Новости Украины и Новороссии 17 ноября 2019

Климкин: разведение сил на Донбассе — успех Путина (ВИДЕО)

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что разведение сил на Донбассе — это успех российского лидера Владимира Путина. «К сожалению, у него много успехов», — заявил он в эфире украинского ТВ. Климкин пояснил, что успех Путина состоит в том, что на Донбассе осуществляется разведение сил, добавив, что этот успех «нужно ещё реализовать». Как сообщала «Русская Весна», 11 октября российский лидер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского на Донбассе из-за позиции националистических формирований. Напомним, Путин предупредил всех желающих войти в зону разведения сил и средств на Донбассе. Читайте также: В Раде назвали сроки принятия закона об особом статусе Донбасса На видео с 16:03

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Власти Украины отменили ограничение на рост тарифов на отопление

Правительство Украины отменило ограничение на рост тарифов на горячую воду и отопление. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики и окружающей среды. Кабинет министров Украины признал постановление №560 от 26 июня 2019 года, предусматривающее установление предельного тарифа на отопление и горячее водоснабжение, утратившим силу. В правительстве Украины данное решение мотивировали тем, что оно поможет избежать отключения ряда городов от газа из-за экономически необоснованных тарифных ставок и обеспечит устойчивое прохождение отопительного сезона, передает RT. Ранее жители Луганской Народной Республики остались без воды из-за аварии на Петровском магистральном водоводе, находящемся на подконтрольной Киеву территории. В результате подача воды была прекращена в девять населенных пунктов в ЛНР.

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Желающих получить российский паспорт пугают нечистой силой

Бешенство киевских властей по поводу массового получения украинцами паспортов России вышло на новый уровень. На этот раз в дело пошла наглядная агитация, в которой желающих стать гражданами России пугают нечистой силой. Почему появление подобного рода плакатов является в реальности очень хорошим признаком?

Вряд ли посёлок Новоайдар Луганской области Украины слишком часто попадает в ленты новостей. Но в пятницу о его существовании узнали многие пользователи соцсетей. А всё благодаря украинским пропагандистам: в социальных сетях появилась фотография билборда с чёртом и незамысловатым слоганом: «Подал заявление на паспорт РФ – продал душу».

Забавно выслушивать такие упрёки от тех, кто буквально двумя днями ранее открыл украинский рынок с/х земли для её продажи иностранному капиталу, запустив тем самым процесс огораживания. Однако давайте по порядку.

170 тысяч – на выход

Как известно, в 2019 году граждан Украины осчастливили сразу несколькими послаблениями миграционного законодательства РФ. Сначала процесс подачи документов на российское гражданство упростили для жителей ЛДНР. Потом – и для всех прочих жителей Незалежной: отныне они все считаются носителями русского языка, что даёт возможность подаваться по упрощённой и ускоренной процедуре. И если раньше получение гражданства занимало 3-5 лет, то теперь – 1-1,5 года. Но это если нет донецкой прописки, с ней ещё быстрее.

В Киеве сначала хохмили, затем грозили. Владимир Зеленский в середине августа отреагировал на инициативу российских властей раздачей паспортов россиянам, воюющим в батальонах Нацгвардии, или заявившим о политических преследованиях в РФ. Но ответ получился куцым. Согласно недавнему заявлению губернатора Ростовской области Василия Голубева, с конца апреля российский паспорт по упрощённой процедуре получили 170 тыс граждан Украины (напомним, ещё в августе речь шла только о 25 тысячах).

Видимо, именно эта цифра обеспокоила киевские власти. И даже не столько с практической (собственные граждане разбегаются как тараканы, скоро работать и налоги платить будет некому), сколько с имиджевой точки зрения. Ведь для Украины крайне важно поддерживать миф о войне с Россией. Что ж это за война такая, если сами же украинцы сбегают к «врагу» сотнями тысяч?

В общем, сложно отделаться от мысли, что антирекламу российскому гражданству на Украине запустили именно в связи с тем, с какими темпами дончане и луганчане «голосуют ногами».

Ещё одна давно ожидаемая реакция – двойное гражданство. Россия фактически узаконила его для украинцев: проходить процедуру отказа от украинского гражданства для вступления в российское теперь не обязательно. А вот на Украине уже заявили о том, что заблокируют возможность получать второй, украинский паспорт тем, кто уже является гражданином России. Хотя для граждан некоторых других государств такую возможность собираются легализовать, законопроект уже готовится: замминистра иностранных дел Василий Боднар обещает успеть к концу года.

Заявленная цель этого закона – упрощение десанта в украинскую власть «особо ценных» представителей диаспоры из США, Канады (вроде той же Уляны Супрун, экс-главы Минздрава Украины). Однако есть опасения, что в дальнейшем этот же закон могут начать применять уже в отношении жителей Украины, оформивших российский паспорт. А агитационные плакаты – своего рода предупреждение.

