Пресс-конференция

Противостояние в Шиесе – угроза национальной безопасности России



Пресс-релиз



Мусорная реформа в РФ вместо грамотной современной утилизации мусора выродилась в массовое сооружение архаичных открытых полигонов, которые предлагает коррумпированный мусорный бизнес. Строительство самого большого в Европе полигона близ станции Шиес вызвало протесты жителей Архангельской области, поскольку складирование несортированного мусора, в том числе высоких классов опасности, в болотах, из которых вытекает несколько рек, отравит почвы и воды региона, нанесёт вред здоровью жителей. Жители много месяцев обращались во властные структуры всех уровней, собирали подписи, экспертизы. Протестанты действовали в правовом поле, однако не были услышаны. Их вынудили перейти к крайним мерам – они перекрыли дорогу, ведущую на полигон, соорудили палаточный лагерь. На людей, отстаивающих своё конституционное право на безопасную окружающую среду, были брошены ЧОПы, полиция, Росгвардия – государственные структуры исполняли коммерческий заказ мусорного бизнеса. Протестантов избивают, нанося тяжёлые травмы, бросают в тюрьмы,

Представители патриотических организация России выразили свой протест против незаконного подавления инициатив гражданского общества, против повреждения экосистемы России.



В пресс-конференции принимали участие:



Ивашов Леонид Григорьевич, доктор исторических наук, Президент Академии Геополитических проблем

Филин Владимир Иванович, кандидат социологических наук, координатор Постоянно Действующего Совещания Национально-Патриотических Сил России

Мельниченко Василий Александрович, председатель Федерального Сельсовета

Фионова Людмила Кузьминична, доктор физико-математических наук, со-председатель Комитета Ста (независимые эксперты).



Пресс-конференция состоялась 15 ноября 2019

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BzSNuP3i9zo