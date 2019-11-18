Боливия: газ и кокаин
Актуальный репортаж, снятый 13 лет назад, когда в Латинской Америке еще только начинала подниматься так называемая Pink Tide (розовая волна). Я работал корреспондентом в Нью-Йорке и на гребне той волны успел побывать в Чили, Боливии, Аргентине, Венесуэле, на Кубе. Если появится повод, буду выкладывать и другие материалы, иллюстрирующие (между прочим) эволюцию личных взглядов автора.
Прошло 13 лет. Коммунисты не просто обманули….
А сделали из Боливии страну наркоманов.
Зомби-страна.
Слава КПСС.
Удивляюсь как в СССР до такого не додумались.
Хотя тоже было похоже.
ВСЕМ дешёвой водки и ВСЕ живут в коммунизме.
А вы случайно не работаете каким-нибудь чиновником в какой-нибудь администрации? За последний год эти “слуги государевы” очень ярко продемонстрировали свои креативные способности публичными заявлениями типа: “государство не просило ваших родителей рожать вас”, “пенсионеры могут прожить на макарошках” и т.п. Ваши высказывания – из той же оперы. И последствия для высказывателя могут быть соответствующими – увольнение с “волчьим билетом”.
А не работаю.))
Потому мне не надо притворяться.
И высказывания чиновников ПРАВИЛЬНЫЕ и Вас рожать было большой ошибкой.
Вот Вы зачем родились?
Но чиновникам эту ПРАВДУ говорить по должности не положено.
А у меня нет должности.
ХОХОЛ, разочаровал ты бедного, он только хотел на тебя настрочить в инстанции – а ты и вывернулся.
Пусть жалобы пишет в Спортлото ))
А меня в очередной раз разочаровали вы. Как может женщина ставит плюсик под такими словами:
“И высказывания чиновников ПРАВИЛЬНЫЕ и Вас рожать было большой ошибкой”?!! Уму непостижимо!
Ко всем прочим твоим “достоинствам” ты еще и человеконенавистник. Выругался бы я, да не хочется быть забаненным из-за какого-то Хохла.