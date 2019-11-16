... в нём должна быть заложена логика повышения роли науки как важнейшего инструмента и... 3000 лет уже как) философских категориях «Материи», «Энергии», «Пространства» и ... обществом они не поднимались. Взаимосвязи между наукой, системой образования и качеством...
... примитивные представления Канторовича о взаимосвязикатегорий: количество, качество и ... общее единичное», поскольку в наукекатегория «класс» принята для обозначения... математики может быть только своя специфическая логика количественных зависимостей...
...сущности таковой индивидуальной «Логики» (при построении ... заряд. Гравиметрия. Наука о методах измерения ...СУЗ. Но эти понятия взаимосвязаны. Комплекс «СветЛ» ... Подсистема –это бытие энергий, бытие, в том числе...в организме. Эта категория людей – не спивается...
...людей практически всех возрастных категорий. Исключением являются дети... этой «категории людей», сегодня не может быть публично. ... НЕ ТОЧНАЯ наука. Любая система на законах логики содержит предположения,... ВСЕ Новые Знания ВЗАИМОСВЯЗАНЫ и тесно переплетены ...