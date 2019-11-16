М.В.Попов. 22. «Цивилизация». Курс СФМ-2019. 15.05.2019.

...на шахматной доске стран и цивилизаций. Мы ведь часто слышим...об особом пути, о стране-цивилизации, подчас делая отсылки к ... конструкцию в виде обособленной страны-цивилизации, той, что исторически и...Россия — это создавать страну-цивилизацию не на словах, а на...
Памяти Светланы посвящается Слова любви тебе уже не скажешь, Не бьётся сердце более твоё. В твои глаза уж боле не заглянешь, И не увидишь отражение своё. Враги взорвали сердце изнутри И кровь по телу боле не струиться. И жизнь по капле из тебя В бездонный...