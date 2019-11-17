Открытым текстом 15.11.2019

Англосаксы снова взяли чужое

Это всё-таки проклятье. Когда у страны есть нефть, газ, цинк, золото, да ещё и треть мировых запасов лития — основы современных аккумуляторов. Особенно если этой стране, долгое время колонизированной транснациональными корпорациями, вздумалось жить самостоятельно. А её президент посмел назвать Соединённые Государства Америки врагом, а все ресурсы страны — достоянием её народа. За такое — высшая мера наказания: внедрение демократии!

Очередной цветной бунт — в Боливии. Президент улетел — на сей раз в Мексику. Его дом громит в поисках золотых батонов толпа революционеров гидности. Родственников, чиновников и просто сторонников сбежавшего вождя линчуют прямо на улицах. Властвуют не скрывающие фашистских взглядов ультраправые — конечно, при поддержке особо демократических структур. Всё по методичке!

Трамп в понедельник поприветствовал отставку Моралеса. Цитата: “Эти события — важный сигнал нелегитимным режимам в Венесуэле и Никарагуа, что демократия и воля народа всегда победят. Сейчас мы на шаг ближе к абсолютно демократическому, процветающему и свободному Западному полушарию”.

Открытым текстом объясняю, почему СГА не стесняясь признают своё участие в перевороте и как им удалось снести Моралеса, четырежды победившего на выборах! Ведь он пообещал поднять благосостояние рядовых граждан — и смог. Перенаправил в пользу страны — и прежде всего рядовых её граждан — львиную долю доходов, раньше уходивших за рубеж. И развил многие отрасли, ориентированные на внутренний рынок, — снизил зависимость от внешних потрясений. Словом, всё вопреки либероидным шаблонам. Потому и хозяйство росло как на дрожжах: до пяти процентов в год.

Но! На фоне успехов Моралес решил подружиться и с Вашингтоном. И когда ОАГ — Организация американских государств, полностью подконтрольная СГА, — пообещала не поддерживать беспорядки, но попросила уже выигравшего президента пересчитать голоса, Моралес согласился. Чем и предрешил участь своей власти и своей страны. Для последних оставшихся в Латинской Америке левацких правительств — наука. Дьявол воспринимает любую уступку, любую сделку как слабость. А слабых добивают. Одним смертельным ударом.

Штука баксов за ложный вызов рэкетиров

Шестнадцатый президент Соединённых Государств Америки Абрахам Томасович Линкольн — известный мастер политического афоризма — сказал: можно недолго обманывать всех, можно вечно обманывать немногих, но невозможно вечно обманывать всех. Нынешние хозяева Украины, даже если не слыхали слова великого борца с рабством, то по меньшей мере на интуитивном уровне понимают.

Вице-премьер Дмитрий Иванович Кулеба заявил, что с момента введения Европейским союзом санкций против Российской Федерации власти Украины готовы к возможной отмене этих санкций. Он также сообщил, что киевские дипломаты должны получить с ЕС максимальную компенсацию.

Открытым текстом напоминаю: президент Владимир Александрович Зеленский добивается встречи на высшем уровне в нормандском формате прежде всего потому, что надеется изменить Минские соглашения. Ведь их исполнение несовместимо с сохранением нацистского характера власти нынешних остатков Украины. И Киев прекрасно понимает, что, несмотря на массированную пропаганду о “злых москалях”, всё больше людей осознают, кто виноват в гражданской войне, кому невыгодно её прекратить.

Как только всем станет очевидно, что именно Киев нарушает обещания — вряд ли можно будет сохранять санкционный режим против РФ. Ведь он приносит ЕС куда больше убытков, чем нам. К тому же всё чаще вспоминают, что санкции продавили из Вашингтона, где не скрывают: ЕС — стратегический конкурент СГА.

Открытым текстом предполагаю: Киев, впервые признавший, что скоро санкции против РФ могут отменить, не просто в своей старинной манере пытается выклянчить хоть что-то! Скорее он пытается запугать ЕС возможностью потерять на отмене санкций немногим меньше, чем на их сохранении. А уже за это получить подкормку из СГА.

Действовать в убыток хоть русскому большинству граждан Украины, хоть соседям с западного конца Старого Света — лишь бы СГА подольше сохраняли возможность жиреть за чужой счёт — вот политический вид спорта, где укрополитикам нет равных.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-15-11-2019/