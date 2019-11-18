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Красная Армия спешит на помощь: рассекречены документы о Словацком национальном восстании (ФОТО, ВИДЕО)

03:14. 18 ноября 2019 110 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Красная Армия спешит на помощь: рассекречены документы о Словацком национальном восстании (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Рассекреченные документы о помощи Красной Армии Словацкому национальному восстанию 1944 года опубликованы в новом историческом мультимедийном разделе «Красные флаги над Банска-Бистрицей» на сайте Минобороны России

В нем представлены уникальные материалы из фондов ЦАМО, содержащие свидетельства героизма участников восстания и оказания помощи им со стороны Красной Армии. Среди них доклады высшему командованию, донесения, шифровки и прочие документы, описывающие события осени 1944 года в Словакии.

К 1944 году, после сокрушительных ударов Красной Армии по немецко-фашистским агрессорам на Восточном фронте и продвижению к Германии, в Европе повсеместно наблюдалось значительное усиление антигитлеровских настроений.

В Словакии национальное восстание началось 29 августа 1944 года и в течение последовавших трёх недель охватило одну треть территории страны. В боевых действиях с нацистами принимали участие около 60 тысяч словаков. И только благодаря всесторонней интенсивной помощи и, главное, быстрому продвижению Красной Армии на выручку восставшим страна впоследствии была освобождена от фашистов.

31 августа 1944 года 1-й Чехословацкий армейский корпус перешел в подчинение командующего войсками 4-го Украинского фронта. В составе корпуса находились, в том числе, отдельная танковая и воздушно-десантная бригады, а также авиационный полк.

Осенью 1944 года в Словакии действовали 42 партизанских отряда численностью 4,6 тыс. человек. Им приходилось вести тяжелые бои с немецко-мадьярскими оккупантами. Начальник Украинского штаба партизанского движения генерал-лейтенант Тимофей Строкач докладывал в Генеральный штаб Красной Армии о том, что командиры словацких партизанских отрядов и воинских частей обратились с просьбой оказать им помощь десантом, авиацией, вооружением, боеприпасами, а также убедительно просили направить к ним военных представителей Красной Армии для руководства и координацией боевыми действиями.

В обзоре боевых действий 2-й воздушной армии за сентябрь 1944 года отмечено, что летчики 208-й ночной ближнебомбардировочной авиационной дивизии обеспечивали боевую работу партизанского движения в Словакии: перебрасывали партизанских руководителей и организаторов боевых групп, вооружение и военное снаряжение, боеприпасы и медикаменты.

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Красная Армия спешит на помощь: рассекречены документы о Словацком национальном восстании (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Красная Армия спешит на помощь: рассекречены документы о Словацком национальном восстании (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Красная Армия спешит на помощь: рассекречены документы о Словацком национальном восстании (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Красная Армия спешит на помощь: рассекречены документы о Словацком национальном восстании (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1574026062

Метки: Новости

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