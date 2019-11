Как славяне стали греками.

В 30-х годах XIX века немецкий ученый Фальмерайер заметил, что современные греки по большей части происходят от славян. Это заявление вызвало в научных кругах бурную дискуссию, которая не завершена до сих пор. Речь идет о том, что славянские вторжения совершенно изменили этническую карту средневековых Балкан.







Первый набег на Балканы славяне совершили в начале 6 века н.э. Он закончился неудачно, византийцы сумели отразить нашествие. Однако начиная с 527 года непрерывная череда славянских вторжений опустошает балканские земли. Многие местности подвергались грабежу более пяти раз.



По подсчетам одного византийского историка, каждое славянское нашествие стоило империи 200 000 жителей — убитых и уведенных в плен. В это время греческое население Балкан сократилось с двух до одного миллиона человек (История крестьянства в Европе. В 2-х т. М., 1985. Т. 1. С. 27).. Опустевшие земли Эллады занимали славяне. В VII—VIII веках их соседями стали жители Афин и Спарты. Раннесредневековая анонимная хроника города Монемвасии, выражая печаль об унижении «благородных эллинских народов», свидетельствует, что в 580-х годах славяне захватили «всю Фессалию и всю Элладу, как и Старый Эпир и Аттику и Евбею», а также большую часть Пелопоннеса, где они удержались более двухсот лет. По словам константинопольского патриарха Николая III (1084–1111), ромеи не смели там показаться. Даже в X веке, когда власть Византии над Грецией была восстановлена, эта область все еще называлась «славянской землей»







В результате ассимиляции малочисленные обитатели греческих городов заговорили на чистом славянском языке. Юг Пелопонесского полуострова еще целых тысячу лет назывался Морея — от славянского слова «море».



Обратный процесс — огречивания местных славян — произошел в X—XI веках, когда Византия вновь обрела государственную мощь. Процесс христианизации славянского населения Греции проходил в следующем порядке: военное, дипломатическое, культурное давление; эллинизация; обращение; политическое подчинение. Об этих четырех этапах ассимиляции «греческих» славян упоминает император Лев VI Мудрый (881 – 911) в связи с деятельностью своего предшественника императора Василия I (867 – 886): «Блаженной памяти отец наш Василий, император ромеев, сумел убедить их (славян. — С. Ц.) отринуть свои древние обычаи, и сделал их греками, и подчинил их правителям по ромейскому образцу, и удостоил их крещения, и освободил их из-под власти их вождей, и научил воевать с враждебными ромеям народами».



Современные генетические исследования показывают, что среди греков преобладают Y-гаплогруппы E1b1b1 и J2, причём E1b1b1 преобладает на Пелопоннесе, а J2 доминирует на острове Крит.



Y-ДНК гаплогруппы жителей Греции по данным веб-сайта "Eupedia: Your Guide to Europe in English":



* гаплогруппа E1b1b1 - 27%

* гаплогруппа J2 - 25%

* гаплогруппа R1a - 12%

* гаплогруппа R1b - 12%



А теперь сравним с болгарами, сербами, словенцами, черногорцами, македонцами и др. балканскими славянами:



*E1b1b1 - 15-27%

* J2 - 8-14%

* R1a - 12-20%

* R1b - 6-12,5%



Со многими славянскими народами, как видите, разница минимальная или вполне сопоставимая.

Выходит, что современные славяне и греки — "братья по крови"?

Источник: https://sergeytsvetkov.livejournal.com/1061081.html