Главная » Видео, Славянские традиции

Обряд и песни СВАДЬБЫ. Встреча 3. Лада Корнеева. Часть 2

11:09. 17 ноября 2019 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Обряды свадьбы на Руси

Автор-сказительница – Лада Корнеева
Часть 1 – https://youtu.be/SCJtKUL5y4E

Обряды ОБЪЕДИНЕНИЯ молодых.
- Древние, дохристианские способы венчания.
- Церковное ВЕНЧАНИЕ в народном обряде.
- Осыпание. Символика хмеля.
БЛАГОСЛОВЕНИЕ родителями, передача руки.
ВЕЛИЧАНИЕ как средство этнопсихологии.
- Образы величальных песен.
- Свадебный припев «Ладо».
УВОЗЯТ невесту.
- Встреча домом жениха.
- Причащение молодой к духу Рода.
БРАЧНАЯ НОЧЬ (и утро).
-Эротическая тема в свадебных песнях.
ИСПЫТАНИЯ молодицы.
-Конец свадьбы. «Разгонные» блюда.
- Календарные обряды с молодоженами.

1-я и 2-я встречи доступны в записи:

https://youtu.be/VOX1zhbn5Hw
https://youtu.be/9PqqlUMNkXc
https://youtu.be/x9OjkU0EPu4
https://youtu.be/nJO57YRQIP0

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше! 

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=41YWbMO4y_Y

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Обряд и песни свадьбы. Встреча 2. Лада Корнеева. Часть 1
... исполнением песен.1-я встреча прошла 3 октября: https...владельцев канала.#народное #славянское #радио #обряд #расплетание #баня #свадебный #каравай... #славянская #свадьба #лада #песни #косы #знаки #инициации #родов #образы #традиции #корнеева #алексей #орлов...
Обряд и песни свадьбы. Встреча 2. Лада Корнеева. Часть 2
Свадебный обряд на Руси.Автор-сказительница - Лада КорнееваЧасть 1 - https://youtu.be/... поезда.Образы мужского в свадебных песнях.Противостояние двух РОДОВ.ВЫВОДЯТ невесту... живым исполнением песен.1-я встреча прошла 3 октября: https://youtu...
Свадьба в обрядовом круге. ОБРЯД И ПЕСНИ СВАДЬБЫ. Лада Корнеева. Выпуск 1. Часть 1
... и ведунью @id14370914 (Ладу Корнееву) рассказать про ОБРЯД И ПЕСНИ СВАДЬБЫТема обширная, не хочется... примерами в живом исполнении!).ВСТРЕЧА 1:Введение: Свадьба в обрядовом кругеСВАТОВСТВОО выборе...
Свадьба в обрядовом круге. ОБРЯД И ПЕСНИ СВАДЬБЫ. Лада Корнеева. Выпуск 1. Часть 2
... и ведунью @id14370914 (Ладу Корнееву) рассказать про ОБРЯД И ПЕСНИ СВАДЬБЫТема обширная, не хочется... примерами в живом исполнении!).ВСТРЕЧА 1:Введение: Свадьба в обрядовом кругеСВАТОВСТВОО выборе...
Мироведение
...солнцестояния, Перуновы дни, обряд встречи Солнца, песни-огневицы, поклонение домашнему... молитва, славление Богов, свадьба, тризна). Влияние стихии ... Числобог, Род, Роженицы, Лада, Лель, Полель, Доля ...загадочные малыши…» Е.Н. Корнеева. Ярославль, 1999 «200...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)