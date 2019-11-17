Обряд и песни СВАДЬБЫ. Встреча 3. Лада Корнеева. Часть 1
Обряды свадьбы на Руси
Автор-сказительница – Лада Корнеева
Часть 2 – https://youtu.be/41YWbMO4y_Y
Обряды ОБЪЕДИНЕНИЯ молодых.
- Древние, дохристианские способы венчания.
- Церковное ВЕНЧАНИЕ в народном обряде.
- Осыпание. Символика хмеля.
БЛАГОСЛОВЕНИЕ родителями, передача руки.
ВЕЛИЧАНИЕ как средство этнопсихологии.
- Образы величальных песен.
- Свадебный припев «Ладо».
УВОЗЯТ невесту.
- Встреча домом жениха.
- Причащение молодой к духу Рода.
БРАЧНАЯ НОЧЬ (и утро).
-Эротическая тема в свадебных песнях.
ИСПЫТАНИЯ молодицы.
-Конец свадьбы. «Разгонные» блюда.
- Календарные обряды с молодоженами.
1-я и 2-я встречи доступны в записи:
https://youtu.be/VOX1zhbn5Hw
https://youtu.be/9PqqlUMNkXc
https://youtu.be/x9OjkU0EPu4
https://youtu.be/nJO57YRQIP0
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Обряд венчания у наших Предков
Славянский обряд венчания. Суть и значение
Этот обряд призван соединить два любящие сердца, благословить их к сотворению жизни и наделить их соответствующей силой и энергией рождения. Начиная рассмотрение Обряда Венчание, мы должны напомнить, что Покон – это неизменный ход, сущность Жизни, Бытия.Обычай же – это конкретно временное, краевое и племенное проявление Покона в соответствии с периодом Суток Сварожьих (Утро, Полудень, Сумерки, Ночь). Так вот, по Покону Рода Всевышнего обряд венчания может осуществляться между совершеннолетними мужчиной и женщиной, не имеющими кровных родственников до седьмого колена и принадлежащими к родам с белым цветом кожи. Любой отход от Покона есть искажением нашей культуры и обычаев, нравственных устоев славян.
Обычаев семейных союзов на Руси было несколько. Нашим предкам были известны семейные союзы путем умыкания невесты, покупки невесты, заключения соглашения и небесный семейный союз. Все они были присущи тому или иному времени Суток Сварожьих. Небесные союзы свойственны времени Утра Сварожьего, заключение соглашения – Полудню Сварожьему, покупка – Сумеркам Сварожьим, умыкание – Ночи Сварожьей.
Мы с вами живем в век Рассвета Сварожьего, времени перехода к Утру Сварожьему, возвращению к Светлым Обычаям. Так что для нас важно возродить Небесный союз и обряд венчания соответствующий ему. Небесные союзы создавались по той причине, что так происходит во Сварге Синей, так живут Боги Светлые. Вот как поется об этом в наших родовых песнях:
Зійшла зоря, зійшла зоря, місяць опізнився
Вийшла дівка на вулицю, козак опізнився.
В этой песне заря есть образом девицы, а месяц – молодца, что говорит о космогоничности идеи семейных союзов у славян.
Семейный союз людей – это живой единый Бог в Яви, это единство двух частичек одной души. Символами небесных союзов у Русинов (Славян) есть Луна и Заря, Луна и Солнце, Гром и Облако (облачко).
Но, нужно понимать, что венчание – это лишь часть целого ряда свадебных обрядов Русинов. В целом они состоят из трех частей: предсвадебных, свадебных и послесвадебных (об этом мы писали в предыдущих номерах). Не касаясь полного обрядового Кола, мы укажем на то, что на его проведение имеет право только та девушка, которая сохранила свою девственность до свадьбы. Только девица имеет право на проведение всех свадебных обрядов.
Интересно, что староруськое слово «шлюб», которым обозначают семейные союзы, означает «злюб», то есть создание семьи с любовью, по любви.
У Славян не вынуждают молодых к женитьбе, этот обычай издавна выделяет нас даже среди близких арийских народов. С наступлением Ночи Сварога у нас появилась такая форма союза по Кривде, как умыкание невесты. Поскольку церковь препятствовала осуществлению союзов без её вмешательства, а роды теряли влияние на молодежь, местные попы начали венчать тайно. Но, несмотря на это, включительно до XIX в. на Руси церковный брак не считался семейным союзом, пока его не признает община через проведение обряда свадьбы (свайбы).
Семьи создавались «по любви», посему тому способствовал Родовой Покон, предусматривавший так называемые «пробные союзы», когда молодожены проживали вместе без вступления в половые отношения, так сказать, «притирались». Когда молодожены выясняли, что подходят друг другу и смогут создать крепкую семью, волхвы давали им право на свадьбу. Таким образом, не было принуждения и сохранялась чистота девушки.
После свадьбы обязательно проводили «хороший» или «плохой» понедельник, когда вывешивали свадебную рубашку невесты с «калиной», «венком» или, как еще говорят, «честью девичьей». Затем сваха подпоясывала молодую красным поясом и надевала богатый платок. Когда рубаху не вывешивали, или же она была без «калины», судьба для девушки могла окончится достаточно трагично. В Обычае считалось, что если сваха препояшет нечестную молодую, то у неё могут умереть дети и скотина в хозяйстве, а, если это сделает жених, все беды всё равно перейдут на неё. Даже, если к преждевременному снятию «венка» имел отношение сам молодой, красным поясом невесту не подпоясывали.
