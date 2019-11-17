Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 ноября 2019

На встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом 13 ноября президент США Дональд Трамп озвучил основные положения американской политики в Сирии: «Мы удерживаем нефть. У нас есть нефть. Нефть в безопасности. Мы оставили войска (в Сирии) только ради нефти».

Напомним, что 10 сентября 2014 года президент США Барак Обама объявил о создании международной коалиции против террористической организации ИГИЛ* и обозначил четыре основных направления деятельности США: систематическое нанесение авиаударов по позициям боевиков, наращивание поддержки сил, ведущих борьбу с террористами (курдскими вооруженными формированиями), использование всех антитеррористических мер для предотвращения возможных терактов, оказание гуманитарной помощи гражданским лицам, пострадавшим от действий террористов.

С провалом операции и выводом американских войск из страны скрывать истинные цели Коалиции стало бессмысленно. Остро встал вопрос обеспечения безопасности поставленной на широкую ногу деятельности компаний «Эксон Мобил» (США), «Роал Датч/Шелл» (Великобритания, Нидерланды) и «Тоталь» (Франция) по добыче и контрабандному вывозу нефти из Сирии.

Поэтому 25 октября 2019 г. Дональд Трамп официально определил в качестве приоритетной задачи для Пентагона в Сирийской Арабской Республике сохранение контроля над крупными нефтегазовыми месторождениями, а американские войска были фактически перемещены и сосредоточены вблизи месторождений углеводородов. В этом наглядно можно убедиться, наложив карту нефтяных полей Заевфратья со схемой дислокации военных баз США в Сирии (см. ниже).

Отныне американцы предоставили себе «карт-бланш» на «присвоение ресурсов суверенного государства», определенное женевскими конвенциями как «мародерство» и сравнимое, по словам президента Сирии Башара Асада, с политикой нацистской Германии, которая за подобные действия на Нюрнбергском трибунале была признана виновной по статье «военное преступление» (тогда речь шла об эксплуатации углеводородных месторождений стран Восточной Европы).

Профессор юридической школы Колумбийского университета С. Кливленд отмечает, что де-юре американцы не могут присвоить себе сирийскую нефть даже в качестве «трофея», поскольку США не находятся в состоянии войны с САР.

Кроме того, для осуществления коммерческой деятельности на территории Сирии нефтяным корпорациям необходимо будет подписать контракты с правительством страны. Любые подобные соглашения с непризнанной «курдской автономией» — неправомерны.

Официально США не покушаются на захват чужих ресурсов, а обеспечивают доступ к ним самих сирийцев. На практике же контроль над нефтью всегда можно использовать для давления на Дамаск, блокируя ему поступление средств от продажи углеводородов, так необходимых для восстановления страны.

При этом ресурсы крупных нефтегазовых месторождений Сирии будут использованы для покрытия расходов Вашингтона на проведение военных операций за рубежом, финансирование лояльности курдских вооруженных формирований и подкуп арабских шейхов подконтрольных территорий Заевфратья.

Читайте также: «Мы откроем врата ада!» — страшный ракетный удар по столице Сирии и его последствия (+ВИДЕО, ФОТО)

* запрещенная в РФ террористическая организация.