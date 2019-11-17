Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 ноября 2019
- 12:45 Топливные протесты в Иране: протестующие громят заправки и поджигают машины.
- 12:00 Война в Сирии в зарубежной карикатуре. Ноябрь 2019.
- 05:30 Подлый план США в Сирии переходит на новый уровень (ФОТО, КАРТА).
- 03:01 Под прикрытием Ми-35: Армия России вызвала восторг в бывшей столице ИГИЛ (ФОТО).
Топливные протесты в Иране: протестующие громят заправки и поджигают машины
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Война в Сирии в зарубежной карикатуре. Ноябрь 2019
Война в Сирии в зарубежной карикатуре.
Как и ранее основные темы: слив американцами курдов, злой тиран Эрдоган, продавшийся Путину Трамп, курды оставшиеся у разбитого корыта.
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Подлый план США в Сирии переходит на новый уровень (ФОТО, КАРТА)
На встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом 13 ноября президент США Дональд Трамп озвучил основные положения американской политики в Сирии: «Мы удерживаем нефть. У нас есть нефть. Нефть в безопасности. Мы оставили войска (в Сирии) только ради нефти».
Напомним, что 10 сентября 2014 года президент США Барак Обама объявил о создании международной коалиции против террористической организации ИГИЛ* и обозначил четыре основных направления деятельности США: систематическое нанесение авиаударов по позициям боевиков, наращивание поддержки сил, ведущих борьбу с террористами (курдскими вооруженными формированиями), использование всех антитеррористических мер для предотвращения возможных терактов, оказание гуманитарной помощи гражданским лицам, пострадавшим от действий террористов.
С провалом операции и выводом американских войск из страны скрывать истинные цели Коалиции стало бессмысленно. Остро встал вопрос обеспечения безопасности поставленной на широкую ногу деятельности компаний «Эксон Мобил» (США), «Роал Датч/Шелл» (Великобритания, Нидерланды) и «Тоталь» (Франция) по добыче и контрабандному вывозу нефти из Сирии.
Поэтому 25 октября 2019 г. Дональд Трамп официально определил в качестве приоритетной задачи для Пентагона в Сирийской Арабской Республике сохранение контроля над крупными нефтегазовыми месторождениями, а американские войска были фактически перемещены и сосредоточены вблизи месторождений углеводородов. В этом наглядно можно убедиться, наложив карту нефтяных полей Заевфратья со схемой дислокации военных баз США в Сирии (см. ниже).
Отныне американцы предоставили себе «карт-бланш» на «присвоение ресурсов суверенного государства», определенное женевскими конвенциями как «мародерство» и сравнимое, по словам президента Сирии Башара Асада, с политикой нацистской Германии, которая за подобные действия на Нюрнбергском трибунале была признана виновной по статье «военное преступление» (тогда речь шла об эксплуатации углеводородных месторождений стран Восточной Европы).
Профессор юридической школы Колумбийского университета С. Кливленд отмечает, что де-юре американцы не могут присвоить себе сирийскую нефть даже в качестве «трофея», поскольку США не находятся в состоянии войны с САР.
Кроме того, для осуществления коммерческой деятельности на территории Сирии нефтяным корпорациям необходимо будет подписать контракты с правительством страны. Любые подобные соглашения с непризнанной «курдской автономией» — неправомерны.
Официально США не покушаются на захват чужих ресурсов, а обеспечивают доступ к ним самих сирийцев. На практике же контроль над нефтью всегда можно использовать для давления на Дамаск, блокируя ему поступление средств от продажи углеводородов, так необходимых для восстановления страны.
При этом ресурсы крупных нефтегазовых месторождений Сирии будут использованы для покрытия расходов Вашингтона на проведение военных операций за рубежом, финансирование лояльности курдских вооруженных формирований и подкуп арабских шейхов подконтрольных территорий Заевфратья.
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* запрещенная в РФ террористическая организация.
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Под прикрытием Ми-35: Армия России вызвала восторг в бывшей столице ИГИЛ (ФОТО)
Российские военные продолжают оказывать помощь Сирии, на этот раз конвой Минобороны прибыл в район бывшей самопровозглашённой столицы ИГИЛ.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Центр по примирению враждующих сторон оказал гуманитарную помощь жителям Ракки. Эта провинция долгое время находилась под контролем ИГИЛ*, а сам город считался столицей группировки и был настоящим оплотом террористов. В 2017 году курдские отряды самообороны освободили город, но гуманитарная ситуация по-прежнему остается тяжелой.
Разрушенная террористами и американской коалицией инфраструктура, оккупация севера провинции Турцией и протурецкими боевиками — все это привело к практическому обнищанию местного населения.
Теперь же после соглашения между правительством Сирии и курдами у российских военных появилась возможность оказать помощь местному населению. Однако, ситуация в регионе по-прежнему остается нестабильной, поэтому российский гуманитарный конвой сопровождают бронеавтомобили военной полиции, а с воздуха прикрывают знаменитые боевые вертолеты Ми-35, которые уже не раз показали себя с лучшей стороны в Сирии.
Наши бойцы произвели настоящий фурор среди маленьких жителей Ракки, детвора льнула к армейцам и с удовольствием фотографировалась с ними.
В населенном пункте Эль-Хиша, что недалеко от Ракки, российские военнослужащие раздали несколько тысяч продовольственных наборов весом более 10 тонн. Сами жители бывшего оплота ИГИЛ были рады появлению российских военных и с большой благодарностью приняли помощь.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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