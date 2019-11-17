От слесаря до министра. Кому, за что и как платят

Любой оценивает свою оплату по двум главным критериям: цены на необходимые товары/услуги и оплата другому человеку (не обязательно с аналогичной профессией/должностью). Например, хороший слесарь 5 разряда в среднерусском городе получает на руки 25 тысяч, его жена в детсаду — 15, у них двое детей — 5 и 10 лет. Пусть есть свой сад/огород и помогающие дедушки-бабушки. И всё равно эта семья живёт на грани сами знаем чего. И директор завода, где работает слесарь, получает 500 тыс. (что довольно скромно по нашим временам), о которых слесарь не знает, но видит разницу уровня жизни в десятки раз.

Сомневающимся в этом положении скажу, что аналогично дело обстоит и с надёжностью любого процесса или изделия. 100%-ной надёжности нигде нет, но стремиться к ней надо, причём не зарываться. Можно сделать надёжный на 99,9999% велосипед, но стоить он будет как современный танк.

Справедливой (идеальной) системы оценки и оплаты труда не было, нет и никогда не будет. Но! Но с умом стремиться к этому надо, ведь это одна из главных мотиваций к эффективным труду/службе.



И как этот слесарь будет относиться к работе? Правильно – работаем от сих и до сих, а дальше хоть трава не расти!

И печально-злой анекдот: за деньги, что платят обычному работнику не в столицах, он имеет право работать спустя рукава.



Немного арифметики

Есть понятие среднеарифметической оплаты, которая, по сведениям статистиков, составляет около 43 тыс. Как получается эта средняя, всем понятно. А ещё есть медианная зарплата, которая говорит, что половина людей получает больше данной суммы, но другая-то половина меньше! И про эту медианную говорят редко и тихо, а всё потому, что она около 28 тыс.



Половина в стране получает менее 28 000 рублей в месяц! Но и здесь «зарыты» значительно более высокие зарплаты столиц, за МКАД цифры медианной оплаты ниже.

За 10 лет с 2008 года рост ВВП: США – 30%, Польша – 70%, Китай – 100%, Россия – сплошь слёзы.

За это время реальная зарплата выросла: в США на 30%, в Польше вдвое, в Китае вчетверо, а по России нечем похвастаться, вот только долларовых миллиардеров всё больше и больше…

А кто помнит промелькнувшее в 2016 году задание с самого верха министру экономики Орешкину по росту экономики не менее 4% в год?

И печально-злой анекдот: более чем скромный рост экономики России изо всех сил поддерживается только сменой глав Росстата.

Повторение — мать учения

В ранних заметках я упоминал об эффективности видеть в любом работнике в первую очередь товарища по производству, но ни в коей мере не обезличенного наёмного работника. Было такое, что бригадиры в сменах иногда зарабатывали больше меня, начальника цеха.



А я зарабатывал больше других начальников цехов за счёт выполнения заданий по выпуску, качеству, себестоимости, освоению новых видов. И сделали это рабочие, которым сняли глупые ограничения по оплате, стали уважать их, советоваться с ними, но и спрашивать стали больше.



Дошло до того, что цех просил то, что считалось невозможным: разрешить освоить выпуск дорогих покупных полуфабрикатов без снижения основных заданий.



В результате был даже поход начальников других цехов к директору на тему срезать оплату в нашем цехе, чтобы рабочие других цехов не завидовали и не тыкали в глаза.



Удивительно, но директор послал ходоков и сказал, что не хочет снова разбираться, почему один цех не обеспечивает три других, почему там объявлена забастовка, и его устраивают технико-экономические показатели цеха. Работал в трёх коллективах, где по-умному привязали оплату к результатам и везде получили больше, чем рассчитывали, при этом зарплаты рабочих выросли.

Считаю, что ступенчатый рост тарифов/окладов (и зарплат) в пределах 10—15% в разрядно-окладной сетке во времена СССР был экономически и политически оправдан.



При таком росте не проявлялась зависть, если не сказать хуже, к вышестоящему. Так вот, при росте ступеньки в 15% и минимальном тарифе в 15.000 руб./мес. тариф высококвалифицированного рабочего при нормальных условиях труда получится 30.000 руб./мес., оклад начальника цеха 46.000 руб./мес., оклад директора 70.000 руб./мес., оклад министра 106.000 руб./мес.



Это только тариф/оклад. Далее зарабатывай производительностью, качеством, районным коэффициентом. Но в сумме не более двух тарифов/окладов, иначе получается идиотизм. И никакого противоречия с капиталистической формой производства. Есть деньги – вкладывай куда хочешь и на акциях имей хоть триллион.



