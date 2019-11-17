НАТО оккупирует Прибалтику

Присутствие НАТО в странах Прибалтики уже серьезно действует на нервы самим местным жителям. С 2016 года, когда на саммите НАТО в Варшаве было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше тысячи солдат Североатлантического альянса, на территориях все чаще возникают конфликты с гражданскими – улицы Прибалтики становятся попросту небезопасными.

Впрочем, дело не только в НАТО, но и в целом в факте иностранного военного присутствия. В 2015 году эстонцы подрались с американским военнослужащим, после чего глава ВВС был вынужден приносить публичные извинения перед Вашингтоном, в 2016-м в рижском «Макдональдсе» местные жители столкнулись с британскими солдатами, а в январе на учениях «Дух союзничества-8» произошла стычка с литовскими силами…

Солдаты НАТО воспринимают Прибалтику и те государства, в которых расположены базы НАТО, как свои колонии, то есть, как колонии Запада. Поэтому и относятся к местным аборигенам, как и положено «хозяевам» — со всем свойственным им высокомерием и неподсудностью. Ибо натовец – это представитель «цивилизации», как её видит Запад.

Эта модель описана у западного теоретика Джона Хобсона, которой в своей работе «Конструирование евроцентризма в международных отношениях» излагает видение мира глазами западного человека: есть цивилизация – это, собственно, сам Запад, — есть варвары, те, кто стремится стать Западом, но остаются недозападом, а есть дикари, которые не стремятся стать Западом. Их на Западе вообще за людей не считают.

Исходя из этой модели, жителей Прибалтики и других восточноевропейских государств считают за «варваров», которые стремятся быть Западом, стремятся во всём подражать, имитировать образ жизни западного человека, его повадки, манеры, систему ценностей. Но так как они «варвары», у них это получается криво, поэтому их позиция, ценности, мировоззрение и даже жизнь не имеют особо никакого значения для Запада.

Вот натовец – это белый хозяин, представитель цивилизации, и раз он неподсуден в силу этого признака, значит, он может позволять себе что угодно, вести себя как угодно с местными жителями, обращаться так, как колонизаторы обращались с аборигенами — как с «недочеловеками».

Если вспомнить любые времена западных завоеваний – походы Наполеона или Гитлера, — они характеризовались цивилизаторским высокомерием, расизмом, стремлением поставить себя выше других в иерархии народов – всё это свойственно западноевропейской цивилизации в целом на протяжении многих веков. Поэтому нынешнее поведение натовцев в Прибалтике как и вообще в Восточной Европе — закономерно и совершенно не выпадает из общей логики.

Почему же всё это не вызывает общественного протеста? Дело в том, что нынешние чужеродные элиты, представляющие собой ставленников глобалистского Запада, Вашингтона и НАТО, совершенно не считаются с позицией масс, обычных людей. И ни во что не ставят их мнение, тоталитарно подавляя их волю, любое инакомыслие, вдалбливая в мозги обычных жителей информационным молотом именно идеи превосходства Запада, его непогрешимость, его абсолютность и идеальность. Образ жизни и образ мысли западных хозяев – это то, к чему местным жителям только и стоит стремиться.

По большому счёту, с мнением большинства обычных граждан, с их точкой зрения никто не считается. Сами же обычные люди унижены той нищетой, тяжёлым экономическим положением, тяжёлым трудом, с помощью которого достаются им минимальные средства для выживания. И им уже не до этого. По сути, местные жители просто деморализованы, загнаны в угол. К тому же они подавлены мощной информационной машиной и поставлены в положение людей третьего сорта, задачей которых является просто выжить в этих тяжёлых условиях западной натовской оккупации, существуя в режиме колонии.

Ни о каком развитии, ни о какой демократии, свободах давно уже и речи в оккупированных странах Восточной Европы не идёт. Поэтому для нынешних элит местные жители – это просто мусор, скот, расходный материал, задачи которого просто молчать и покорно принимать все эксперименты, которые над ним проводятся, чтобы сделать из этих «варваров» некое подобие «цивилизованных», то есть, западных людей.

Источник: https://nstarikov.ru/nato-okkupiruet-pribaltiku-110435