«России нужно наконец признать свои преступления», — требуют в Финляндии. В финском обществе создан миф о геноциде финнов в сталинском Советским Союзе. Цель — очернение СССР-России. Мол, русские покаются, а затем можно и потребовать компенсаций, репараций и отдачи «оккупированных территорий».

Миф о геноциде финнов в СССР

В книге «Убитые Сталиным» рассказываются истории репрессированных финнов, которые проживали в Мурманске. Финский исследователь Тарья Лаппалайнен (Tarja Lappalainen) считает, что в преддверии и во время советско-финских войн 1939 – 1940 гг. и 1941—1944 гг. в СССР происходил геноцид финнов.

Истории репрессированных типичные. Мы уже не раз слышали подобное от российских демократов и либералов, когда рассказывали о судьбе «невинно репрессированных» малых народов или «прогрессивной» интеллигенции. Мол, финнов изгоняли из домов и поселений, их имущество разграбили, в лагерях пытали и расстреливали, они умирали от болезней, большую часть депортированных финнов «заморили голодом по приказу Сталина».

Таким-то образом у финнов отобрали собственность и будущее. Вывод делается соответствующий:

«России нужно наконец признать свои преступления — полное уничтожение процветающего финского сообщества, которое состояло из поселившихся на побережье Мурманска в середине XIX века финнов и их потомков».

Это уже не первая подобная работа. Ранее вышла книга финского историка Осси Камппинена: «Страх и смерть в награду. Финские строители советской Карелии». В ней автор пишет о судьбе финнов в Карелии, которые сбежали из Финляндии или приехали строить новый мир и были уничтожены в «сталинской мясорубке». Также отмечается, что это стало одной из причин страха и ненависти к русским и создания «правой» (по сути, фашистской. – Авт.) Финляндии, которая якобы выстояла в Зимней войне с СССР.





Из истории финнов в России

Колонизация Кольского полуострова финнами, норвежцами, саамами и карелами относится к середине XIX в. Она была связана с голодом и другими неблагоприятными факторами в Финляндии и политикой местных и центральных властей России, заинтересованных в освоении удаленной территории. Правительство Александра II предоставляло переселенцам льготы. Переселенцы вели изолированный образ жизни и предпочитали не смешиваться с русскими; в подавляющем большинстве они не подверглись ассимиляции, сохранили культуру, язык и религию. Поэтому уже в это время в России появилось мнение о «финской угрозе» в северной части империи.

После революции 1917 года большинство финских колонистов осталось на Кольском полуострове, а приток финнов продолжился. К примеру, в район Мурманска бежали «красные финны», ставшие жертвами белого террора в Финляндии. При этом правительство Ленина оказывало полную поддержку национальным меньшинствам, в основном за счёт «великорусских шовинистов». Как показало будущее – развал СССР в 1985 – 1991 гг., эта политика была ошибочной либо сознательно закладывала «мину» под будущее СССР-России. Убежденный государственник Сталин был прав, когда предлагал ограничиться «автономией» малых народов, и создавать советское государство как Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику, куда все остальные должны были войти на правах автономий.

Всего в Ленинградско-Карельском регионе (Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Череповецкая губернии и Карелия) в 1926 году насчитывалось свыше 15,5 тыс. финнов. Основная часть финской общины (71 %) проживала в Ленинградской губернии и Ленинграде 15 % (2327 чел.), остальные в Карелии и Мурманской губернии. В рамках политики поощрения малых народов в 1930 году в Мурманском округе был образован Финский национальный район. Финны вместе с саамами, норвежцами и шведами составляли подавляющее большинство населения района. Официальными языками в районе были финский и русский. Финские коммунисты занимали руководящие посты в этой территориальной единице.

Первые депортации финнов из Мурманской области начались в связи с политикой коллективизации и имели классовые мотивы. Дальнейшие переселения финнов были связаны с военно-политическими причинами – враждебностью финского государства, войнами с Финляндией и приближением мировой войны. В 1936 году на Карельском перешейке по инициативе командования Ленинградского военного округа было произведено переселение всего гражданского населения из предполья и ближайшего тыла строящегося Карельского укрепрайона. А в Мурманской области строились базы Северного флота. Кроме того, при правительстве Сталина изменилась национальная политика. Опасные заигрывания с национальными меньшинствами (за счёт русских) закончились. Сталин, как специалист в этом вопросе, прекрасно видел угрозу в развитии национальных автономий, республик и интеллигенции, в национализме. Все национальные автономии и республики развивались в ущерб русской государственности, за счёт русского народа. При этом создавалась угроза распада державы по национальному признаку, чем непременно воспользовались бы враги России (как и произошло позднее, в 1991 году).

