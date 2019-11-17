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Очередной неполживец на средства госбюджета

08:24. 17 ноября 2019 96 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

- Россия не может не воровать, не захватывать, не насиловать, не гноить и не мракобесничать. Увы, это обреченная страна. Изменив своим принципам управления, она развалится. Последний тракторист раздавит последнего гуся – и все наконец закончится.

- Нынешняя власть не стесняется мочиться на народ, но делает это с такой непринужденности таксы, которая безразлично, проходя мимо, задирает лапу, без пафосного боя барабанного, без факелов.

(c) Александр Невзоров, советник генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста с 2006 года.

Вторую фразу увидел сегодня, потом нашел первую, впрочем в помоях Невзорова практически всё галимая русофобия. Удивило только, что это существо столько лет советник Эрнста. Ну хоть детям не преподает, как Гасан Гусейнов. В 2018 году Первый канал получил 4,6 млрд рублей государственных субсидий, в 2019 – 3,8 млрд рублей. Хороший советник на бюджетные деньги.

Сергей Колясников

Источник: http://voicesevas.ru/news/48371-ocherednoy-nepolzhivec-na-sredstva-gosbyudzheta.html

Метки: новости / россия

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