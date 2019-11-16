Главная » Аналитика, Политика, События Настоящего, События прошлого, Экономика

Появилась робкая-робкая надежда…

07:52. 16 ноября 2019 201 просмотр 3 коммент. Опубликовал:

В Госдуме предложили вернуть госрегулирование курса рубля. "Появилась робкая-робкая надежда... в Госдуме восстали против финансово-экономического разврата", - прокомментировал новость экономист Михаил Делягин.

Источник: https://yandex.ru/turbo?text=httpstsargrad.tvnewspojavilas-robkaja-robkaja-nadezhda-v-gosdume-vosstali-protiv-finansovo-jekonomicheskogo-razvrata-deljagin_225932&promo=navbar&utm_referrer=httpszen.yandex.com

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 22 мая 2017
...в стране в руках злоумышленников появилось значительное количество оружия. Вооружение поступает...с Россией, вторая часть начинает робко выражать озабоченность. Ведь это ... привлекать излишнего внимания» и с надеждой, что «само рассосётся»… Безусловно, ...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
... лишь начали использовать его, робко и неуверенно, но настойчиво ...лет. Тогда, в миоцене, появилась человекоподобная обезьяна, названная проконсулом (Proconsul...распространение компьютерной психотерапии. Но надежда когда-нибудь создать чрезвычайно терпеливых...
Амосов Н.М. Здоровье и счастье ребенка
... полезно ставить на место, а робкого пессимиста – повышать. Авторитет страха ... семейное воспитание нельзя возлагать больших надежд, то единственным выходом из положения... школе. Тогда среди перечисленного может появиться и выпивка с бездельниками-приятелями...
ГЛАВА 14. За здоровье пьют лекарства
... указывается. По крайней мере, первый робкий шаг в направлении к истине... применением Программ «СветЛ» такая возможность появилась. А. Хатыбов обратил внимание, как... получилось. Всё – время, силы, средства, надежды – всё было потрачено впустую, потому...
Бэкграунд, выпуск-306 за 1 июня 2013
... дерьма? На Украине даже таких робких попыток не наблюдается. Святая святых... молодежь не может найти работу, появились гости из соседней Молдовы – вербуют... кинь – всюду клин. Даже последняя надежда молдавского бюджета – полтора миллиона гастрабайтеров...
Новости Украины и Новороссии 13 января 2018
... вышло только потому, что даже робкая на тот момент украинская общественность... Бузины. Могила Олеся Бузины Впрочем, надежда на то, что процесс над...-экономическая действительность изменили украинское общество. Появились реальные критики режима. Их уже...

3 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)