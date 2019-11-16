Горбачёв назвал виновных в развале СССР, но есть странности…

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал виновных в завершении перестройки и развале СССР. Об этом он рассказал в интервью по случаю 30-летия падения Берлинской стены изданию Der Spiegel.

Виновными в конце перестройки Михаил Горбачев считает организаторов августовского путча 1991 года. За конец перестройки и развал Советского Союза ответственны те, кто организовал путч в августе 1991-го, а после этого использовал ослабленную позицию президента СССР, заявил он.

Между тем Горбачев признал, что в реформах, которые были начаты в 1980-х годах, были «ошибки и промахи». «Мы не вернемся к тоталитарной системе», — отметил он. Также одним из важнейших своих дел бывший политик назвал объединение Германии. «Я очень ценю этот день, — сказал Горбачев.

Вычленив из сообщения основные тезисы, из общего текста, есть, что сказать по существу вопроса по пунктам. Тема сама по себе скользкая, т. к. изобилует различными подробностями, одни известны всем, прочие немногим.

Вопрос распада СССР весьма емкий, и говорить, распался бы Союз или нет, нынче все равно, что гадать на кофейной гуще, поэтому оставим его за скобками. Но если начать разбирать по хронологии, вскрывается ряд подробностей.

То что, распад готовился задолго до августовских событий, оспаривать по меньшей мере глупо, достаточно взглянуть на даты начала провозглашения независимости Республик, входивших в состав СССР.

«Парад суверенитетов» (1988–1991) — наименование конфликта между союзным центром и союзными республиками, вызванного провозглашением верховенства республиканских законов над союзными в нарушение Конституции СССР (ст. 74).

На основании изложенного нетрудно понять очевидные моменты. К событиям, начавшимся в августе 1991 г., заранее готовились, иначе, откуда бы начаться такой цепи событий.

Далее, переходя ко второму пункту — кто же виновен, глупо оспаривать тот факт, что свержение центральной власти, с последующим образованием ГКЧП, не является госпереворотом. Список членов ГКЧП прекрасно известен, список документальных распоряжений того времени длинный, но достаточно наиболее ярких и интересных.

Постановление No 1 Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР. Последовавшее за этим: Постановление Совмина РСФСР от 19.08.1991 г. № 435 «О незаконном введении чрезвычайного положения».

Далее постановление председателя И. Лаптева Постановление от 21 августа 1991 года № 2352–I «О неотложных мерах по восстановлению конституционного порядка в стране».

Присовокупим к сему, подписанное Хасбулатовым, Постановление ВС РСФСР от 22.08.1991 № 1627–I Москва, Дом Советов РСФСР.

Хотя документальных событий значительно больше, основное во втором пункте можно подытожить выпуском газеты Правда от 23.08.1991.

То есть отрицать факт переворота при прямом участии ГКЧП, как ни крути, просто нереально и, как сказано, глупо.

Последующие события интереснее, многие из которых частично знают все. Из общеизвестного — то, что большая часть непосредственных участников-организаторов скончалась.

Пуго скончался вместе с супругой: заключения судебно-медицинской экспертизы: «Около 9 часов утра 22 августа 1991 года Пуго, находясь в спальной комнате своей квартиры, выстрелил из автоматического пистолета «Вальтер РРК» N’ 218090-Е калибра 7,65 в правую височную область жене, после чего он сразу же […]».

Крючков скончался в 2007 году (83 года), Павлов в 2003 (65 лет), Стародубцев в 2011 (80 лет), Тизяков в январе 2019 (92 года), Янаев в 2010 (73 года). Из непосредственных участников состава ГКЧП еще остались Бакланов и Язов. Но это далеко не все, а лишь те, о которых известно всем…

Но, так или иначе, есть очень интересные события, на которых стараются не особо заострять внимание. То, что члены ГКЧП оказались не только амнистированы 23 февраля 1994 года по очень странным причинам, но, как видим, многие из них не только очень долго коптили воздух, но при этом занимали и немаленькие посты.

— Крючков являлся председателем Совета директоров АО «Регион», входящего в АФК «Система».

— Павлов в 1994–95 годы президент «Часпромбанка», покинул пост президента 31.08.1995 года, 13.02.1996 года у банка была отозвана лицензия. 1996–97 — советник «Промстройбанка», 1998 г. вице-президент американской фирмы «Вusiness Мanagement Systems», был сотрудником ряда экономических институтов, заместителем председателя «Вольного экономического общества».

— Стародубцев вернулся в возглавляемый им прежде «Аграрный союз России», руководил «Крестьянским союзом СНГ». 1995 —депутат Совета Федерации Федерального собрания России. В 1997–2005 — губернатор Тульской области. 2007-2011 годы — депутат Госдумы.

— Тизяков — соучредитель АОЗТ «Антал», страховой компании «Северная казна», учредитель ООО «Видикон», компании «Фиделити». Возглавлял совет директоров инвестиционно-трастовой компании «Новые технологии». Президент российско-киргизского предприятия «Технология», научный руководитель ООО «Наука-93».

По всей видимости они были на крючке…

Подробнее слушайте в аудиоформате: рассуждения о том, что на самом происходило и происходит, и некоторые детали, которые приходится выбирать очень осторожно, дабы не сболтнуть лишнего… В том числе о тех событиях, о которых знают немногие.

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Вестник Света, специально для «Русской Весны»