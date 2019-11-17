Улыбнул ролик на сербском канале под названием "Обычный выходной в России".Видимо с каких-то показательных стрельб из РСЗО.Касательно РСЗО, то:1. В армию РФ полностью отгружены все заказанные комплексы "Торнадо-Г". Также заявлено, что все намеченные работы по модернизации "Градов" до уровня "Торнадо-Г" выполнены в срок.2. На Украине на вооружение принята РСЗО "Верба", представляющая из себя несколько видоизмененный "Град", причем как отмечают специалисты, не в лучшую сторону.3. Также на Украине переданы в войска 100 ракет для РСЗО "Ольха".(еще одна вариация на тему РСЗО на базе "Смерча") – в пакете 12 ракет с заявленной дальностью от 70 до 120 км.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5432534.html