Бойцы информационных фронтов

Кстати, о плакатах. Как видим, пока кампания ведётся локально: в пределах двух «ненадёжных» областей, жителям которых сегодня получить российский паспорт легче всего. Это, а также стилистика говорят в пользу неофициального характера этой агитации.

«Умные и красивые едут отдыхать в Одессу, Карпаты, Скадовск. Все остальные – в оккупированный Крым», – такие плакаты разместили прошлым летом активисты из волонтёрской группы Itchy Trigger Finger Ukrainians на въездах в Крым. Хотя ещё в 2016-м они были настроены к таким туристам вполне доброжелательно и даже просили их фотографировать военную технику, базы, радары. Itchy Trigger Finger Ukrainians отметилась также и на Донбассе. «Они тебе не братья и не друзья: Обнимашки=>Баня-водка=>Подвал ФСБ», предупреждает плакат украинских военных. Так что, похоже, «креатив» о продаже души – всё от тех же хохмачей.

Все они не слишком известны за пределами украинского сегмента соцсети Фейсбук. Среди наиболее знаменитых – Маси Найем (брат украинского журналиста и политика Мустафы Найема), сетевой юморист Антон Ходза и покойная депутат Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, чьей смертью активисты не устают попрекать Петра Порошенко и Арсена Авакова. Существует группа на пожертвования, а также, вероятно, на спонсорскую помощь ещё одного участника – мэра Херсона Владимира Николаенко. От действующей власти все эти персонажи стараются дистанцироваться, однако с прошлой они вообще на ножах.

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На самом деле появление такой партизанской агитации – хороший знак. Если определить случившееся в понятиях этих вот интернет-юмористов, то это называется «пригорело».

Жителей Донбасса годами убеждают, что Россия – виновник всех их бед. А те в ответ бегут туда десятками тысяч. И государству нечем на это ответить. Вот и приходится звать на подмогу волонтёров и чертей.

Николай Стороженко

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Зеленский на КПП «Чонгар»: хотел проехать в Крым и забыл паспорт?

Украинский журналист Владимир Скачко рассказал о том, что недавно делал Зеленский в районе КПП «Чонгар» на границе Крыма и Херсонской области. И здесь могут быть только два варианта. Либо он хотел поехать в Крым, да забыл дома паспорт. Либо хотел убедиться в том, что, действительно, Крым — российский. Оба варианта возможны, считает Скачко. Выступая в эфире канала «Россия 1», он заявил, что реальное обустройство государственной границы означает, что «Зеленский реально начинает понимать, что Крым хотят вывести за скобки украино-российских и украино-международных переговоров». «И второй вариант — наконец-то Зеленский обратил внимание на то, как Украина создает своим же гражданам препятствия на пути на Украину, и решил обустроить, придать этому цивилизованный вид. Это тоже подход, и это правильно», — добавил Скачко. Он указал на то, что Зеленский понимает, что «вернуть Крым оружием нельзя». «Эти два варианта нужно понимать, потому что если будет первый вариант с выведением Крыма „за скобки“, то националисты ему ответят и украинцы опять станут пушечным мясом в каких-то геополитических игрищах. Если второй вариант, то это более мирный, более человеческий, более гуманный способ. И слава Богу, что Зеленский до этого додумался — не пострадают люди по обе стороны», — подытожил украинский журналист. Как ранее сообщала «Русская Весна», Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, который посетил границу с Крымом с 2014 года. Читайте также: Русская «циклон-бомба» парализовала США: отменяются тысячи авиарейсов, бьются машины и закрываются предприятия (ФОТО, ВИДЕО)

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Это банда или спецслужба? — СБУ похитила и пытала главу банка

Защитник председателя правления «Укрэксимбанка» Александра Гриценко Денис Галанский сообщил, что его клиента задержали с грубыми нарушениями закона и пытали. По словам адвоката, задержание, больше похожее на похищение, прошло без постановления суда, с грубейшими нарушениями закона и при отсутствии законных оснований. Хотя в СБУ уверяют в обратном. «СБУ комментирует устроенное сотрудниками этой спецслужбы бандитское похищение Александра Гриценко, называя его задержанием по поручению Генеральной прокуратуры Украины», — сказал Галанский. Украинские пользователи соцсетей активно обсуждают скандальную ситуацию, многие из них верят в версию юриста и задаются вопросом: «СБУ — это спецслужба или банда?». Адвокат также подчеркнул, что его подзащитного не доставили в ближайший орган досудебного расследования, как положено по правилам, а несколько часов возили по городу в наручниках и пытая. «Под предлогом медицинского освидетельствования доставили в больницу, но по прибытии адвокатов от освидетельствования отказались и увезли в изолятор. Протокол начали составлять через 8 часов», — пояснил Денис Галанский​. Читайте также: В Раде назвали сроки принятия закона об особом статусе Донбасса

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Что бывает за русские песни во Львове

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