Переселения – обычная практика в мировой истории

Ещё со времен Хрущева, а затем горбачёвской «перестройки» и ельцинской «демократизации» Сталина стали обвинять в насильственной депортации, геноциде малых народов. Мол, Иосиф Виссарионович выступал как великорусский шовинист либо просто садист и маньяк, репрессируя и уничтожая нацменьшинства в СССР.

При этом профессиональные обличители и гуманисты умалчивают о том факте, что принудительные, вынужденные переселения – это стандартный метод в мировой истории. Депортации по этническому и религиозному признаку проводились в древние (Ассирия, Вавилон) и средние века (реконкиста в Испании, депортации и геноцид мавров, морисков, марранов), в новой (геноцид, выселение и замена коренного населения англосаксами в Северной Америке или Австралии) и новейшей истории. Сталин тут не новатор. Ничего не изменилось и в настоящее время. Только о депортациях в новейшей истории обычно умалчивают, так как не было команды «фас». К примеру, прямо сейчас турецкая армия проводит военную операцию в Сирии и создает на своей границе буферную зону, выселяя курдов, которых заменят на арабских беженцев, которые скопились в турецких лагерях. Схожую политику проводит Иран на подконтрольных территориях в Ираке и Сирии, куда переселяют шиитов, заменяя суннитов. Несколько лет назад, когда возник «чёрный халифат», его строители-сунниты уничтожали, изгоняли и замещали представителей других народов и религий в Ираке и Сирии – шиитов, курдов, друзов, христиан и т. д. В современной Европе под мантры о «гуманизме», «правах человека», «мультикультурализме» и «толерантности» глобалисты и либералы замещают вымирающее и стареющее коренное население на выходцев из Азии и Африки. При этом при нынешних темпах вымирания коренных европейцев и растущей волны миграции с Юга на Север радикальная смена национального и религиозного состава народонаселения Западной Европы произойдет очень быстро по меркам исторических процессов, всего через одно – два поколения.

А депортация народов и национальных общин во время Первой и Второй мировых войн (а также в предвоенный период и после войн) – это вообще обычная практика. Австро-Венгрия депортировала русинов-русских в западно-русских областях, многие погибли в концлагерях. Османская империя под видом переселения настоящий геноцид армян и других христиан. После Первой мировой войны сотни тысяч турок были депортированы из Греции, из Малой Азии (Турции) в Грецию. Массовые депортации производились на развалинах Австро-Венгерской империи и Балканах. Около миллиона немцев выселили и выгнали из новых прибалтийских государств.

Самая «свободная» в мире страна в 1942 году насильственно переместила (интернировала) всю японскую общину – около 120 тыс. человек, когда на США напала Япония. Японцев, большинство из которых были американскими гражданами, переселили с западного побережья Штатов в концлагеря. Мотив – военная угроза. Американские власти не верили в лояльность этнических японцев. Мол, они преданы императорскому престолу и «опасный элемент», и могут поддержать десант японской армии на западном побережье США. Также были объявлены «враждебными иностранцами» итальянские и немецкие иммигранты. Схожая ситуация была и в Канаде, где интернировали 22 тыс. лиц японского происхождения. Их выселили из провинции Британская Колумбия (на побережье Тихого океана) и разместили в 10 лагерях. Про «американский и канадский ГУЛАГ» на Западе предпочитают не вспоминать.

После разгрома Третьего рейха из Чехословакии выгнали немцев. И в «цивилизованной» Чехии над немцами (в основном это были обычные мирные люди) издевались, грабили и убивали. И «просвещенный» европеец, чешский президент и организатор депортации Бенеш призывал: «Забирайте у немцев всё, оставляйте им лишь носовые платки, чтобы в них плакать». В 1945—1946 годах из Чехословакии было депортировано более 3 млн. человек. Тысячи немцев были убиты, искалечены и изнасилованы. Не считая огромного материального ущерба.

