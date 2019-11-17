Обряд и песни СВАДЬБЫ. Встреча 3. Лада Корнеева. Часть 2
Обряды свадьбы на Руси
Автор-сказительница – Лада Корнеева
Часть 1 – https://youtu.be/SCJtKUL5y4E
Обряды ОБЪЕДИНЕНИЯ молодых.
- Древние, дохристианские способы венчания.
- Церковное ВЕНЧАНИЕ в народном обряде.
- Осыпание. Символика хмеля.
БЛАГОСЛОВЕНИЕ родителями, передача руки.
ВЕЛИЧАНИЕ как средство этнопсихологии.
- Образы величальных песен.
- Свадебный припев «Ладо».
УВОЗЯТ невесту.
- Встреча домом жениха.
- Причащение молодой к духу Рода.
БРАЧНАЯ НОЧЬ (и утро).
-Эротическая тема в свадебных песнях.
ИСПЫТАНИЯ молодицы.
-Конец свадьбы. «Разгонные» блюда.
- Календарные обряды с молодоженами.
1-я и 2-я встречи доступны в записи:
https://youtu.be/VOX1zhbn5Hw
https://youtu.be/9PqqlUMNkXc
https://youtu.be/x9OjkU0EPu4
https://youtu.be/nJO57YRQIP0
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