США никогда не были на Луне — заявил советник Трампа по науке
20:23. 17 ноября 2019 330 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Дэвид Гелентнер, советник президента США по науке, утверждает — нога американца никогда не ступала на другую планету. Миссия «Аполлон» — величайшая ложь и мистификация.
После вступления в должность Гелентнер тут же дал интервью СМИ, в котором выступил с критикой множества современных научных теорий.
По его мнению, глобальное потепление просто страшилка для человечества, а миссия «Аполлон» — величайшая ложь и мистификация. Нога американца никогда не ступала на поверхность другой планеты.
Советник заявляет, что солнечный ветер и радиация в космосе таким образом воздействуют на людей, находящихся на орбите, что вызывают необратимые последствия.
Что же касается высадки на Луну, то влияние этих факторов было бы смертельным для организма человека, и даже самые современные скафандры не в силах защитить от этого.
https://worldnewsdailyreport.com/trump-science-advisor-denies-apollo-moon-landings-ever-happened/
После вступления в должность Гелентнер тут же дал интервью СМИ, в котором выступил с критикой множества современных научных теорий.
По его мнению, глобальное потепление просто страшилка для человечества, а миссия «Аполлон» — величайшая ложь и мистификация. Нога американца никогда не ступала на поверхность другой планеты.
Советник заявляет, что солнечный ветер и радиация в космосе таким образом воздействуют на людей, находящихся на орбите, что вызывают необратимые последствия.
Что же касается высадки на Луну, то влияние этих факторов было бы смертельным для организма человека, и даже самые современные скафандры не в силах защитить от этого.
https://worldnewsdailyreport.com/trump-science-advisor-denies-apollo-moon-landings-ever-happened/
Рано. Пусть хоть год после смерти Леонова пройдёт.
Озвучили то, что и так было давно известно… Их модуль, якобы побывавший на Луне, который установли в музее, стал покрываться ржавчиной… И это при том, что ВСЕ космические корабли изготавливаются из нержавейки…
Когда в 1960-х годах НАСА готовила астронавтов для полёта на Луну (или его имитацию), некоторые тренировки проводились в пустынях Аризоны на территориях резервации индейцев племени навахо.
Один раз старый индеец с сыном пасли овец и наткнулись на одну такую команду. Старик, который говорил только на языке племени навахо, спросил через сына, который говорил по-английски: «Чем занимаются эти люди в больших белых костюмах?» Один из членов сопровождающей команды ответил ему, что они практикуются для полёта на Луну.
Старик спросил, может ли он послать с ними на Луну сообщение. Сотрудники НАСА почуяли хорошую рекламу и быстро согласились. Они дали старику магнитофон, и тот записал короткое сообщение на языке навахо. Сын отказался перевести его на английский.
Позже представители НАСА дали послушать сообщение другим индейцам навахо. Они все посмеялись, но ни один из них не захотел переводить послание старика на английский, ссылаясь на трудности перевода. Наконец, представители НАСА обратились к известному профессору-лингвисту – специалисту по индейским языкам. Тот послушал сообщение, засмеялся и перевёл:
«Лунные братья! Следите за этими людьми в оба глаза – они пришли отобрать ваши земли!»
Не знаю, является ли человек на фото, советником по науке у Трампа, но поисковик выдал:
Дэвид Хиллел Гелернтер-американский художник, писатель и профессор компьютерных наук в Йельском университете . Он является бывшим национальным сотрудником в Американском институте предпринимательства и старшим научным сотрудником по еврейской мысли в центре Шейлема , а также сидел в Национальном фонде искусств.
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Не понятно, почему баян 2017 года сейчас всплыл.