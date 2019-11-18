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Боливия: газ и кокаин

16:50. 18 ноября 2019 137 просмотров 7 коммент. Опубликовал:

Актуальный репортаж, снятый 13 лет назад, когда в Латинской Америке еще только начинала подниматься так называемая Pink Tide (розовая волна). Я работал корреспондентом в Нью-Йорке и на гребне той волны успел побывать в Чили, Боливии, Аргентине, Венесуэле, на Кубе. Если появится повод, буду выкладывать и другие материалы, иллюстрирующие (между прочим) эволюцию личных взглядов автора.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XytFZl-WCj8

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 10229 1143
    ХОХОЛ 18 ноября 2019 в 17:23

    Прошло 13 лет. Коммунисты не просто обманули….
    А сделали из Боливии страну наркоманов.
    Зомби-страна.
    Слава КПСС.
    Удивляюсь как в СССР до такого не додумались.
    Хотя тоже было похоже.
    ВСЕМ дешёвой водки и ВСЕ живут в коммунизме.

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    • 1182 978
      АнтонХОХОЛ 18 ноября 2019 в 18:08

      А вы случайно не работаете каким-нибудь чиновником в какой-нибудь администрации? За последний год эти “слуги государевы” очень ярко продемонстрировали свои креативные способности публичными заявлениями типа: “государство не просило ваших родителей рожать вас”, “пенсионеры могут прожить на макарошках” и т.п. Ваши высказывания – из той же оперы. И последствия для высказывателя могут быть соответствующими – увольнение с “волчьим билетом”.

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