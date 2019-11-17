Русская северная орнаменталистика в музее Сословий России

Московский Музей сословий Ильи Глазунова.

Ни в историческом музее на Красной площади, ни в археологическом музее под мостом Неглинки – никаких упоминаний о северо-русском происхождении арийских символов ни слова. Чудесное возведение здания Музея сословий в Москве, в экспозицию которого положена частная коллекция Ильи Сергеевича Глазунова* – это истиинное богатство, перед которым меркнут винзаводы и современное искусство на Крымском валу.

Он не собрал какую-то там коллекцию русских древностей: он спас русское народное искусство, истоки которого проглядывают через тысячелетия прошлой эры.



После открытий ДНК-генеалогии Анатолия Клёсова о миграции части наших предков в Индию – экспозиция приобретает поистине уникальный образ.

Эти "вышиванки" словно сказки Арины Родионовны спасают русскую историю от разграбления и уничтожения. Глазунов, подобно Пушкину, оформил все это – от здания до каждой ступеньки вверх, туда, на третий этаж вглубь русской дохристианской истории, которую у нас попытались украсть.