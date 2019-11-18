Новости Украины и Новороссии 18 ноября 2019

Профессиональные попрошайки

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Россия – страна агрессор, но кушать хочется Ротару решила вернуться на новогодние заработки в Россию

Народная артистка СССР и Украины София Ротару вернется в Россию на новогодние гастроли, сообщили СМИ.

Как пишет «Комсомольская правда», Ротару поучаствует в съемках музыкальной премии «Песня года» и фестиваля «Легенды Ретро FM».

Ротару подтвердила свое участие в съемках «Песни года», которая пройдет на «ВТБ Арене» 7 декабря, передает РЕН ТВ.

Также известно, что Ротару ищет предложения о выступлении на новогодних корпоративах в России. При этом гонорар за выступление певицы доходит до 60 тыс. долларов (почти 4 млн рублей).

Напомним, в декабре 2018 года Ротару решила пропустить церемонию вручения премии «Песня года» в Москве после того, как Украина ввела военное положение.

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«Нафтогаз» заявил о критической ситуации в Львовской области

В городе Новый Роздол Львовской области сложилась критическая ситуация в связи со срывом отопительного сезона, некоторые районы города остались без электроснабжения, заявили в НАК «Нафтогаз Украины».

«Ситуация на предприятии (Новороздольской ТЭЦ – прим. ВЗГЛЯД) и в городе критическая. Люди до сих пор без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы. Под угрозой поставки воды в один из районов города», – говорится в сообщении компании на странице в Facebook

В компании добавили, что прошлой зимой из-за халатности предыдущего управляющего на ТЭЦ произошла серьезная авария, в этом году регламентные работы не финансировались и не проводились должным образом.

Также в «Нафтогазе» сообщили, что из-за задолженности по заработной плате часть сотрудников ТЭЦ уволилась.

«Первая задача – обеспечить наличие специалистов для подготовки оборудования и сетей к запуску», – говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре в «Нафтогазе» предупредили, что ряд городов Украины зимой может остаться без отопления. В субботу в Киеве жители одного из домов перекрыли движение автомобилей на проспекте Победы из-за отсутствия отопления.

Между тем в воскресенье украинский кабмин отменил ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.

Ольга Никитина

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Главная опасность для жителей ДНР и ЛНР (ВИДЕО)

Кукиш в кармане — это основа современной украинской политики. Об этом в эфире «Россия 1» заявил политолог Михаил Маркелов, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о встрече в «нормандском формате». На пресс-конференции в Латвии, Зеленскому задали вопрос о том, возможно ли, «чтобы Путин снова уклонился от важной для Украины встречи в «нормандском формате». На что он сказал: «Честно говоря, я не знаю относительно президента Российской Федерации, но мы будем ожидать, что не только украинская сторона хочет, чтобы в конце концов восстановился мир». «В плане комбинации «Я кинул всех» они всё придумали. Другое дело — получится не получится, — сказал Михаил Маркелов. — Сейчас Зеленский будет говорить: «Мы подписали „формулу Штайнмайера“? Подписали. От нас этого хотели? Хотели. А если Россия отказывается встречаться в „нормандском формате“, так вы видите — они не хотят мира на Донбассе! Это они виноваты». В такой позиции украинского президента Маркелов видит «сигнал прежде всего не России и не Зеленскому, который изобретает эти комбинации, а людям, которые проживают в ЛНР и ДНР». «Этот сигнал простой: ребята, вам ни в коем случае нельзя возвращаться в этот фашистский гадюшник, куда вас затягивают! Понимаете, ни в коем случае! Потому что как только вы в этом зверинце окажетесь, ваша дорога будет: либо в тюрьму, либо вас окончательно выдавят, либо объявят коллаборационистами. Вы не сможете существовать в рамках той комбинации или того государства, как думает Зеленский, которое вам предлагает», — поделился мнением эксперт. Маркелов считает, что «так ведут себя барыги на рынке, которые хотят обмануть, обвесить и что-то еще сделать с людьми». И подчеркнул сдержанную реакцию правительства и президента России на всё происходящее. «Мы не собираемся никого клеймить позором. Мы всё прекрасно понимаем», — заключил российский политолог. Читайте также: «Трахать себя не дам»: Нардеп от «Слуги народа» оскандалился смс-перепиской в Раде (ФОТО) На видео с 00:05:06

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При Союзе все было лучше

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В Киеве шокированы новым бюджетом Украины (ВИДЕО)

Правительство Зеленского использует логику сутенёра при формировании бюджета. Об этом в эфире канала «112 Украина» заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш. «Сам бюджет, если его рассматривать, — это бюджет, скажем, колониального воюющего государства. Почему колониального, потому что мы, как колония, главную часть своих средств будем выплачивать. Таким образом правительство не справилось совершенно ни с внешними, ни с внутренними долгами, ни с их реструктуризацией, ни с другими возможностями, которые уверенно был», — сказала она. И пояснила, что первое прилагательное — колониальное, второе — воюющее, потому что вторая статья затрат — это не люди, не социальная центричность, а армия и оборона. «Что это означает? Что в правительстве и у президента не планируют прекращать военные действия быстро и активно, так как они принимали бюджет или проталкивали рынок земли в первом чтении. Реинтегрировать Донбасс, принимая законы по минским, — это означает, что плеяда людей, которые зарабатывают на войне продолжит свое безбедное существование. Это означает, что новая власть не считает субъекта, человека социальной ценностью, как это, собственно, должно быть», — подчеркнула политик. Она отметила, что это если исходить из расходов бюджета. Если говорить о доходной части бюджета, то из чего же она состоит? По словам Лукаш, первая и основная статья дохода — это доходы физлиц. «Вы можете себе представить, это не рента, не торговля, не крупное предприятие, не индустриальные средства какие-то. Это доходы физлиц. То есть, налоги на доходы физлиц», — пояснила она. Вторая статья — это налог на прибыль и третья — НДС, акцизы и пошлины. Однако Лукаш уточнила, что НДС в основном импортный. Таким образом, власть считает, что украинец должен платить налогов больше, а потреблять товар — импортный. При этом обеспечение валютной выручки, как всегда — реализуется через деньги гастарбайтеров, которые приносят Украине намного больше, чем все инвесторы МВФ. «Это логика сутенёра, друзья мои! — сказала Лукаш. — Сутенёра, который тратит деньги, наращивает средства на армию, которые никто не сможет проконтролировать, потому что вы знаете — она вся такая засекреченная. И это, с одной стороны, нормально. С другой стороны, есть вопросы. Мы знаем, как у нас безбедно жил „свиноборонпром“». Как сообщала «Русская Весна» со всех украинцев соберут тысячи гривен на оборону и пенсии, а науке приказано умирать. Читайте также: «Никто не знает»: в военной части Балаклеи прокомментировали смертельные взрывы (ФОТО, ВИДЕО) На видео с 00:01:48

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Серьезная беседа в Офисе Президента

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