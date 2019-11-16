Главная » Видео, Мировоззрение, Образование, Политика

Взаимосвязи категорий бытия в «Науке логики» Г. Гегеля. М.В.Попов. Красный университет. 13.11.2019.

09:38. 16 ноября 2019 68 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=45H9hFTiHUU

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
#КрасныйУниверситет 14.11.2018. Взаимосвязи категорий бытия в «Науке логики» Гегеля
Лекция «Взаимосвязи категорий бытия в «Науке логики» Гегеля».Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук, профессор.
Путин против лженауки
... в нём должна быть заложена логика повышения роли науки как важнейшего инструмента и... 3000 лет уже как) философских категориях «Материи», «Энергии», «Пространства» и ... обществом они не поднимались. Взаимосвязи между наукой, системой образования и качеством...
#LenRu Live! #КрасныйУниверситет 13.11.2019. "Взаимосвязи категорий бытия в «Науке логики» Гегеля"
Нобелевская премия - спецсредство холодной войны
... примитивные представления Канторовича о взаимосвязи категорий: количество, качество и ... общее единичное», поскольку в науке категория «класс» принята для обозначения... математики может быть только своя специфическая логика количественных зависимостей...
Глава 4. Что и каким образом
...сущности таковой индивидуальной «Логики» (при построении ... заряд. Гравиметрия. Наука о методах измерения ...СУЗ. Но эти понятия взаимосвязаны. Комплекс «СветЛ» ... Подсистема –это бытие энергий, бытие, в том числе...в организме. Эта категория людей – не спивается...
Глава 3. Вариации в размышлениях
...людей практически всех возрастных категорий. Исключением являются дети... этой «категории людей», сегодня не может быть публично. ... НЕ ТОЧНАЯ наука. Любая система на законах логики содержит предположения,... ВСЕ Новые Знания ВЗАИМОСВЯЗАНЫ и тесно переплетены ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)