По предлагаемой схеме медианная оплата уж точно вырастет не менее чем до 35.000 руб, а средняя может и упасть, но понимаете, за чей счёт упадёт? И при отсутствии роста средней оплаты цены обязательно упадут и выиграют от этого те, кто производит, и страна. И прорыв будет настоящий, а не типа прорыва трубы водоснабжения.

Бывший коллега рассказал факты про Финляндию. У них действительно есть, как бы помягче сказать, заскоки с мигрантами и ювенальной юстицией, но также неприлично быть вызывающе богатым, кичиться богатством, богатеть за счёт других. Поинтересуйтесь, где в экономике Россия и где Финляндия.

И о культуре

Министерство культуры. По моему мнению, наинужнейшая базисная организация, как и просвещение, образование, защита здоровья, защита людей, защита государства. Кругом молодёжный мат, а чем озабочен Минкульт с доходами министра от восьми миллионов и более рублей в год?



Может, выпуском высокохудожественных и крайне интересных для молодёжи фильмов о патриотизме и готовности защитить страну свою и народ свой? А может, о том, что для юноши и девушки твой народ и твои друзья — это и каждый твой соученик, что придёт тебе на помощь, когда тебе будет тяжело, и сосед/соседка по дому, и пожилая женщина в трамвае, которой уж нормальный парень всегда уступит место?

Конечно, проблемно убедить массу молодёжи в единстве с «мажорами», но хоть попытаться уменьшить количество только себялюбивых эгоистов надо. В моём городе пожилым место в транспорте уступают только молодые выходцы из Средней Азии.

Или, может, Минкульт выпускает рекламные ролики о том, что ходить по газонам, если рядом удобная асфальтовая дорожка, — это неуважение к стране, а считать, что балконы предназначены для утреннего хлопанья постельного белья, равносильно самопризнанию в умственной отсталости?

Одно время было модно среди девушек ходить зимой в коротеньких курточках с голой поясницей. Может, тогда Минкульт и модельер Зайцев озаботились опасностью для женского здоровья и отсутствием культуры в этой моде? Знакомый врач, женщина, сокрушалась, что никого не интересует, что такой модой из девушек инвалидов делают. Может, Минкульт хотя бы…

Закатывайте губы. Ничем подобным Минкульт не занимался и не занимается. Не до этого ему. У них там своя «тусовка» по поддержке креативных талантов. Слово-то какое…

Ну так что, если мы Мединскому за промахи для начала заплатим в пять раз меньше, он министром в Финляндию свинтит?

А ты кто такой?

Для сведения любителей задавать автору вопросы а-ля Паниковский «А ты кто такой? А ты что сделал?» сообщаю следующее.

Первое: это рубрика «Мнения». Второе: делаю я замечания, причём стараюсь сделать в форме совета с интересными примерами, но это как глас вопиющего в пустыне. Есть у меня опыт общения с людьми, в т. ч. и с молодёжью, потому обычно вежливо выслушивают, но сомневаюсь в длительном эффекте. С проблемой бороться надо всем, а вот этого и нет.

За что им платят?

Профессор ВШЭ Гусейнов с гадостями о русском языке. Представительница ЕР о доступности макарошек. «Четверых бы пристрелил, остальные успокоятся»: в Карелии глава администрации Олонецкого района Прокопьев высказался о гражданах, которые жалуются на проблемы.



Это у нас в элите кто такие? Или они отрабатывают социальный заказ по постепенному приучению народа к дальнейшему развалу и возвращению рескрипта Екатерины о запрете жаловаться на господ? Может, мы многовато навыбирали в руководители совсем не специалистов и фальшивых патриотов? Какие законодатели из артистов и прочих спортсменов, например из Валуева, которому лучшие боксёры мира лупили по голове?



Но, в любом случае, за что им платит государство? Если это плохая работа, то и платить надо плохо. Ну а если это хуже, и они работают на главного «партнёра», то и совсем деньги с них драть надо.

И вместо заключительного анекдота, вишенкой на торте — неожиданный количественный анализ богатства от инженера-производственника.

Министр Мединский в месяц имел 700.000 руб, указанный в начале заметки слесарь — 25.000. Вроде Мединский богаче слесаря в 28 раз. Таки нет вам! Богатство — это то, что остаётся.



У слесаря остаётся в лучшем случае пара тысяч. А Мединский без проблем полмиллиона оставит, значит, он богаче слесаря в 250 раз!

Но для меня слесарь более ценен. А ведь Мединский даже в какой-то степени патриот и совсем не худший человек в кабинете министров…

Александр



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