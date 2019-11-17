Русская северная орнаменталистика в музее Сословий России
Московский Музей сословий Ильи Глазунова.
Ни в историческом музее на Красной площади, ни в археологическом музее под мостом Неглинки – никаких упоминаний о северо-русском происхождении арийских символов ни слова. Чудесное возведение здания Музея сословий в Москве, в экспозицию которого положена частная коллекция Ильи Сергеевича Глазунова* – это истиинное богатство, перед которым меркнут винзаводы и современное искусство на Крымском валу.
Он не собрал какую-то там коллекцию русских древностей: он спас русское народное искусство, истоки которого проглядывают через тысячелетия прошлой эры.
После открытий ДНК-генеалогии Анатолия Клёсова о миграции части наших предков в Индию – экспозиция приобретает поистине уникальный образ.
Эти "вышиванки" словно сказки Арины Родионовны спасают русскую историю от разграбления и уничтожения. Глазунов, подобно Пушкину, оформил все это – от здания до каждой ступеньки вверх, туда, на третий этаж вглубь русской дохристианской истории, которую у нас попытались украсть.
Эту историю сначала пытались не заметить три немца-академика, потом большевистские, а за ними советские историки. Ну а теперь и их потомки – разного рода русофобы: от либералов до продавшихся грантоедов.
От коловрата и оберегов до двуглавого орла! Так народ, вопреки продажным историкам, пытается склеить свою многотысячелетнюю историю.
Смотрите сами.
От коловрата до двуглавого орла. Так народ, вопреки продажным историкам, пытался склеить свою многотысячелетнюю историю.
Россия – родина слонов.
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А как вам эта параллель?
Пиршество..
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