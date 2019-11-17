ТОП-7 преображений заброшенных храмов для социальных нужд

Современные люди, даже если и называют себя православными, католиками или приверженцами любой другой веры, часто в церковь не ходят. По этой причине многие старинные храмовые сооружения прекращают свое существование, и чтобы хоть как то сохранить великолепные здания, их отдают в аренду или продают.

Новые же владельцы находят различные способы, чтобы продлить им жизнь, но то, что из этого получается, иногда очень даже удивляет.

1. Жилая резиденция

Небольшая церковь в Брисбене превратилась в уютные апартаменты открытой планировки (Австралия). | Фото: telegraf.com.ua.

Зачастую церкви небольших размеров продают частным лицам с разрешением переоборудовать под жилье. Естественно, при таких сделках оговаривают степень реконструкции, особенно это касается внешнего вида. Как правило, старинные культовые сооружения находятся в исторических районах, а это значит, что владелец не сможет поменять внешний вид сооружения.

В городке Мейден старую церковь переделали в роскошную резиденцию с террасой на крыше (Нидерланды). | Фото: realt.onliner.by.

Церковь в Чикаго стала стильным и роскошным особняком (США). | Фото: koffkindom.ru.

В некоторых случаясь муниципалитет запрещает делать изменения и в основном зале храма, где находился алтарь, поэтому сделать перекрытия и уменьшить высоту потолков тоже не удастся, но для многих это является только плюсом. Согласитесь, довольно заманчиво иметь дом с высокими потолками, а если будут еще и необыкновенной красоты витражные окна, то о дополнительном украшении интерьера можно уже не беспокоиться.

Величественную готическую церковь превратили в современное жилье (Великобритания). | Фото: telegraf.com.ua.

Несмотря на многие ограничения, новые владельцы умудряются создать стильный интерьер, ведь площадь позволяет выделить место и для огромной ванной и оборудовать современную кухню, а если имеется внутренний двор, то и создать уютную зону отдыха с бассейном.

2. Библиотека или книжный магазин

В здании бывшего Доминиканского собора в Маастрихе открыли книжный магазин Selexyz (Нидерланды). | Фото: mentamore.com.

Иногда власти городов, в которых церкви закрылись за ненадобностью, перепрофилируют их в духовно-культурные центры. Более подходящего места для открытия библиотеки или книжного магазина сложно себе придумать. Высокие потолки, атмосфера умиротворения и необычайной архитектурной красоты как нельзя лучше походят для такого рода заведений.

Канадские архитекторы в покинутой церкви создали ультрасовременную библиотеку (Квебек). | Фото: varlamov.ru.

И самое интересное, не только старинные культовые сооружения идут с молотка, иногда встречаются и современные футуристические здания, в них библиотечные фонды выглядят совсем иначе.

3. Рестораны и бары

Лондонский филиал ресторана Duddell’s в старинной церкви – идеальное место для гурманов и любителей современного искусства. | Фото: buro247.ua.

Два известных повара с помощью дизайнерской фирмы трансформировали здание церкви бывшего военного госпиталя в Антверпене (The Jane, Бельгия). | Фото: dhubua.blogspot.com.

Не всегда и библиотекам удается прижиться в огромных храмах и тогда новые предприимчивые владельцы превращают помпезное здание в ресторан. Если планируется открытие элитного ресторана, то дизайнеры стараются сохранить уникальные интерьеры, особенно если дело касается витражей, фресок или лепнины.

Теперь вместо духовной пищи в старинной церкви пиво льется рекой (Olivier Cafe, Нидерланды). | Фото: toloveamsterdam.com.

Случается, что церкви трансформируют и в обычные бары, так как это случилось в городке Утрехте. Здесь в здании старинной церкви организовали пивбар Olivier Cafe, пользующийся особым вниманием как местных жителей, так и туристов, которые восхищаются и отменным вкусом пива и невероятно красивым интерьером, ведь в бельгийском пабе постарались сохранить как можно больше церковных элементов: алтарь, своды, лепнину и даже орган.

4. Отели и гостиницы

Бенедиктинский монастырь с церковью святой Марии превратились в отель Priory в Питтсбурге (США). | Фото: varlamov.ru.

В больших храмах, которые перестали проводить богослужения, стали лакомым кусочком для владельцев отелей, сразу по нескольким причинам. Эти огромные здания имеют уникальную архитектурную ценность, они расположены в исторических районах городов, где больше всего туристов, в них можно организовать помпезные банкетные залы и номера с неповторимым интерьером.

Власти Великобритании отдают бездействующие культовые сооружения под организацию кемпингов. | Фото: positime.ru.

Есть еще такое направление в организации ночлега как кемпинг. Как стало известно авторам Novate.Ru, британский Фонд по сохранению культовых сооружений каждый сезон выделяет 10 церковных помещений для создания кемпингов для туристов. Как правило, огромный зал для проведения литургий не оборудуют, а просто разрешают ставить палатки или располагаться на полу кто, на чем пожелает. Единственное, что при церквях обустраивают полноценные кухни, благоустроенные ванные комнаты и санузлы.

