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Обычный выходной в России

21:10. 17 ноября 2019 49 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Улыбнул ролик на сербском канале под названием "Обычный выходной в России".
Видимо с каких-то показательных стрельб из РСЗО.



Касательно РСЗО, то:

1. В армию РФ полностью отгружены все заказанные комплексы "Торнадо-Г". Также заявлено, что все намеченные работы по модернизации "Градов" до уровня "Торнадо-Г" выполнены в срок.
2. На Украине на вооружение принята РСЗО "Верба", представляющая из себя несколько видоизмененный "Град", причем как отмечают специалисты, не в лучшую сторону.
3. Также на Украине переданы в войска 100 ракет для РСЗО "Ольха".(еще одна вариация на тему РСЗО на базе "Смерча") – в пакете 12 ракет с заявленной дальностью от 70 до 120 км.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5432534.html

Метки: артиллерия, Видео, Россия, рсзо, Украина

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