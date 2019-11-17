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Три монаха

17:05. 17 ноября 2019 129 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Притча о том, как по-разному можно судить об одном и том же.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YvZbmPVC-Js

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