5. Театры и арт-сцены

Старинная церковь с роскошным убранством трансформировалась в Teatro San Filippo (Италия). | Фото: cantualeantonianum.com.

Некоторым церквям можно сказать «повезло», они не превратились в пабы или автомастерские, их преобразовали в театры. Так, например, итальянские власти уже давно разрешили продавать пустующие храмы, причем новые владельцы не очень ограничены в выборе направления преобразований. Поэтому жители Л’Акуила несказанно рады, что церковь Сан Фелипо все-таки решили превратить в театр. Теперь здесь можно увидеть не только отреставрированную роскошную лепнину, колонны и фрески, но и огромную сцену, и ряды кресел оббитых красным бархатом.

Церковь святого Люка в Бедфорде превратилась в театр Quarry (Великобритания). | Фото: varlamov.ru.

Некоторые церкви пришлось не только переделывать, но и пристраивать дополнительные помещения, чтобы адаптировать под театры. Так случилось с бывшей церковью святого Люка в Бедфорде, что в Великобритании. Если зрительный зал (на 300 посадочных мест) еще помещался в основное сооружение, то для сцены пришлось строить полукруглое здание.

Церковь святой Елизаветы в Питтсбурге превратили в «храм живой музыки» (США). | Фото: elemental1111.livejournal.com.

Учитывая, что в церквях потрясающая акустика, не стало удивлением, что одну из маленьких церквушек превратили в арт-сцену, где проходят рок-концерты. Теперь часовня святой Елизаветы, расположенная в центре Питтсбурга, превратилась в храм живой музыки. Эта уникальная сцена может похвастаться выступлениями именитых музыкантов, среди которых Anti-Flag, Гари Ньюман, Misfits, Imagine Dragons, Снуп Дог и другие знаменитости.

6. Детский садик

Футуристическая церковь Святого Себастьяна стала ультрасовременным детским садом (Германия). | Фото: mama.tomsk.ru.

Сложно себе представить, что в готической или викторианской церкви можно создать детское дошкольное учреждение, но если это будет современное футуристическое строение, то почему бы и нет. Так и поступили в Мюнстере, где решили переоборудовать покинутый храм в детский сад. Причем не просто поставили кроватки и создали комнаты для игр, а кардинально поменяли всю внутреннюю отделку Храма Святого Себастьяна, построенного в 1962 г., ведь было решено создать во всех отношениях «зеленое» пространство.

Много солнечного света и места для игр детей смогли организовать устроители детского сада (Храм Святого Себастьяна, Германия). | Фото: mama.tomsk.ru.

Для отделки интерьера использовались только натуральные экологически чистые материалы, а для создания комфортного микроклимата установлены новейшие энергосберегающие системы. И самое интересное, в нем организовали освещение так, чтобы свести к минимуму использование искусственного света, причем и отоплением пользуются только в сильные морозы, ведь толстые стены очень долго сохраняют естественное тепло зимой, ну а летом нет никакой надобности пользоваться кондиционерами.

7. Офисы, мастерские и шоурумы

Старинные церкви теперь выполняют самые неожиданные функции. | Фото: varlamov.ru.

Во многих странах на реставрацию церквей и храмов власти выделяют катастрофически мало денег, поэтому они снимают с них статус культовых сооружений и продают. Помимо выше перечисленных функций, которые теперь выполняют некогда божественные места, есть совсем приземленные. Следующая подборка фотографий покажет еще несколько вариантов использования культовых сооружений, которые прячутся за тяжелыми дверями церквей.

Церковь Madonna della Neve – Portichetto di Luisago превратилась в автомастерскую (Комо, Италия). | Фото: hoyesarte.com.

Художник Валерио Беррути выкупил Церковь Сан Рокко и теперь там не только устроил мастерскую, но и проживает (Вердуно, Италия). | Фото: mgarsky-monastery.org.

Церковь святой Варвары в Льянере полностью переоборудовали, сделали современную роспись и устроили в ней …скейтпарк (Испания). | Фото: varlamov.ru.

Теперь в церквушке, которой уже более 100 лет располагается винный завод South River Vineyard и дегустационный зал (США). | Фото: elemental1111.livejournal.com.

Церковь Санти Косма и Дамиано дель Понте ди Ферро представляет собой шоурум дизайнера интерьеров (Болонья, Италия). | Фото: mgarsky-monastery.org.

Справка: Шоурум (showroom) дословно show — демонстрация, показ, выставка, room – комната, помещение. Обычно это небольшие эффектные помещения, которые используют как площадку для презентаций различных товаров и услуг. В последнее время они стали очень популярны в Европе и на постсоветском пространстве.

Часовня Торре Гирона стала идеальным местом для размещения крупнейшего суперкомпьютера Европы MareNostrum (Барселона, Испания). | Фото: varlamov.ru