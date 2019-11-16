Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 ноября 2019

Из провинции Идлиб приходят всё новые сообщения о нарастающих противоречиях между боевиками различных группировок.

Подробности «Русской Весне» сообщил военный источник.

«В зоне деэскалации Идлиб сталкиваются интересы сразу нескольких террористических группировок, но выделить стоит две основных: «Джебхат ан-Нусра»* (сирийская «Аль-Каида»*) ставшая основой для «Хайят Тахрир аш-Шаме», после разгрома ИГИЛ она стала самой мощной и крупной в Сирии.

Ей противостоит «Фейлак аш-Шам» и союзные ей протурецкие бандформирования, входящие в состав созданной Анкарой Сирийской Национальной армии. Боестолкновения между ними происходят практически каждый день, что приводит к большим как человеческим, так и материальным потерям. Поэтому протурецкие боевики начинают обдумывать менее затратные способы ведения войны», — рассказал офицер.

«Одним из таких способов является сотрудничество с правительственными войсками.

Боевики СНА нередко передают информацию о позициях «Нусры» и в случае провокаций и обстрелов со стороны террористов у артиллерии САА и авиации ВКС России уже есть известные координаты позиций джихадистов, что приводит к точным попаданиям в цель. Например, 13 ноября российские самолёты поразили «ХТШ» в районе Мука, где боевики понесли потери — 15 убитых и 1 автомобиль», — пояснил собеседник «Русской Весне».

«Другим способом является «покупка» человека из враждующей группировки. В каждом бандформировании существуют спецы, которые вербуют боевиков враждующей стороны, предлагая суммы в 3–4 раза больше, чем они получают, обещая полную безопасность после наведения удара на свою группировку. Многие недовольные своими полевыми командирами террористы с большим удовольствием соглашаются на такую сделку», — добавил военный.

Красивые девушки ведут к гибели

«Еще стоит обратить внимание на один изощренный способ — это способ с применением социальной инженерии. Боевики одной группировки создают страницы в социальных сетях девушек и вступают в диалоги с боевиками других группировок. Под видом интимной переписки просят прислать свои фотографии, на которых часто указана геопозиция, она автоматически заносится в фотографию самим смартфоном, либо достаточно снимка на фоне какой-то местности, по которой легко определить местоположение. Далее все по ранее описанному сценарию», — уточнил он.

Из всего вышесказанного можно подвести итог, что боевики не особо брезгают сотрудничеством с правительственными силами и враждующими группировками, а также придумывают информационные ловушки с целью извлечения личной выгоды и уменьшения живых и материальных потерь.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.