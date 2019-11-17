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Как славяне стали греками.

18:23. 17 ноября 2019 174 просмотра 7 коммент. Опубликовал:

В 30-х годах XIX века немецкий ученый Фальмерайер заметил, что современные греки по большей части происходят от славян. Это заявление вызвало в научных кругах бурную дискуссию, которая не завершена до сих пор. Речь идет о том, что славянские вторжения совершенно изменили этническую карту средневековых Балкан.



Первый набег на Балканы славяне совершили в начале 6 века н.э. Он закончился неудачно, византийцы сумели отразить нашествие. Однако начиная с 527 года непрерывная череда славянских вторжений опустошает балканские земли. Многие местности подвергались грабежу более пяти раз.

По подсчетам одного византийского историка, каждое славянское нашествие стоило империи 200 000 жителей — убитых и уведенных в плен. В это время греческое население Балкан сократилось с двух до одного миллиона человек (История крестьянства в Европе. В 2-х т. М., 1985. Т. 1. С. 27).. Опустевшие земли Эллады занимали славяне. В VII—VIII веках их соседями стали жители Афин и Спарты. Раннесредневековая анонимная хроника города Монемвасии, выражая печаль об унижении «благородных эллинских народов», свидетельствует, что в 580-х годах славяне захватили «всю Фессалию и всю Элладу, как и Старый Эпир и Аттику и Евбею», а также большую часть Пелопоннеса, где они удержались более двухсот лет. По словам константинопольского патриарха Николая III (1084–1111), ромеи не смели там показаться. Даже в X веке, когда власть Византии над Грецией была восстановлена, эта область все еще называлась «славянской землей»



В результате ассимиляции малочисленные обитатели греческих городов заговорили на чистом славянском языке. Юг Пелопонесского полуострова еще целых тысячу лет назывался Морея — от славянского слова «море».

Обратный процесс — огречивания местных славян — произошел в X—XI веках, когда Византия вновь обрела государственную мощь. Процесс христианизации славянского населения Греции проходил в следующем порядке: военное, дипломатическое, культурное давление; эллинизация; обращение; политическое подчинение. Об этих четырех этапах ассимиляции «греческих» славян упоминает император Лев VI Мудрый (881 – 911) в связи с деятельностью своего предшественника императора Василия I (867 – 886): «Блаженной памяти отец наш Василий, император ромеев, сумел убедить их (славян. — С. Ц.) отринуть свои древние обычаи, и сделал их греками, и подчинил их правителям по ромейскому образцу, и удостоил их крещения, и освободил их из-под власти их вождей, и научил воевать с враждебными ромеям народами».

Современные генетические исследования показывают, что среди греков преобладают Y-гаплогруппы E1b1b1 и J2, причём E1b1b1 преобладает на Пелопоннесе, а J2 доминирует на острове Крит.

Y-ДНК гаплогруппы жителей Греции по данным веб-сайта "Eupedia: Your Guide to Europe in English":

* гаплогруппа E1b1b1 - 27%
* гаплогруппа J2 - 25%
* гаплогруппа R1a - 12%
* гаплогруппа R1b - 12%

А теперь сравним с болгарами, сербами, словенцами, черногорцами, македонцами и др. балканскими славянами:

*E1b1b1 - 15-27%
* J2 - 8-14%
* R1a - 12-20%
* R1b - 6-12,5%

Со многими славянскими народами, как видите, разница минимальная или вполне сопоставимая.
Выходит, что современные славяне и греки — "братья по крови"?

Источник: https://sergeytsvetkov.livejournal.com/1061081.html

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 4146 1758
    BlackCat 17 ноября 2019 в 18:29

    …Мимо острова Буяна, к царству славного Салтана (султана)…
    …Златая цепь на дубе том… Дуб королей. Кипр. https://cyprusbutterfly.com.cy/blogs/oak-of-kings-on-the-way-from-limassol-to-troodos-photo

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  • 4146 1758
    BlackCat 17 ноября 2019 в 18:46

    Или Крит. Платан вполне могли принять за дуб. https://som-mos.livejournal.com/431718.html

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    • 10170 1152
      ХОХОЛBlackCat 17 ноября 2019 в 19:15

      Кот видишь теперь КТО эти “славяне” и ГДЕ они ))
      К Московии вообще никаким местом.

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      • 4146 1758
        BlackCatХОХОЛ 17 ноября 2019 в 19:24

        Все бы ничего, да во времена крещения Руси многие уходили на восток, опасаясь преследований римской церкви. А так – да. Центр славянства был в Восточной Европе. Славянство – это миропонимание и мироощущение. Генетика немного иное. Но и не татары, даже рядом не они.

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  • 10170 1152
    ХОХОЛ 17 ноября 2019 в 19:27

    Правильно Кот.
    Не славяне и не татары.
    Нас так назвали ИЗВНЕ.
    Нас так ОБОЗВАЛИ.
    Ордынцы самоназвание.
    Москва-орда залесская.
    Орда это рыцарские ОРДЕНА это немецкий ОРДУНГ-ПОРЯДОК.
    Продолжать?
    )))
    Как Волгари стали Болгарами а потом “славянами” и как “славянство” пришло в Московию вместе с польскими и греческими священниками и их книгами.

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    • 4146 1758
      BlackCatХОХОЛ 17 ноября 2019 в 19:44

      Скажу одно – Вас знатно уводят от истины. Знаете что не сходится? На запад пришли с востока. И это были не татары. Если беретесь работать с тем, что Вам кажется важным – готовьтесь ошибаться, ибо Вы работаете не с тем, что Ваше, а с тем, что Вам дают. Истина всегда где то между и в русле логики.

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      • 10170 1152
        ХОХОЛBlackCat 17 ноября 2019 в 20:04

        Татары это те кто говорят по татарски.
        Соавяне это те кто говорит по славянски.
        Если чел говорит на двух этих языках он татаро-славянин ))
        Ну а в то время когда с востока шли на запад ни славян ни татар ЕЩЁ не было.
        Были скифы кторые себя звали ордынцами.
        Татар и славян ЗАПАД придумал позже.

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