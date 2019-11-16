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НЕ ФАКТ! Бой за Арктику

18:00. 16 ноября 2019 100 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

24 августа 1942 года ледокольный пароход «Александр Сибиряков» вышел из порта Диксон к архипелагу Северная земля. На следующий день капитан Анатолий Качарава заметил в плотном тумане очертания быстро приближающегося, большого военного корабля. Незнакомец дал предупредительный выстрел и вспышками прожектора запросил: «Кто вы? Куда следуете?». Капитан «Сибирякова» немедленно дал радиограмму на Диксон – главную советскую базу в Западной Арктике – об обнаружении неопознанного иностранного крейсера. В этот момент с крейсера потребовали: «Прекратите работать радиостанцией, остановите машину, сдавайтесь»! Над кораблём взвился флаг германских кригсмарине. Чем закончилась роковая встреча в Карском море? Правда ли, что один гражданский пароход «Александр Сибиряков» сорвал грандиозные планы фашистского командования? Шла ли война за Полярным кругом? Как оборонялся порт Диксон — самый северный поселок России? Смотрите в очередном выпуске программы «Не факт!».

Подробности на https://tvzvezda.ru

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Qr4qn9KdbX4

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