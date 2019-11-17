Обряд и песни СВАДЬБЫ. Встреча 3. Лада Корнеева. Часть 1

Обряды свадьбы на Руси



Автор-сказительница – Лада Корнеева

Часть 2 – https://youtu.be/41YWbMO4y_Y



Обряды ОБЪЕДИНЕНИЯ молодых.

- Древние, дохристианские способы венчания.

- Церковное ВЕНЧАНИЕ в народном обряде.

- Осыпание. Символика хмеля.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ родителями, передача руки.

ВЕЛИЧАНИЕ как средство этнопсихологии.

- Образы величальных песен.

- Свадебный припев «Ладо».

УВОЗЯТ невесту.

- Встреча домом жениха.

- Причащение молодой к духу Рода.

БРАЧНАЯ НОЧЬ (и утро).

-Эротическая тема в свадебных песнях.

ИСПЫТАНИЯ молодицы.

-Конец свадьбы. «Разгонные» блюда.

- Календарные обряды с молодоженами.



1-я и 2-я встречи доступны в записи:



https://youtu.be/VOX1zhbn5Hw

https://youtu.be/9PqqlUMNkXc

https://youtu.be/x9OjkU0EPu4

https://youtu.be/nJO57YRQIP0



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SCJtKUL5y4E