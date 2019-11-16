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Разгромить и отбросить врага: Тихвинская наступательная операция (ФОТО)

03:16. 16 ноября 2019 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Разгромить и отбросить врага: Тихвинская наступательная операция (ФОТО) | Русская весна

10 ноября 1941 г. началась Тихвинская наступательная операция, которая является частью Ленинградской битвы. Войска переходили в наступление по мере их готовности, так как многие соединения и части понесли большие потери в ходе оборонительной операции. 

Тихвинская операция была одной из первых крупных наступательных операций Красной армии в Великой Отечественной войне. Советские войска, продвинувшись на 100 – 120 км, освободили значительную территорию, обеспечили сквозное движение по железной дороге до станции Войбокало, нанесли тяжёлый урон 10 дивизиям противника и вынудили его перебросить на Тихвинское направление дополнительно 5 дивизий. 

В ходе Тихвинской оборонительной операции началась подготовка контрнаступления советских войск.

Войска 54-й армии Ленинградского фронта, 4-й и 52-й отдельных армий, получив усиление, превосходили противника в личном составе в 1,3 раза, в артиллерии (от 76-мм и выше) в 1,4 раза, но уступали ему в танках в 1,3 раза и ещё больше в самолётах.

Цель Тихвинской наступательной операции состояла в том, чтобы силами трех армий (54-я, 4-я и 52-я отдельные) при содействии Новгородской армейской группы Северо-Западного фронта перейти в контрнаступление на Тихвинском направлении, разгромить главную группировку противника, восстановить линию фронта по правому берегу р. Волхов и захватить плацдармы на её левом берегу. Главный удар из района Тихвина наносила 4-я армия с задачей соединиться в районе Киришей с войсками 54-й армии и в районе Грузино с войсками 52-й армии. Главные силы Новгородской армейской группы должны были наступать на Селище, поддерживая тесное взаимодействие с 52-й армией.

Войска переходили в наступление по мере их готовности, так как многие соединения и части понесли большие потери в ходе оборонительной операции. Наступление 10 ноября Новгородской армейской группы и 11 ноября войск 4-й армии успеха не имело. Отряд генерал-майора П.А. Иванова (подразделения 44-й стрелковой, 60-й танковой дивизий и стрелкового полка, запасной стрелковый полк), усиленный 191-й стрелковой дивизией и двумя танковыми батальонами, к 19 ноября подошел на 5–6 км с востока к Тихвину, где перешел к обороне. Войска 52-й армии генерал-лейтенанта Н.К. Клыкова, начав 12 ноября наступление, овладели 20 ноября Малой Вишерой.

После перехода к обороне советские войска начали подготовку к новому наступлению, осуществляя перегруппировку сил и средств. На правом фланге 4-й армии на базе отряда генерала Иванова была развернута Северная оперативная группа. Левее этой группы на юго-восточных подступах к Тихвину сосредоточилась прибывшая из резерва Ставки ВГК 65-я стрелковая дивизия. На южных подступах к городу оборону занимала Оперативная группа генерал-майора А.А. Павловича (подразделения 27-й кавалерийской и 60-й танковой дивизий), а левее ее — Южная оперативная группа генерал-лейтенанта В.Ф. Яковлева (части 92-й стрелковой дивизии, подразделения 4-й гвардейской стрелковой дивизии, танковый полк 60-й танковой дивизии). В резерве командующего армией находилась одна стрелковая бригада.

Противник, воспользовавшись оперативной паузой, создал сильно укрепленную оборону в Тихвине и на его подступах. По замыслу командующего 4-й армией Северная оперативная группа и Оперативная группа генерала Павловича должны были нанести удары по сходящимся направлениям и замкнуть кольцо вокруг Тихвина. С юго-востока по городу фронтальный удар наносила 65-я стрелковая дивизия. Южной оперативной группе предстояло наступать в общем направлении на Будогощь с целью перерезать коммуникации и пути отхода противника на дальних подступах к Тихвину. Войска 54-й армии Ленинградского фронта должны были наступать вдоль р. Волхов на Кириши.


19 ноября войска 4-й армии возобновили наступление. Однако противник, опираясь на заблаговременно созданную оборону, сумел остановить их продвижение. Не имело успеха и наступление 3 декабря войск 54-й армии. 5 декабря войска 4-й армии возобновили наступление. Ее Северная оперативная группа очистила от врага правый берег р. Тихвинка и вышла на шоссейную дорогу Тихвин — Волхов.

Оперативная группа генерала Павловича к исходу дня перехватила грунтовую дорогу из Тихвина на Будогощь и начала продвигаться в сторону Липной Горки. В результате создалась угроза окружения тихвинской группировки противника. Это вынудило командующего группой армий «Север» начать ее отвод за р. Волхов. 9 декабря войска 4-й армии при поддержке 2-й смешанной авиационной дивизии и части сил 3-й резервной авиагруппы оперативной группы ВВС Ленинградского фронта освободили Тихвин. Однако основные силы тихвинской группировки врага сумели отойти на юго-запад, на Будогощь и на запад, в сторону Волхова. Войска 52-й армии, разгромив 16 декабря противника в Большой Вишере, стали продвигаться к р. Волхов. 17 декабря директивой Ставки ВГК был создан Волховский фронт (4-я и 52-я армии) под командованием генерала армии К.А. Мерецкова. Его войска к концу декабря вышли к р. Волхов, захватили несколько плацдармов на её левом берегу, отбросив врага на рубеж, с которого он начал наступление на Тихвин.

В полосе 54-й армии силами двух стрелковых дивизий (115-я и 198-я), прибывших из Ленинграда, 15 декабря был нанесен удар из района Рабочих поселков № 4 и 5 во фланг и в тыл основной группировке противника, действовавшей юго-восточнее Войбокало. Это вынудило Гитлера 16 декабря разрешить командующему группой армий «Север» отвести внутренние фланги 16-й и 18-й армий на рубеж р. Волхов и линию железной дороги, проходящей от станции Волхов на северо-запад. На следующий день части 115-й и 198-й стрелковых дивизий охватили левый фланг волховской группировки врага, а соединения 4-й армии — её правый фланг. 19 декабря войска 54-й армии освободили железную дорогу Волхов — Тихвин. 21 декабря 310-я стрелковая дивизия 54-й армии соединилась в районе р. Лынка с войсками 4-й армии. К 28 декабря соединения 54-й армии отбросили врага на железную дорогу Мга — Кириши, где встретив сильное сопротивление, перешли к обороне.

Тихвинская операция была одной из первых крупных наступательных операций Красной армии в Великой Отечественной войне. Советские войска, продвинувшись на 100–120 км, освободили значительную территорию, обеспечили сквозное движение по железной дороге до станции Войбокало, нанесли тяжёлый урон 10 дивизиям противника (в том числе 2 танковым и 2 моторизованным) и вынудили его перебросить на Тихвинское направление дополнительно 5 дивизий. Потери войск 54-й армии Ленинградского фронта, 4-й и 52-й отдельных армий, Новгородской армейской группы Северо-Западного фронта составили: безвозвратные — 17 924, санитарные — 30 977 человек.

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Владимир Дайнес, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института Военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ, кандидат исторических наук

Источник: https://rusvesna.su/news/1573649775

Метки: Новости

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