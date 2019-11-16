Главная » Политика, События

Митинг против закона о семейно-бытовом насилии!

09:33. 16 ноября 2019 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

24 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге в 14.00 состоится санкционированный митинг «За суверенитет семьи! Против закона о домашнем насилии! ».

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия – ни что иное, как желание снять барьеры для пропаганды либеральных ценностей среди россиян и разрушить наши семьи, под видом их защиты. И это несмотря на то, что действующее законодательство содержит множество возможностей наказания за реальное насилие над личностью как в семье, так и вне ее. В то же время мы наблюдаем продолжение либеральных реформ в здравоохранении и образовании.

Следствием разрушения института семьи становится падение рождаемости, зато растет количество разводов и абортов. Все это заставляет нас опасаться за будущее наших детей. Мы должны защитить их и свои семьи!

Приходите на митинг, если для Вас имеет значение, в каком мире будут жить наши дети, и какой станет наша страна завтра. Мы вместе скажем «да» суверенитету семьи!

Организаторами митинга являются Институт Общественного уполномоченного по защите семьи, Координационный совет патриотических сил Санкт-Петербурга и области,
общественное движение «Патриоты Великого Отечества» и другие политические силы Петербурга.

Митинг против закона о семейно-бытовом насилии!

Если Вы хотите присоединиться к мероприятию, пишите на почту press@pvo.center (Ксения Дмитриева)

Дата проведения: 24 ноября 2019 года

Время проведения: с 14.00 до 18.00

Место проведения: площадь Ленина перед Финляндским вокзалом

Телефон координатора: +79215625008 – Ксения Дмитриева

Источник: https://nstarikov.ru/miting-protiv-zakona-o-semejno-bytovom-nasilii-110397

Метки: блог

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Разрушение семьи под видом её защиты
...через законодателей проект закона «О противодействии семейно-бытовому насилию», который предпринимает команда... Организатор общественного пресс-центра митингов на Болотной и Сахарова.... это использоваться сумасшедшим соседом против вполне себе нормальной семьи...
Новости Украины и Новороссии 20 июня 2015
... конгрессмен не возражал против закона о предоставлении оружию... моем присутствии заставляли насиловать друг друга неестественным...якобы сорван многотысячный митинг «агентов Кремля»... Донецка Подборка бытовых впечатлений о ...у всех проблемы семейные: жёны бухтят —...
Новости Украины и Новороссии 24 декабря 2015
...митингуют около полутысячи представителей аграрного сектора. Они выступают против...Украины или законным интересам субъектов..., приравнивая бытовое использование русского... относится к «семейному» клану украинской ... военного насилия или сопутствующие...
Учреждениям тоже нужны дети
... семейном насилии. Очень эмоционально и масштабно проблема семейного насилия...юстиции. Люди устраивают митинги, пикеты, общественные ...законы про «жестокое обращение с детьми» и ювенальные технологии. Мы против...как «конфликты на бытовой почве». Простите, кого...
Новости Украины и Новороссии 20 мая 2015
...продолжают выходить на митинги. Власть добилась того...страну захлестнула волна насилия. Сейчас украинцы ...Семейный кодекс. Источник К оглавлению | Источник: rusvesna.su Против...у нас специальными законами и распоряжениями Кабмина...настроения как на бытовом, так и...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)