Итак, добрачные половые отношения в Обычае не поощрялись, а нарушители этого права становились в обществе объектом общественного порицания и презрения.
Что же такое венчание? Это освящение семейного союза родом (всей общиной, народом). Само слово происходит от слова «венок», ведь именно венками украшают головы друг-друга молодожены. Очень долгое время ортодоксальная церковь пыталась взять на себя функцию венчания, но даже в XVIII веке Русины не признавали церковного венчания. А тем же отступникам, которые в нарушение Покона принимали церковное венчание, запрещалось совместное проживание до проведения родовой свадьбы. Лишь в 1744 г. Синод принудительно приказал молодоженам совместно проживать до свадьбы, если они приняли церковное венчание.
В момент венчания Родители благословляют семейный союз именем своего рода и наделяют силой непосредственных предков, а волхв благословляет и наделяет Силой Духа всего Рода Руського, всей скупы Богов Славянских. В древности венчания проходили в храмах Сварога и Лады, яко хранителей семейных союзов. В эпоху господства чужеверия жрецы освящали союзы в священных рощах возле зеленых ив. Так и сейчас мы проводим венчания в священных рощах и на святилищах Предков.
Лучшими днями для проведения венчания являются пятница, суббота или неделя (воскресенье). Самым лучшим днем свадьбы, безусловно, является неделя, когда «не дело», день Даждьбога. Для проведения обряда молодожены должны приготовить: два рушника, калач, две восковые свечи, две глиняные кружки (для разбивания), горшок меда, кисточку из трав. У молодоженов должны быть кольца, у боярина вильце (хвойное деревце, символизирующее перерождение молодоженов). На обряд венчания должны обязательно прийти все приглашенные на свадьбу дети в возрасте до 13 лет.
Перед началом обряда венчания волхв выстраивает свадебный почьт таким образом: впереди боярин с вильцем, что символизирует перерождение молодых и наибольший почет роду, символом которого также есть вильце; далее следует дружба (помощник боярина) с караваем на рушнике, что символизирует богатство рода; далее следуют князь и княгиня (жених и невеста); за ними божатые родители (нареченные родители) с образами Сварога и Лады; за оными родители князя и княгини, а далее все родственники и приглашенные.
Войдя на святое место (капище, святилище, в храм) князь и княгиня становятся там, где укажет волхв, по правую сторону от них дружба с караваем. За молодоженами становятся боярин и боярыня, с венками и рушниками в руках. За боярами, божатые родители с образами Сварога и Лады в руках.
Рушники на обряде символизируют семейный путь князя и княгини, на один рушник они становятся, а другим рушником им связывают/соединяют руки (пуповину). Глиняные кружки необходимы для первой семейной братчины, испития сурицы. Эти кружки разбиваются об алтарный камень, что символизирует смерть старой жизни и рождение новой. Осколки кружек должны собрать родственники и пустить в реку либо проточную воду, что будет означать окончательное прощание с незамужней жизнью, а ещё, чтобы река обтесала все острые углы осколков, и совместная жизнь была гладкой. В ходе обряда волхв помазывает княгине губы медом перед первым семейным поцелуем. Это действие несет значение благословения на счастливую, радостную, сладкую жизнь. При посевании молодоженов зерном происходит магическое благословение на продолжение рода, на его приумножение, дабы славян было, как зерна в поле, как звезд в небе. На завершение обряда князь и княгиня трижды перепрыгивают через обрядовый огонь, тем самым очищая себя и благословляя силой отца Сварога, через Огнебога проявленную.
Подытоживая рассмотрение обряда венчания скажем, что это один из трех главнейших возрастных обрядов, между рождением и смертью человека.
Когда венчаются звездные половинки, на энергетическом уровне происходит соединение потоков силы их чар, два человека становятся одним существом, одной сутью, великой душой.
Пусть наши святые обряды вновь зазвучат могучими славянскими песнями по всей земле нашей, ибо пока водят хороводы, пока горят родовые огнища, пока пишутся писанки, быть Вере нашей, быть народу Славянскому!
● ПОЧЕМУ НА СВАДЬБЕ НЕЛЬЗЯ КРИЧАТЬ «ГОРЬКО» ●
Как говорит писатель и учёный Владимир Шемшук, изучающий древние русские традиции, раньше ни в коем случае нельзя было на свадьбе кричать «горько», иначе вся совместная жизнь будет горькой, кричали только «сладко». Также нельзя было разбрасывать мелочь на пути новобрачных. Этот ритуал в древности означал, что они будут всю жизнь побираться, то есть бедствовать. Ни в коем случае нельзя было воровать невесту. Этот обряд означает, что невесту от вас можно будет увести.
Настоящие русские обряды и науки были уничтожены большевиками с определёнными целями, чтобы направить русских людей в противоположную сторону от исконно дарованной нашими предками культуры и обычаев. Носителей культуры уничтожали, поэтому и был такой террор несколько десятилетий на русской земле. А те, кто выжил, по незнанию вступали на ложный путь, проложенный лжеисториками, чтобы мы никогда не дошли до цели. Многие по своей наивности считают, что в современных традициях нет ничего плохого, так как никогда не соприкасались с настоящей русской культурой, которую следовало бы знать нам всем.