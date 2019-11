Славяне и шумеры.

Добрался до аннотации к книге Петухова "Русы Древнего Востока". Пишут: "Что объединяет древнейшие цивилизации — Египет и Шумер, культуру Хараппы в долине Инда и Чатал-Уюка в Малой Азии? Все они, как полагает автор этой книги, историк и писатель Ю.Д.Петухов, — потомки великой многотысячелетней цивилизации древних русов. Именно русы явились тем изначальным суперэтносом, о котором повествуют, в частности, библейские предания, говоря о едином народе и едином языке в "допотопные" времена. Этот первонарод, по утверждению автора, сложился действительно на Святой земле, в Палестине-Ханаане. Спустя тысячелетия русы были вытеснены со своей прародины молодыми протосемитскими народами, предками евреев и арабов. Однако и сейчас существуют прямые потомки древних русов — современный русский народ."



Мне кажется, Петухов, не понимая глубинного смысла, выдвинул по сути верную гипотезу. Шумеры — славяне, но не генетически, а лингвистически.



1.) Слово "шумеры" — значительно позднее самого народа: mät šumeri на позднем вавилонском наречии означает "страна шумер", хотя генетика самого слова "шумер" остается неясной. Выдвину гипотезу: Этноним шумеры образован от шумерск. šu mu [šu mu 2 "to pray" Akk. karābu] "молиться, молить, просить, умолять, упрашивать, благословлять, славословить, приветствовать, салютовать" (šu[hand] + mu[grow]). Славословили. Возносили. Славили. Салютовали. Они же — халдеи из Ура Халдейского (аккадская калька шумерского названия); лат. calo"звать, взывать", греч. καλέω "звать, называть, именовать; звать, призывать"; русск. кликать; шум. gala [gala; gala 10 "lamentation singer" Akk. kalû "lamentation-priest"].



2.) Юты (Eudosii Тацита) — славные (< греч. εὐδοξία "слава" < ἀείδω "воспевать, славить песнями").



3.) Средневековый историк Псевдо-Захария свидетельствует, что росы называли себя «герос» (hros). Греч. ἱερόω "чтить, почитать", норв. ære "честь, почёт, слава". Датск. ros (< ieros) "слава". Где-то близ Ютландии локализуется народ Рос (варяги) греческих летописей [1].



Первое упоминание о руси летописец Нестор нашёл в доступной ему византийской хронике:



«В год 6360 (= 860 г. по александрийской системе летоисчисления), индикта 15, когда начал царствовать Михаил, стала прозываться Русская земля. Узнали мы об этом потому, что при этом царе приходила русь на Царьград, как пишется об этом в летописании греческом.» В 860 г. бояре Рюрика Аскольд и Дир («И бяста у него 2 мужа, не племени его но, боярина…»), захватившие Киев, совершили набег на Царьград на 200 кораблях. По Нестору в походе участвовала только русь. Набег русов на Константинополь в 860 году эмоционально отражён в нескольких византийских источниках.



Патриарх Фотий, переживший осаду Константинополя, в одной из речей-проповедей сразу же после ухода русов так охарактеризовал их: «Народ незаметный, народ, не бравшийся в расчёт, народ, причисляемый к рабам, безвестный — но получивший имя от похода на нас, неприметный — но ставший значительным, низменный и беспомощный — но взошедший на вершину блеска и богатства; народ, поселившийся где-то далеко от нас, варварский, кочующий, имеющий дерзость [в качестве] оружия, беспечный, неуправляемый, без военачальника, такою толпой, столь стремительно нахлынул будто морская волна на наши пределы…»



В 867 году Фотий в послании восточным патриархам говорит о руси, упоминая и так называемое первое крещение Руси: «… даже для многих многократно знаменитый и всех оставляющий позади в свирепости и кровопролитии, тот самый так называемый народ Рос — те, кто, поработив живших окрест них и оттого чрезмерно возгордившись, подняли руки на саму Ромейскую державу! Но ныне, однако, и они переменили языческую и безбожную веру, в которой пребывали прежде, на чистую и неподдельную религию христиан,… И при этом столь воспламенило их страстное стремление и рвение к вере … , что приняли они у себя епископа и пастыря и с великим усердием и старанием встречают христианские обряды.»



