К Солнцу с помощью атомных двигателей: В СССР хотели переместить Землю

В начале 1950-х на волне эйфории от “приручения атома” знаменитый советский учёный генерал, поклонник идей Циолковского Георгий Покровский придумал, как улучшить жизнь на Земле. Он предлагал установить на Южном полюсе или на экваторе атомные станции, которые столкнули нашу планету с орбиты и отправили бы её в свободный полёт.

“Зарядившись энергией и полезными ископаемыми, взятыми с других планет, можно обеспечить освещение и отопление Земли помимо Солнца и направиться к отдалённым звёздным системам для их изучения и использования на благо безгранично развивающегося человечества”, – писал Покровский.

Георгий Иосифович Покровский родился в 1901 году. В середине 1920-х он – заведующим кафедрой физики Московского инженерно-строительного института и одновременно поклонник идей Циолковского и евгеники. В 1928 году он принимается в Германское общество физиков. В 1932 году переводится в РККА начальником кафедры физики Военно-инженерной академии. Получает звание генерал-майора инженерно-технической службы. Доктор технических наук.

С 1936 года Покровский – член редколлегии журнала “Техника молодёжи”. Он считался негласным куратором советских писателей-фантастов со стороны наркомата, а затем Минобороны. Покровский также сам пишет фантастические рассказы под псевдонимами, а также автор более ста фантастических картин и иллюстраций к книгам и статьям в научно-технических журналах. В некрологе в журнале “Техника молодёжи”, №3, 1979 говорилось:

(Георгий Покровский)

“Скоропостижно скончался Георгий Иосифович Покровский, член редколлегии журнала с 1936 года. Профессор Покровский известен многочисленными работами в области технической физики, он является одним из основоположников теории центробежного моделирования, получившей международное признание. От нас ушёл чрезвычайно разносторонний, увлекающийся человек, энергия которого поражала его соратников и близких. Он был автором первых в истории журнала научно-фантастических иллюстраций. Именно благодаря зоркому взгляду Георгия Иосифовича Покровского, его удивительному чувству нового читатели журнала смогли зримо представить себе космическую архитектуру будущего, первый реактор, ракетный вокзал, неповторимые и странные для своего времени тонкоплёночные сооружения”.

С начала 1950-х Покровский – фанат использования атома в мирных целях. В частности, он предлагал делать водохранилища с помощью взрывов атомных бомб, направленными взрывами срывать горы. В 1954 году в “Технике молодёжи” он предложил ещё более фантастический вариант – задействовать атом в движении Земли. Приводим в сокращении эту его заметку:

Человечеству грозит “тепловая смерть” — бубнили когда-то пророки конца света. Когда-нибудь Солнце остынет, все источники-энергии будут использованы, жизнь замёрзнет в холодном космосе, наступит гибель человечества.

Можно ли при современных знаниях решить задачу бесконечного развития человечества? На такой вопрос мы можем ответить ясно и твёрдо. Да, уже при современных наших знаниях можно ставить такую задачу. И решение этой задачи грядущего можно было бы осуществить несколькими путями. Первый путь состоит в том, чтобы когда-нибудь обеспечить освоение людьми других планет при помощи космических ракет или других космических кораблей.

Этот способ, несомненно, можно будет применить для освоения планет солнечной системы. Полёт отдельных ракет на другие звёздные системы хотя в принципе и возможен, но, ввиду исключительно большой дальности, будет весьма длительным. Люди могли бы путешествовать на таком корабле только при условии смены многих поколений. Попробуем найти другой путь. На первый взгляд он покажется слишком смелым. Но при высоком развитии техники далёкого будущего такое решение в принципе осуществимо.

Это решение состоит в том, чтобы превратить всю нашу планету целиком в гигантский космический корабль, который будет двигаться не по орбите, а по пути, намеченному человеком.

Для управления движением Земли есть возможность сообщить земному шару некоторое ускорение при помощи огромного реактивного двигателя, ось сопла которого совпадает с осью Земли. Очевидно, что такой двигатель удобно расположить в Антарктике, в районе Южного полюса, совместив его ось с осью Земли. Условия космической навигации будут сильно ограничены такой установкой двигателя, но зато окажется возможным легче приспособить поверхность земного шара к тем изменениям, которые возникнут при ускорении движения Земли. Эти изменения проявятся в форме мощного прилива в южном полушарии и такого же мощного отлива в северном полушарии.

При помощи двигателя, установленного на оси земного шара, нельзя направить Землю по любому заданному направлению. Установка получится недостаточно маневренной. Другой, более гибкий способ управления движением Земли состоит в том, чтобы установить множество реактивных двигателей в полосе тропиков. При этом двигатели смогут работать попеременно; в каждый данный момент включится тот двигатель, который имеет ось, совпадающую с направлением движения Земли по её орбите.

Весьма серьёзной задачей является сохранение атмосферы Земли от её затягивания и выбрасывания в пространство реактивными струями двигателей. Сама конструкция таких двигателей, которые должны работать на основе термоядерных реакций представляет собою, несомненно, сложнейшую проблему.

При приближении к той или иной планете необходимо установить режим движения Земли и другой планеты около общего центра тяжести таким образом, чтобы избежать разрушения планет от действия сил взаимного притяжения (приливные волны), а также их столкновения друг с другом. При этих условиях Земля и планета будут кружиться одна возле другой на сравнительно большом расстоянии. Через этот промежуток можно будет передавать на Землю тяжёлый водород (тяжёлую воду), уран и другие полезные ядерные ископаемые.

Зарядившись энергией и полезными ископаемыми, взятыми с других планет, можно обеспечить освещение и отопление Земли помимо Солнца и направиться к отдалённым звёздным системам для их изучения и использования на благо безгранично развивающегося человечества.

От первой атомной электростанции до проектов космического масштаба лежит очень длинная дорога. Но нет границ для могущества человеческого разума.

В “Технике молодёжи” №4 за 1959 год Покровский продолжает свои идеи. В статье “Лифт” в космос” он предложил соорудить башню высотой 160 км, которая из условий прочности и устойчивости должна была иметь рупоровидную форму, с диаметром у Земли 100 км и в космосе 390 м. Верхняя площадка башни, выполненной из полимерного материала и заполненной водородом, могла бы нести нагрузку в 260 тысяч тонн. Основным назначением такой башни Покровский считал установку астрономических и астрофизических приборов за пределами атмосферы.

В заключение он писал: “Если башню заполнить гелием, то в ней могли бы на большую высоту подниматься аэростаты, заполненные водородом. Это могло бы заменить различные виды лифтов”.

Под конец жизни Покровский перешёл на более приземлённые идеи. Например, он сконструировал на бумаге ядерный вездеход массой 1000 тонн, предназначенный для Арктики. Последним проектом генерала стали гигантские дирижабли для Сибири грузоподъёмностью 300-350 тонн. Они должны были связать самые отдалённые уголки северной Евразии в единую транспортную сеть.