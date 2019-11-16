Появилась робкая-робкая надежда…
В Госдуме предложили вернуть госрегулирование курса рубля. "Появилась робкая-робкая надежда... в Госдуме восстали против финансово-экономического разврата", - прокомментировал новость экономист Михаил Делягин.
Источник: https://yandex.ru/turbo?text=httpstsargrad.tvnewspojavilas-robkaja-robkaja-nadezhda-v-gosdume-vosstali-protiv-finansovo-jekonomicheskogo-razvrata-deljagin_225932&promo=navbar&utm_referrer=httpszen.yandex.com
Слабая надежда появляется когда Госдума уходит в отпуск, в прочее время Госдума работает шторкой возле ям на дорогах бытия.
Пора их отправить в бессрочный отпуск в солнечный Магадан.
нельзя ,их оплатили на определенный срок и слабая надежда-это когда яйца против куриц-возможно ли?