В России часто вспоминают депортации Сталина, но при этом редко можно услышать о вынужденных переселениях в правление царя Николая II. Основным мотивом выселения людей был военный. Ещё до начала мировой войны в Академии Генштаба считали, что идеальной средой для противника является этнически однородное и говорящее на одном языке население. Этой же точки зрения придерживалось верховное командование (эту же точку зрения разделяли и военно-политические круги и в остальных воюющих державах). В частности, «резервом врага» считались немцы и евреи. С началом войны русские власти приступили к арестам и высылкам подданных Германии, Австро-Венгрии и Османской империи. Их из Петербурга, Москвы, Киева, Одессы, Новороссии, Волыни, Польши и Прибалтики выселяли в дальние внутренние губернии. Новая волна выселений началась в 1915 году, во время успешного наступления австро-германской армии.

Таким образом, основной причиной депортации была военная угроза, переселяли «политически неблагонадежных» граждан. Также существовал экономический фактор — боролись с «немецким засильем» в аграрном секторе экономики в западной части империи.

Почему депортировали финнов

Ответ — в политике и военной угрозе СССР со стороны Западной Европы и Финляндии. Стоит помнить, что когда Финляндия получила независимость, то власть захватили националисты («белые финны»). Они тут же начали строить «Великую Финляндию» за счёт России. Финляндия претендовала на Карелию, Кольский полуостров. Финские радикалы мечтали об Ингерманландии (Ленинградская область) и дойти Белого моря и даже до Северного Урала. В Первой советско-финской войне 1918—1920 гг. финны выступили как агрессоры. В результате по Тартускому договору Финляндия аннексировала принадлежавшую России стратегически важную территорию в районе Печенги.

Вторая советско-финская война 1921—1922 гг. была организована финнами с целью захвата русских земель. В дальнейшем произошла фашизация Финляндии. Финская верхушка готовилась к войне с СССР на стороне Запада (Англии и Франции, либо Германии). Третья советско-финская война шла в 1939—1940 гг. В условиях надвигавшейся мировой войны Москва с 1938 года вела с Финляндией многоэтапные секретные переговоры с целью улучшить обороноспособность северо-западных границ, Ленинграда, который географически находился в крайне уязвимом положении. Необходимо было отодвинуть границу от второй столицы Союза. Советское правительство предлагало финнам в обмен вдвое большую территорию в Карелии (та самая территория, которую финны безуспешно пытались захватить в двух первых войнах) и экономическую компенсацию. После отказа Финляндии и началась Зимняя война. Москва решила вопрос военным путем. Во время Великой Отечественной Финляндия воевала на стороне Третьего рейха и потерпела поражение.

Таким образом, действия Москвы по выселению финской общины из опасного приграничного региона, где находятся важные военные объекты, — это обычная мировая практика. Различные национальные «автономии», как показывает опыт развала СССР и развитие нацвопроса в РФ, — это угроза существования единой державы. Особенно эта угроза возрастает в условиях приближения большой войны. И Москва решила этот вопрос. Также стоит отметить, что при Сталине депортации проводились на высоком уровне: организация и обеспечение всем необходимым (часто уже в условиях войны), минимальные потери. А как проходили депортации «по-европейски»? В той же Чехии: неорганизованность, которая убивает ещё больше людей, чем штык или пуля, зверства, издевательства над представителями других наций, грабежи.

Также Финляндии стоит чаще вспоминать о своих преступлениях, чем искать «соломинку» в России. Хельсинки надо помнить о репрессиях и терроре белофиннов в отношении красных финнов и русской общине Финляндии после революции. О попытках создать «Великую Финляндию» за счёт русских земель, что привело к четырем войнам. О правлении финских радикалов, националистов и фашистов. О войне на стороне Гитлера и финских концлагерях.

Суть нынешних информационных вбросов о «русских варварах» и сталинской мясорубке», идущих по разным каналам и направлениям, очевидна. Это продолжение информационной войны против России и русских. Отсюда требования «признать свои преступления». В дальнейшем потребуют официального пересмотра итогов Великой Отечественной войны с репарациями и контрибуциями, территориальными изменениями в пользу «невинных жертв» русской (советской) агрессии. То есть происходит информационная подготовка к окончательному будущему решению «русского вопроса».

Источник: https://nstarikov.ru/mif-o-genocide-finnov-110416