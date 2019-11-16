Митинг против закона о семейно-бытовом насилии!

24 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге в 14.00 состоится санкционированный митинг «За суверенитет семьи! Против закона о домашнем насилии! ».

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия – ни что иное, как желание снять барьеры для пропаганды либеральных ценностей среди россиян и разрушить наши семьи, под видом их защиты. И это несмотря на то, что действующее законодательство содержит множество возможностей наказания за реальное насилие над личностью как в семье, так и вне ее. В то же время мы наблюдаем продолжение либеральных реформ в здравоохранении и образовании.

Следствием разрушения института семьи становится падение рождаемости, зато растет количество разводов и абортов. Все это заставляет нас опасаться за будущее наших детей. Мы должны защитить их и свои семьи!

Приходите на митинг, если для Вас имеет значение, в каком мире будут жить наши дети, и какой станет наша страна завтра. Мы вместе скажем «да» суверенитету семьи!

Организаторами митинга являются Институт Общественного уполномоченного по защите семьи, Координационный совет патриотических сил Санкт-Петербурга и области,

общественное движение «Патриоты Великого Отечества» и другие политические силы Петербурга.

Если Вы хотите присоединиться к мероприятию, пишите на почту press@pvo.center (Ксения Дмитриева)

Дата проведения: 24 ноября 2019 года

Время проведения: с 14.00 до 18.00

Место проведения: площадь Ленина перед Финляндским вокзалом

Телефон координатора: +79215625008 – Ксения Дмитриева

Источник: https://nstarikov.ru/miting-protiv-zakona-o-semejno-bytovom-nasilii-110397