Потихоньку, без резких движений Россия отвоёвывает свой суверенитет

И вот ещё одно отрадное

сообщение

: Госдума не ослабляет своих усилий по очищению России от НКО Запада и их приспешников из жителей России.

„Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в поле зрения иностранных НКО попали наши субъекты Федерации. Таковых мы насчитали 17 на сегодня. Почти в каждом округе имело место вмешательство иностранных государств. Эту активность проявляют 12 государств, из Европы, США, разумеется.



Мы насчитали более 50 юридических лиц иностранных, либо российских, но работающих за деньги заграницы, которые так или иначе влияют на внутреннюю политику субъектов”, – сказал Пискарев, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ.

Однако это не так. По крайней мере президент и его команда прекрасно понимают, какой вред стране и мировоззрению людей наносят указанные „общественные” организации. Просто ещё 5-8 лет назад условия для избавления от этих НКО ещё не созрели. Избавиться-то можно было, да только ответная реакция была бы мощнее, нежели преимущества от избавления.Необходимо было, во-первых, создать такое качество общественной среды, чтобы изгнание одиозных западных НКО было воспринято обществом как нормальная, нужная и своевременная мера. Во-вторых, для конкретных действий внутри страны необходимо было, чтобы Россия хоть немного обрела свой суверенитет, а Запад при этом – ослаб. В том числе и для этого Россия оказала помощь Сирии, уверенно заняв одно из лидирующих мест на международной арене.И вот так, шаг за шагом, не раскачивая ситуацию, чтобы не получить „ эффект обезьяньей лапы ”, наша страна каждый год избавляется от наиболее опасных НКО, всё ещё гадящих на территории России.А начинались усилия по восстановлению суверенитета России примерно так, как описано ниже

ФСБ: „чудо-таблетки" для космоса и помощь в создании нового оружия

Военная контрразведка СССР обвела вокруг пальца американские спецслужбы, которые пытались узнать секрет не существовавших на самом деле "волшебных" советских таблеток, якобы помогавших космонавтам долгое время находиться на орбите, рассказал ветеран ФСБ, экс-руководитель отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, первый глава Звездного городка, полковник в отставке Николай Рыбкин.

"У нас в свое время пошли длительные полеты, а у американцев не получалось. И американцы почему-то сочли, что у русских есть какие-то волшебные таблетки, которые способствуют сохранению работоспособности космонавтов в длительном полете", – сказал Рыбкин в среду в МИА "Россия сегодня" на презентации книги "Военные контрразведчики" из серии ЖЗЛ.

В США захотели узнать подробности об этом препарате.

"Мы им в этом подыграли и получили дополнительную информацию о тех, кто работает в этом ключе", – сказал Рыбкин.

Ветеран рассказал, что приходилось делать для достоверности.

"Советский космонавт садится обедать, достает таблетку – но содовую, выпивает сам, дает нашему бортинженеру, а иностранцу говорит:

"У тебя короткий полет, тебе не надо", – вспоминает Рыбкин.



Через некоторое спецслужбы США поставили задачу выяснить состав этих таблеток и место их производства, рассказал ветеран.

"Чтобы подальше увести их от Москвы, мы назвали другой город. И пошла работа, оперативная игра. Но мы не выходили за рамки дозволенного, не провоцировали никаким образом", – сказал Рыбкин.

По его словам, американцы верили в существование чудо-таблеток.

"А мы эту их веру не разрушали. Хотя сами думали – а вдруг они со своими технологиями действительно придумают таблетку, которая будет помогать?" – добавил ветеран.

"В результате американцы создали мощную лабораторию, вкачали туда денег, делали-делали варианты таблеток. Но ничего у них не получилось", – резюмировал Рыбкин.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 13 ноября. Контрразведчики в начале нулевых годов XXI века умело отвлекали внимание зарубежных спецслужб от того, как в России велась работа над созданием уникальных образцов вооружений, заявил генерал-полковник ФСБ Александр Безверхний.

По его словам, в итоге у иностранных "коллег" "на каком-то этапе создалось впечатление, что они все знают и всем владеют". Это длилось до исторического выступления Владимира Путина, когда он объявил, что Россия обладает новым типом вооружений.

"Слушая это и в душе восхищаясь тем, что произошло, я понимал, что наш противник ошарашен, что он об этом не знал. И в этом была и заслуга военной контрразведки", — признался Безверхний в МИА "Россия сегодня" на презентации книги "Военные контрразведчики" из серии ЖЗЛ.

Генерал отметил, что военная контрразведка в начале нулевых годов была одним из основных инструментов, благодаря которому удалось возродить российскую армию и нарастить ее мощь.

В частности, удалось не допустить возникновения зарубежных агентов в армии. По его словам, западные спецслужбы пытались завербовать военнослужащих в 2000-2015 годах.

"Но это им не удалось… Мы проводили активные мероприятия — говоря простым языком, делали "подставы", "запаривали дезу", отвлекали их внимание на созданные нами оперативные ситуации", — рассказал он.

О новейших видах российского стратегического вооружения президент Владимир Путин объявил 1 марта прошлого года в послании к Федеральному собранию. Речь идет о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".



***

.