпературных сверхпроводников.

«Планируется добиться увеличения удельной мощности двигателя за счёт использования в его конструкции высокотемпературных сверхпроводников второго поколения, охлаждаемых жидким азотом», — говорится в сообщении Российского фонда перспективных исследовательских проектов.

Использование высокотемпературных сверхпроводников также значительно уменьшит размеры и вес всех электрических машин и гибридных электростанций на их основе.

Основной особенностью, присущей сверхпроводникам, является значительное снижение, вплоть до почти полного отсутствия, электрического сопротивления цепи. Высокотемпературные сверхпроводники могли бы найти применение в электрических или гибридных силовых установках авиалайнеров местного назначения, перспективных самолётов с вертикальным взлётом и посадкой, а также в создании на их основе служб аэротакси.

Источник: http://nikola-tesla.ru/pervyj-polyot-rossijskogo-prototipa-elektricheskogo-samolyota-zaplanirovan-na-2020-god/#more-223