Одним из первых о славянах (слава ~ κλέω "славить"), как выделившемся из венедов самостоятельном этносе, писал готский историк Иордан в первой половине VI века: "В этой Скифии первыми с запада пребывает народ гепидов, который окружён великими и славнейшими реками. Ведь по северу и по его области растекается Тисия (совр. Тиса), с юга же (его) отсекает сам великий Данувий (Дунай), с востока — Флутавсий (Олт либо Прут), который, будучи стремительным и изобилующим водоворотами, неистовствуя, катится в воды Истра. В их (рек) окружении лежит Дакия, укреплённая (расположенными) наподобие венца крутыми Альпами. У их левой стороны, которая склоняется к северу, от истока реки Вистулы на огромных пространствах обитает многочисленное племя венетов. Хотя теперь их названия меняются в зависимости от различных родов и обитания, преимущественно они всё же называются славянами и антами".



4.) Венды, также венеды или реже винды (нем. Wenden — от лат. Venedi, происходит от лат. Venetae — имени этноса в бассейне Средней Вислы, в 350 г. покоренного остготами) — средневековое германское название славян, собирательное название всех славян, расселившихся со времен Великого переселения народов на территории современной Центральной и Восточной Германии. К настоящему времени название закрепилось за полабскими славянами и в более узком значении — за сорбами. Лат. vendo "продавать, торговать, трубить во всеуслышание, расхваливать, восхвалять" [vend, late 14c., from L. vendere "to sell, praise," contraction of vendumare "offer for sale," from venum "for sale" (see venal) + dare "to give" (see date (1)) (praise "хвала, похвала, восхваление, хвалить, восхвалять, превозносить)] [2].



5.) Семноны (Semnones) — германское племя, наиболее могущественное среди свевов, жило между средним течением Одера и Эльбы. Там потом жили Ободриты. Греч. σεμνός "окруженный почитанием, свято чтимый, священный, посвященный богам, святой, возвышенный, высокий, важный, величавый", σεμνόν "важность, серьезность, торжественность, торжественная речь, возвышенное слово, величавость, величие", σεμνύνω"возвеличивать, возносить высоко, превозносить". Славить.



6.) Иудеи — славные. Этимология: Иуда (Йехуда) — восхваление Господа (Быт.29:35), «хвала или прославленный». Юты и Иудеи — однокоренные этнонимы.



7.) Кидоны (микенский греческий: ku-do-ni-jo / Kudōnios, древнегреч. Κύδωνες/Κυδωνιάτας) — название народа, обитавшего в бронзовом веке на северо-западе острова Крит. С их именем связано имя мифического царя Кидона (микенский греческий: ku-do / Kudōn), который основал город Кидония (микенский греческий: ku-do-ni-ja / Kudōniā; древнегреч. Κυδωνία). Возможно, что кидоны были потомками как индоевропейцев, так и древнейшего, ассимилированного неиндоевропейского населения Крита. «Представители этого населения в текстах Линейного письма А носили сложные имена ku-de-do = kude-dedo(s) (НТ28) "славный предком" и ku-do-mа = kudo-doma (КН5) "славная домом/родом" с первым компонентом, соотносим. с греч. κϋδος "слава, почет"» [3].



Шумерск. ur-sa "герой, воин". Арес, Марс. Лат. ursа "медведь", греч. ἄρκτος "медведь", ἀρκέω "защищать", μεδέουσα "покровительница, хранительница", μεδέων "покровитель, хранитель", μέδω "покровительствовать, охранять". МЕДВЕДЬ — тотемное животное у многих народов. Прекрасная нимфа Каллисто была превращена Зевсом в Медведицу, чтобы спасти ее от мести Геры. Шумер. ár, ára ‛(по)хвала; восхваление, слава, восхвалять, славить, яркий; светлый, ясный’, в шифрованной клинописи существительное-концепт ME шифруется как AR 2 "слава", sil ‛хвалить, восхвалять’ (ср. с др.-греч. κλέω ‛восхвалять, славить’). Вот и приравняли по-шумерски:



Славяне (шум. sil ‛хвалить, восхвалять’) = Арии (шум. ára ‛восхвалять, славить’). Шумер. aratta ["heavy; important; praise, glory"] "слава" [4].

Источник: https://trueview.livejournal.com/70419.html